Date de sortie d’iPadOS 16, nouvelles fonctionnalités et bêta publique

iPadOS 16 arrive dans quelques mois et apporte une foule de nouvelles fonctionnalités : multitâches améliorées, nouveaux outils de collaboration et, plus important encore, la toute première application météo intégrée pour iPad.

Même s’il n’est pas encore sorti, vous pouvez être enthousiasmé par iPadOS 16 car Apple a dévoilé les nouvelles fonctionnalités clés, que nous avons décrites ci-dessous. Si vous êtes assez courageux, vous pouvez télécharger et essayer la version bêta de la mise à jour dès maintenant.

Quand iPadOS 16 sortira-t-il ?

Apple a confirmé que l’iPadOS 16 sera lancé en « automne » (ou en automne, si vous êtes au Royaume-Uni), mais ce n’est pas une surprise car il publie une nouvelle version chaque année.

Si vous voulez une date plus précise, iPadOS 15 est sorti en septembre 2021, il y a donc fort à parier qu’iPadOS 16 sera déployé en septembre aux côtés d’iOS 16, que nous prévoyons de sortir en même temps que l’iPhone 14.

Comment obtenir la version bêta d’iPadOS 16

Comme avec iOS 16, iPadOS 16 est déjà disponible en version bêta.

Le logiciel était prêt pour les développeurs le 6 juin, le jour même où il a été révélé à la WWDC 2022. Mais bien que le public ne puisse pas obtenir cette version sans payer pour être un développeur Apple, il existe désormais un bêta publique officielle qui est librement disponible pour quiconque d’essayer. La première version bêta publique d’iPadOS 16 est sortie le 11 juillet 2022.

Si vous souhaitez le télécharger, suivez notre guide d’installation de la version bêta d’iOS 16, car les étapes pour un iPad sont essentiellement identiques. Mais tenez compte des avertissements : le logiciel bêta peut ne pas fonctionner correctement, et c’est un gros risque de l’exécuter sur un iPad sur lequel vous comptez quotidiennement.

Quels iPad prendront en charge iPadOS 16 ?

Les modèles d’iPad suivants pourront exécuter iPadOS 16.

La bonne nouvelle est que si votre iPad exécute actuellement iPadOS 15, vous pouvez presque certainement mettre à niveau. En fait, seuls deux modèles ont été abandonnés : l’iPad mini de 4e génération et l’iPad Air de 2e génération.

iPad Pro 12.9 (5e génération)

iPad Pro 11 (3e génération)

iPad Pro 12.9 (4e génération)

iPad Pro 11 (2e génération)

iPad Pro 12.9 (3e génération)

iPad Pro 11 (1re génération)

iPad Pro 12.9 (2e génération)

iPad Pro 12.9 (1re génération)

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (9e génération)

iPad (8e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (6e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad Air (4e génération)

iPad Air (3e génération)

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 16 ?

Certains des changements majeurs concernent le multitâche et il existe quelques astuces logicielles spécifiques au M1, qui s’appliquent aux derniers iPad qui utilisent le processeur M1 d’Apple.

Bien sûr, iPadOS 16 bénéficie également de nombreuses améliorations d’iOS 16 (la version iPhone du système d’exploitation – les deux sont toujours étroitement liés). En voici quelques-uns, mais lisez notre guide séparé sur iOS 16 pour plus de détails :

Application Home repensée pour les commandes de la maison intelligente

Dictée améliorée avec passage plus facile au clavier ou à l’Apple Pencil

Nouvelle section “Mes sports” dans Apple News avec des scores, des horaires et des suggestions d’articles

Transfert dans FaceTime pour que vous puissiez transférer des appels en toute transparence entre votre iPhone, iPad ou Mac

Bibliothèques de photos partagées iCloud avec jusqu’à six personnes

Modifier et annuler l’envoi de messages

Planifier et annuler l’envoi dans Mail

Live Text peut capturer du texte à partir de vidéos

Tournons maintenant notre attention vers les nouvelles fonctionnalités qui sont plus essentielles à l’expérience iPad.

