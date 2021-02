iOS 14.5 semble être l’une des plus grandes mises à jour « ponctuelles » d’Apple, offrant une gamme de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations à l’expérience iOS globale, allant d’une expérience améliorée de Face ID aux modifications Apple Maps et aux nouvelles fonctionnalités eSIM. Cela pourrait également être l’une des dernières grandes mises à jour d’iOS 14 alors qu’Apple commence à se tourner vers la révélation d’iOS 15 plus tard cette année, alors attendez-vous à de grandes choses d’iOS 14.5.

Bien que la sortie soit prévue dans quelques semaines, grâce aux bêta-testeurs, nous connaissons maintenant quelques-unes des surprises qu’Apple réserve à la sortie d’iOS 14.5. Nous décrivons les nouvelles fonctionnalités clés, la date de sortie des rumeurs et même comment vous pouvez y accéder dès maintenant, ici.

Quoi de neuf dans iOS 14.5 jusqu’à présent?

iOS 14.5 est plus qu’un simple correctif de sécurité – Apple a de grands projets pour la prochaine mise à jour importante.

Améliorations apportées à Face ID lors du port d’un masque

L’un des changements les plus importants et les plus appréciés dans iOS 14.5 est lié à Face ID et, plus spécifiquement, aux masques faciaux. Face ID est une technologie pratique qui vous permet de déverrouiller votre téléphone et d’autoriser des achats en un seul coup d’œil, mais cela est annulé par l’humble masque facial, un problème dont nous avons tous pris conscience au cours de la dernière année.

Bien que la mise à jour logicielle ne permette pas à Face ID de reconnaître votre visage avec un masque, il peut utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone à la place. Si un masque est détecté lorsque Face ID est activé dans iOS 14.5, l’iPhone recherchera une Apple Watch connectée (et surtout déverrouillée) – si elle est à proximité, votre iPhone se déverrouillera.







Certes, ce n’est pas aussi sûr que Face ID ou Touch ID, c’est pourquoi Apple a toujours besoin d’un mot de passe pour autoriser les paiements après un échec de l’analyse de Face ID, mais cela rendra au moins le déverrouillage de votre iPhone tout en portant un masque une expérience plus transparente.

Vous pouvez également verrouiller votre iPhone via l’Apple Watch, au cas où quelqu’un essaie de déverrouiller votre iPhone lorsque vous êtes à proximité. Nous couvrons les modifications apportées à Face ID dans iOS 14.5 plus en détail séparément si vous souhaitez en savoir plus.

Changer votre lecteur de musique par défaut

iOS 14 a introduit la possibilité de changer votre navigateur et vos applications de messagerie par défaut, et bien que cela puisse ne pas sembler un gros problème pour les utilisateurs d’Android, c’est la première fois qu’Apple laisse les consommateurs modifier une application par défaut sur l’iPhone. Le changement a permis aux utilisateurs de passer de Safari à Chrome et de Mail à Newton ou à tout autre client pris en charge qu’ils utilisent, mais il y avait encore une grande omission: l’application musicale.

L’application Music d’Apple est le lecteur de musique par défaut sur l’iPhone depuis des années, malgré la popularité des services de streaming rivaux tels que Spotify, Deezer et Amazon Prime Music. C’est bien si vous vous abonnez au service de diffusion de musique d’Apple, mais si vous utilisez une application tierce, c’est un peu pénible – en particulier lorsque des liens vers des demandes multimédias et musicales via Siri vous mèneront à l’application Musique au lieu de l’application de streaming. vous êtes abonné.







Eh bien, il semble que tout cela pourrait changer dans iOS 14.5, certains utilisateurs signalant la possibilité de changer l’application de musique par défaut en Spotify ou toute autre application de diffusion de musique installée sur leurs iPhones lorsqu’ils demandent à Siri de contrôler la lecture de musique. Bien qu’il n’y ait pas encore d’option dans le menu des paramètres, Siri offrira l’option la première fois que vous essayez de contrôler la musique via la commande vocale après la mise à jour.

Nous imaginons que cela changera dans les prochaines versions bêta, vous permettant éventuellement de changer le lecteur multimédia par défaut dans l’application Paramètres à votre convenance. En tant qu’utilisateur iPhone qui s’abonne à Spotify, cet écrivain ne peut pas attendre.

