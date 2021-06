Date de sortie, distribution, bande-annonce et rumeurs de The Mandalorian Season 3

Le Mandalorien revient officiellement pour une troisième année après deux saisons réussies de Mando et Baby Yoda traversant la galaxie, et nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’avenir de la série.

Il convient de noter que ce ne sera pas le seul spectacle Star Wars en direct sur Disney +. Disney travaille également sur Andor, une série préquelle de Rogue One avec Diego Luna, et Ewan McGregor reprendra son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans une autre série dérivée après cela.

Nous avons également trois émissions dérivées confirmées directement de The Mandalorian – The Book of Boba Fett, Ahsoka et Star Wars: Rangers of the New Republic.

Donc. Beaucoup. Guerres des étoiles.

Consultez notre guide complet de tout le contenu de Star Wars sur Disney + pour en savoir plus sur ce que vous pouvez regarder maintenant et sur ce qui vous attend. Sinon, continuez à lire pour tout ce que vous devez savoir sur la troisième saison de The Mandalorian.

Quand commence la saison 3 de Mandalorian ?

À l’origine, la saison trois de The Mandalorian était arrimée à un date de sortie début 2022. Il était censé sortir fin 2021, mais à la place, un nouveau spectacle – The Book of Boba Fett – prendra cette place.

Cependant, il pourrait y avoir une attente encore plus longue en magasin. Pedro Pascal a laissé échapper dans une interview à Variety que le tournage n’a même pas encore commencé – il faudrait donc un revirement rapide pour atteindre les premiers mois de 2022. Espérons que nous le verrons toujours arriver au cours de cette année-là.

« Nous n’avons pas tourné une troisième saison. » – @PedroPascal1 réponse à Ewan McGregor concernant #Le Mandalorien, tourné à une date inconnue pour @VariétéLa série primée aux Emmy Awards « Variety Studio: Actors on Actors ». pic.twitter.com/4NnkYWDdbf – Fanclub de Boba Fett (@bobafettfanclub)

7 juin 2021

Au cas où vous seriez dérouté par la scène post-crédits à la fin de la saison deux, Le livre de Boba Fett sera un scénario entièrement distinct de The Mandalorian, et pour autant que nous sachions, Pascal sera toujours dans le rôle principal.

La pré-production de The Mandalorian a déjà commencé. Variety a d’abord rapporté que Jon Favreau écrivait les scripts « depuis un certain temps » et que le département artistique était également en plein essor.

La pandémie ne fera pas obstacle non plus. Favreau a déclaré à Variety dans une interview séparée que l’émission était « dans les délais » pour entrer en production « avant la fin de l’année », citant la nature unique de la production de l’émission comme raison pour laquelle elle devrait pouvoir aller de l’avant.

« Nous sommes dans de très petites situations et souvent nous avons beaucoup de personnages masqués », a-t-il déclaré. « Et nous avons aussi beaucoup de travail numérique qui augmente les choses. Nous sommes donc une émission qui est probablement bien équipée pour être flexible en fonction des protocoles qui émergent autour du redémarrage du travail. »

Y a-t-il une remorque ?

Comme nous sommes si tôt dans la production, il n’y a pas encore de bande-annonce. Cependant, vous pouvez regarder la bande-annonce complète de la saison deux ci-dessous pour vous fatiguer:

Qui est dans le casting ?

Disney n’a encore confirmé aucun membre de la distribution, mais nous nous attendons à ce que Pedro Pascal revienne au rôle principal de Din Djarin (AKA Mando). Selon Digital Spy, le double cascadeur de Pascal, Brandon Wayne, a publié une publication Instagram (maintenant supprimée) confirmant que Pascal reviendrait en représailles aux rumeurs selon lesquelles il aurait quitté The Mandalorian.

Quant à savoir qui le rejoindra, on pourrait s’attendre à voir les retours de Carl Weathers de Rocky, et bien sûr le grand méchant de la série, Giancarlo Esposito de Breaking Bad. Nous nous attendons également à ce que Katee Sackhoff revienne en tant que Bo-Katan Kryze, le porteur original du Darksaber, car il s’agissait de l’un des arcs de l’intrigue laissés ouverts après la deuxième saison.







