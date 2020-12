Une autre année signifie une autre mise à jour du logiciel iPhone d’Apple, iOS. Alors, quand pouvez-vous vous attendre à l’arrivée d’iOS 15 et quelles nouvelles fonctionnalités apportera-t-il?

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand iOS 15 sortira-t-il?

Apple a un calendrier de sortie bien établi en ce qui concerne iOS. Chaque année, les fonctionnalités sont prévisualisées à la WWDC en juin, puis la version complète est généralement mise à disposition en septembre pour accompagner l’arrivée de nouveaux iPhones. C’était légèrement différent en 2020 en raison du coronavirus perturbant non seulement la vie des clients, mais également la chaîne d’approvisionnement.

Le chaos qui en a résulté a signifié que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont arrivés en octobre, suivis par l’iPhone 12 Mini et l’iPhone Pro Max en novembre. Mais iOS 14 a toujours été déployé en septembre 2020, battant les nouveaux iPhones d’au moins un mois.

Espérons que si les choses reviennent à un semblant de normalité en 2021, nous devrions voir iOS 15 déployer en septembre aux côtés de la gamme d’iPhone 13. Pour voir quelles mises à jour Apple a introduites avec la dernière version, lisez notre examen d’iOS 14.

Combien coûtera iOS 15?

Comme pour toutes les mises à jour d’iOS, d’iPadOS et de macOS, Apple proposera iOS 15 gratuitement à ceux qui souhaitent effectuer une mise à niveau.

Quels appareils fonctionneront avec iOS 15?

La grande question chaque année pour ceux qui possèdent des iPhones plus anciens est de savoir s’ils feront la coupe cette fois-ci. iOS 14 était généreux, en ce sens que tous les appareils pouvant exécuter iOS 13 étaient éligibles à la mise à niveau.

Mais les premières rumeurs semblent suggérer que ce ne sera pas le cas avec iOS 15. Les candidats les plus susceptibles de rester sur iOS 14 sont l’iPhone 6S, 6S Plus et l’iPhone SE d’origine, car tous utilisent le processeur A9 qui pourrait ne pas pouvoir tout gérer dans iOS 15.

Cela signifie que toute personne portant un iPhone 7 ou version ultérieure devrait se sentir raisonnablement sûre que son appareil durera encore un an avec le dernier logiciel Apple.

À quelles nouvelles fonctionnalités pouvons-nous nous attendre dans iOS 15?

La WWDC est encore loin d’être terminée, et en tant que telle, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles solides sur ce qu’Apple prévoit d’apporter à l’iPhone en 2021.

Cela étant dit, il y a encore des rumeurs de fonctionnalités qui n’ont pas tout à fait fait la coupe pour iOS 14 qui pourraient maintenant être prêtes. Voici les spéculations qui font actuellement le tour, ainsi que certains éléments de notre liste de souhaits iOS 15.







Mode de présentation dans FaceTime

Nous avons tous passé plus de temps sur les appels vidéo cette année que nous ne l’aurions jamais imaginé. Bien que cela ait été un mal nécessaire, car nous faisons tous de notre mieux pour attendre la fin de la pandémie, cela a également montré les lacunes de l’application FaceTime d’Apple.

En plus de ne pas pouvoir parler à vos amis utilisant Android sur FaceTime, il y a aussi le gros obstacle de ne pas pouvoir partager votre écran avec d’autres personnes lors de l’appel. Autrefois, lorsque FaceTime était plus destiné à des discussions rapides avec des amis ou à suivre des membres éloignés de la famille, cela était acceptable.

Désormais, lorsqu’une grande partie des utilisateurs doit travailler en ligne et assister à des réunions avec des collègues, ne pas pouvoir voir les chiffres trimestriels, la présentation PowerPoint ou simplement le dernier clip YouTube qui nous gardera tous sains d’esprit est une omission flagrante.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait être sur le point d’introduire un mode de présentation dans FaceTime, et ce serait un ajout très bienvenu en 2021, bien qu’il ne soit utilisable que pour ceux qui possèdent des iPhones, des iPad et des Mac à moins qu’Apple ne déploie une application Android ou un moyen de utilisez FaceTime via un navigateur Web. Ce dernier nous semble plus probable.

Widgets de l’écran de verrouillage

Dans iOS 14, Apple a introduit des widgets afin que vous puissiez voir des informations supplémentaires sur votre écran d’accueil et interagir avec les commandes de diverses applications. Les utilisateurs d’Android seront bien sûr confus, car il s’agit d’une fonctionnalité standard du système d’exploitation depuis de nombreuses années maintenant, mais Apple a finalement décidé de rattraper son retard.







Bien sûr, il comportait quelques mises en garde, dont la plus importante était de ne pas pouvoir avoir de widgets sur l’écran de verrouillage.

L’avantage de les placer là-bas est évident, car vous n’avez pas besoin de déverrouiller votre téléphone pour voir les informations pertinentes ou d’utiliser un widget pour contrôler une application, mais jusqu’à présent, Apple a limité cette capacité. On espère donc qu’avec iOS 15, vous pourrez sélectionner des widgets pour l’écran de verrouillage, de sorte que vous puissiez accéder aux choses que vous voulez encore plus rapidement qu’avec iOS 14.

Plus de sélection d’applications par défaut

Une autre fonctionnalité intéressante d’iOS 14 était la possibilité de choisir enfin les applications par défaut pour la messagerie électronique et la navigation Web. Bien que ce soit encore quelque chose qu’Android a eu en standard pour, eh bien, à peu près toujours, c’est quelque chose d’une percée sur iOS car il exploite l’emprise de fer d’Apple sur l’expérience utilisateur.

Mais pas à pas, car il existe encore de nombreux autres domaines du système d’exploitation dans lesquels il serait utile de contrôler les applications que vous choisissez comme vos go-tos. Le calendrier est évident, d’autant plus qu’il existe de nombreuses alternatives intéressantes sur l’App Store, sans parler de la messagerie et à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser. Nous doutons qu’Apple accorde carte blanche aux utilisateurs, mais nous aimerions voir cette fonctionnalité étendue pour englober plus d’applications dans iOS 15.

Il reste encore du temps avant l’arrivée d’iOS 15, avec les nouveaux iPhones, donc si vous envisagez de mettre à niveau votre téléphone pour vous assurer que vous pourrez accéder à la dernière version du logiciel, jetez un œil à notre meilleur iPhone et meilleur iPhone 12 offres.