Informations participatives à venir sur Apple Maps

Comme l’a d’abord remarqué MacRumors, il semble qu’Apple cherche à compléter plus directement le service de cartographie populaire Waze avec la sortie d’iOS 14.5, introduisant sa propre façon de signaler les dangers et les incidents dans l’application Apple Maps. Apple vous présente la fonctionnalité la première fois que vous utilisez Apple Maps pour la navigation après la mise à jour, expliquant que vous pouvez désormais signaler les accidents et les dangers que vous voyez en cours de route.

À l’heure actuelle, il existe trois types d’incidents que vous pouvez signaler dans le cadre du service – Accident, Hazard and Speed ​​Check – et le menu à signaler est affiché par un glissement du bas de l’écran.

Bien sûr, ce n’est pas idéal lorsque vous conduisez, c’est pourquoi Apple a également intégré le support Siri – dites simplement «Hey Siri, il y a un accident» pour envoyer un rapport mains libres. Il a également été noté que la fonctionnalité fonctionne bien avec CarPlay lorsqu’elle est alimentée par un iPhone iOS 14.5.







C’est une fonctionnalité bienvenue pour ceux qui aiment les informations de crowdsourcing fournies par Waze, mais MacRumors note qu’il semble que cela pourrait être limité à ceux des États-Unis dans une capacité de test, et il n’est pas clair si elles sont disponibles dans d’autres pays – à ce stade. étape de sortie, de toute façon.

Prise en charge des contrôleurs Sony DualSense et Xbox Series X

Outre des fonctionnalités plus importantes dans le cadre d’iOS 14.5, Apple cherche également à introduire la prise en charge du contrôleur DualSense de nouvelle génération de la PS5 et du contrôleur sans fil Xbox mis à jour de la Xbox Series X.

Pour le moment, il est limité aux anciens contrôleurs DualShock 4 et Xbox Wireless, mais cela va bientôt changer, vous permettant d’utiliser les contrôleurs DualSense améliorés pour lire les titres PS5 de votre iPhone ou iPad via l’application Remote Play de Sony, et il en va de même pour Microsoft. Service Xbox Remote Play également.

Prise en charge de la double carte SIM 5G

Il a également été signalé qu’iOS 14.5 introduirait la prise en charge de la double SIM 5G, permettant aux utilisateurs de se connecter à des réseaux 5G plus rapides à la fois en utilisant la carte SIM physique et l’eSIM numérique sur les modèles pris en charge. Il est disponible pour les utilisateurs en Chine depuis la sortie de la série iPhone 12, mais c’est la première fois que le reste du monde aura accès à la connectivité eSIM améliorée.







Quand iOS 14.5 sortira-t-il?

Apple n’annonce pas les dates de sortie des mises à jour logicielles à l’avance – mis à part les grosses mises à jour annuelles – il n’y a donc pas de mot solide sur le moment où nous pouvons nous attendre à iOS 14.5, mais nous pouvons revenir sur les versions « ponctuelles » du passé pour fournir des informations:

iOS 14: 16 septembre 2020

iOS 14.1: 20 octobre 2020

iOS 14.2: 5 novembre 2020

iOS 14.3: 14 décembre 2020

iOS 14.4: 26 janvier 2021

À l’exception d’iOS 14.2, qui est sorti seulement quelques semaines après iOS 14.1, il semble qu’il y ait un écart d’environ cinq à six semaines entre chacune des plus grosses mises à jour d’Apple. En utilisant cela comme ligne directrice, nous devrions nous attendre à voir iOS 14.5 baisser soit au fin février 2021 ou mars 2021 au plus tard.







Puis-je télécharger iOS 14.5 plus tôt?

La bonne nouvelle est que si vous souhaitez faire tourner le nouveau logiciel avant son lancement public, vous n’avez pas besoin d’un compte développeur Apple payant pour le faire.

Malgré un retard par rapport aux versions bêta publiques précédentes, qui ont tendance à suivre une semaine après la sortie des versions bêta réservées aux développeurs, Apple a maintenant déployé la version bêta publique d’iOS 14.5, ainsi que la version bêta publique watchOS 7.4 requise pour utiliser l’identifiant de visage. caractéristique décrite précédemment.

En raison de la nature bêta du logiciel, il est possible que vous rencontriez des bogues et d’autres problèmes, c’est pourquoi Apple vous recommande de ne pas l’installer sur votre appareil principal. Mais si tu vraiment Vous voulez voir de quoi il s’agit avec iOS 14.5, vous pouvez vous inscrire via la page Beta publique d’Apple.