Un acteur qui ne reviendra pas est Gina Carano dans le rôle de Cara Dune. iO9 a rapporté que Lucasfilm a publié la déclaration suivante :

« Gina Carano n’est pas actuellement employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

Cela vient du fait que Carano partage une histoire antisémite sur son Instagram, ainsi que des mois d’autres publications soutenant le comportement anti-masque, propageant des complots sur les élections américaines, dénonçant l’utilisation de pronoms et soutenant des publications qui se moquaient des Black Lives. Mouvement de la matière.

Cara Dune était un personnage majeur de The Mandalorian et avait été mise en place pour éventuellement jouer un grand rôle dans The Rangers of the New Republic. Selon The Hollywood Reporter, un porte-parole de Lucasfilm a confirmé que le personnage ne serait pas refondu.

Rosario Dawson jouera dans sa propre série dérivée sous le nom d’Ahsoka Tano – mais nous pourrions la voir faire une autre apparition, car son émission se déroule dans la même chronologie que The Mandalorian. Nous pensons également qu’Ahsoka sera diffusée après la troisième saison de Mando, donc sa venue pour mettre en place son émission dérivée aurait du sens.

Temuera Morrison a joué un rôle central en tant que Boba Fett dans la saison deux. Au moment où la saison trois sera diffusée, sa propre série sera déjà terminée. Cependant, nous ne serions pas surpris de voir à nouveau des croisements avec les deux personnages – et peut-être une apparition de Ming-Na Wen en tant que tireur d’élite Fennec Shand.

Qui écrira et dirigera la saison trois ?

Derrière les caméras, Jon Favreau, qui est un habile à la fois à la production et à la réalisation et qui nous a apporté Iron Man et The Jungle Book, est le showrunner et scénariste principal de la série, bien qu’il soit habilement assisté par le vétéran de Star Wars: Clone Wars TV Dave Filoni .

À quoi s’attendre de la saison trois

Spoilers pour la saison deux de The Mandalorian ci-dessous

La saison deux de The Mandalorian a probablement eu l’apparence d’invité la plus choquante que nous ayons jamais eue dans la série. Le maître Jedi lui-même – un jeune Luke Skywalker – est monté à bord du croiseur léger de Moff Gideon et a détruit à lui seul tous les Dark Troopers avec une facilité totale.

Une fois qu’il a nettoyé les poubelles, il a révélé qu’il était arrivé en répondant à l’appel de Grogu (AKA The Child et/ou Baby Yoda), et qu’il était là pour l’entraîner à la manière des Jedi. Après un au revoir déchirant entre Mando et Baby Yoda, Luke est parti avec Grogu.

Cela soulève une question évidente : reverrons-nous jamais Grogu ? Nous nous attendons à ce que l’acteur le plus mignon fasse son retour, mais pas tout de suite. Il est probable que la plupart des entraînements Jedi se dérouleront hors écran, notamment en raison de la difficulté et du coût d’animation d’une version vieillie de Mark Hamill.

Si Grogu revient, nous nous attendons à ce que ce soit au milieu de la saison – peut-être pour sauver Mando d’une situation délicate et révéler ce qu’il a appris avec son temps avec Luke.







Ensuite, il y a aussi la question du sabre noir. Moff Gideon a révélé que Mando était le vainqueur légitime de l’arme après l’avoir vaincu au combat. Cela a été un coup dur pour Bo-Katan, car elle a besoin de la lame pour récupérer le trône de Mandalore.

Pour qu’elle remporte le sabre noir, elle devrait vaincre Mando au combat – nous nous attendons donc à ce que ce problème soit exploré au cours de la troisième saison. Pour autant que nous le sachions, Mando n’a ni besoin ni envie du sabre noir – mais l’absence de Grogu pourrait-elle changer ses priorités ?

Enfin, nous avons encore les forces impériales à gérer. Gideon est peut-être capturé pour le moment, mais il n’est pas encore mort. Les traînards de l’Empire vivent toujours dans la galaxie, et ce spectacle semble préparer la naissance du Premier Ordre. Le clonage et les expérimentations avec le sang de Grogu semblent indiquer comment Snoke a été créé – mais cela pourrait être tout autre chose.

Grâce à Ahsoka, nous savons aussi que le Grand Amiral Thrawn se promène quelque part dans la galaxie. Par conséquent, si nous voyons Rosario Dawson faire une autre apparition, nous sommes sûrs que Thrawn sera à nouveau évoqué.