La collaboration était un thème majeur de l’annonce iPadOS 16 d’Apple.

D’une part, les outils de collaboration ont été intégrés directement dans Messages, de sorte que vous et un groupe Message pouvez travailler directement ensemble sur Fichiers, Keynote, Numéros, Pages, Notes, Rappels et Safari, ainsi que sur des applications tierces.

Vous pouvez partager un document avec tout un groupe de messages à la fois à partir d’applications compatibles, qui le partageront avec chaque membre. Il est conçu pour passer rapidement de cette application directement au groupe de discussion ou même lancer un appel FaceTime.

Les modifications apportées aux fichiers partagés sont partagées dans le groupe Message afin que vous puissiez vous tenir au courant des modifications même lorsque vous n’êtes pas vous-même dans le fichier. Et vous pouvez même partager les nouveaux groupes d’onglets Safari, en ouvrant une fenêtre de navigateur ensemble, vous permettant même de voir quel onglet les autres personnes du groupe regardent.

Tous ces outils passent au niveau supérieur dans Freeform, une nouvelle application qui sera lancée parallèlement à la mise à jour du système d’exploitation plus tard cette année.

Freeform vous permet de travailler sur un énorme tableau blanc collaboratif. Vous pouvez écrire ou dessiner n’importe où dessus, et même épingler des images, des vidéos, des fichiers audio, des PDF, etc. Freeform sera lancé sur iPad, ainsi que sur iPhone et Mac.

Multitâche amélioré pour les iPads M1

L’iPad est idéal pour le multitâche, avec la prise en charge de l’écran partagé et de la fenêtre flottante, mais Apple n’a pas fait un excellent travail de publicité de la technologie dans iPadOS. Il a fallu des mesures pour résoudre ce problème avec iPadOS 15, en introduisant une nouvelle icône lors de la navigation dans les applications iPad qui vous permet d’activer la fonctionnalité d’écran partagé, mais Apple n’a pas encore terminé.

Lors de la WWDC, la société a présenté la nouvelle vue Stage Manager, qui arrivera cette année sur les Mac et les iPad, mais uniquement sur ceux dotés de la puce M1.

Cela rappelle plus qu’un peu le logiciel Windows de Microsoft si nous sommes honnêtes, vous permettant d’ouvrir un seul logiciel en plein écran tandis que toutes vos autres applications sont cachées. Curieusement, ils sont assis sur le côté de votre écran, en plus du Dock en bas, ce qui rendra les choses un peu à l’étroit.

Le bit multitâche est que jusqu’à quatre fenêtres peuvent être regroupées dans des fenêtres superposées de tailles ajustables, vous permettant de vous concentrer sur celles-ci tout en gardant vos autres logiciels prêts et en attente – mais sans vous distraire.

Fait important pour les utilisateurs Pro, Stage Manager prend également en charge les écrans externes. Et pas seulement la mise en miroir – vous pouvez en fait exécuter des applications distinctes sur l’écran de celles sur l’écran de l’iPad, ce qui vous permet théoriquement d’exécuter jusqu’à huit applications fenêtrées simultanément.

Plus de fonctionnalités Pro

Stage Manager n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité réservée aux utilisateurs professionnels.

Le mode de référence est spécifique à l’iPad Pro 12,9 pouces avec un écran Liquid Retina XDR et lui permet de répondre aux exigences de couleur dans les workflows d’étalonnage et de composition des couleurs.

Le zoom d’affichage est alimenté par la puce M1 et vous permet d’augmenter la densité de pixels de l’affichage, ce qui vous permet essentiellement d’en voir plus dans les fenêtres de votre application, ce qui est idéal pour le multitâche sur écran partagé.

Enfin, Virtual Memory Swap peut réallouer jusqu’à 16 Go de stockage pour servir de RAM de fortune pour les applications exigeantes – encore une fois, uniquement pour le M1. Cette fonctionnalité est répandue sur les appareils Android, où les gains de performances réels sont discutables, mais Apple a peut-être trouvé un moyen de la rendre plus efficace.

Applications de bureau

Conçues pour plaire aux pros, bien qu’elles ne leur soient pas exclusives, ces mises à jour visent à aligner les applications iPad sur leurs équivalents Mac.

Apple a mis en place des changements à l’échelle du système afin que les iPad offrent une fonction d’annulation et de rétablissement de type bureau, une fonction de recherche et de remplacement en ligne, des barres d’outils personnalisables et la possibilité de modifier les extensions de fichiers, entre autres.

Il ne s’agit pas de petits changements spécifiques, mais plutôt d’un mouvement radical pour donner à l’iPad plus de capacités et de logiciels de Mac, de sorte qu’il ressemble moins à un iPhone avec un grand écran.

Application météo

Voici la plus grande surprise : après des années sans, l’iPad reçoit enfin l’application Météo de l’iPhone. Nous ne savons pas pourquoi Apple pensait que les utilisateurs de tablettes n’en avaient pas besoin auparavant.

Avec des prévisions, des cartes météorologiques et des alertes en cas de conditions météorologiques extrêmes ou de perturbations de la qualité de l’air, l’application possède toutes les fonctionnalités importantes auxquelles vous vous attendez. Il dispose également des mêmes animations détaillées pour illustrer les prévisions en direct.

Nouvelles fonctionnalités de jeu

Apple améliore également les jeux sur iPad.

D’une part, iPadOS 16 prend en charge Metal 3, la nouvelle API graphique que la société déploie simultanément sur Mac. Il prétend que cela permettra aux iPads de jouer à des jeux beaucoup plus exigeants que jamais.

SharePlay est également étendu aux jeux, le Game Center vous permettant désormais d’inviter des amis à lancer un jeu avec vous, ainsi que des messages en direct ou des appels Face Time.

Fonctionnalités qui ne viennent pas dans iPadOS 16

Il y avait certaines fonctionnalités que nous nous attendions à voir iPadOS 16 mais elles ne sont pas là. Ceux-ci apparaîtront-ils plus tard dans la version bêta, ou ne seront-ils pas déployés avant iPadOS 17 l’année prochaine ?

Nouvel écran de verrouillage

Apple a donné à l’écran de verrouillage de l’iPhone une actualisation majeure, avec la possibilité de personnaliser son apparence, ainsi que la possibilité d’ajouter une multitude de widgets.

Mais il n’y avait aucune mention de cela pour les iPads. C’est un vœu pieux qu’il s’agisse d’un oubli : il est plus probable que les propriétaires d’iPad auront une année supplémentaire – ou plus – pour attendre les mêmes changements d’écran de verrouillage.

Widgets interactifs

Ces nouveaux widgets d’écran de verrouillage sont également les premiers widgets interactifs de l’iPhone, vous permettant, par exemple, d’allumer la torche ou d’utiliser les commandes multimédias sans être redirigé vers l’application en question.

Encore une fois, rien n’indique encore que ceux-ci soient inclus dans la version iPad du logiciel. Il est difficile de croire qu’Apple le raterait, mais jusqu’à présent, cela semble être ce qui s’est passé.

Icônes d’application repensées

Il a été suggéré que les icônes d’application repensées arrivaient sur iOS 16 et iPadOS 16.

Les icônes d’application propriétaires repensées seraient en cours de développement par Alan Dye, vice-président de la conception de l’interface humaine chez Apple, et son équipe. Bien qu’il n’y ait jamais eu de détails concrets sur ce à quoi s’attendre des icônes repensées, il a été dit qu’elles seraient “très similaires” aux icônes macOS Monterey.

Cela pourrait se manifester comme une version moderne des icônes d’application iOS skeuomorphes originales qui avaient plus de profondeur et de texture que les icônes colorées de ces derniers temps, et l’interface utilisateur générale d’iPadOS pourrait également être actualisée.

Qu’attendez-vous le plus d’iPadOS 16 ? Faites-le nous savoir sur

Twitter.