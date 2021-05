Date de sortie d’Infinite Darkness, bande-annonce, distribution et actualités

La franchise de jeux de zombies de longue date Resident Evil a déjà fait l’objet de plusieurs films hollywoodiens d’action en direct, ainsi que de quelques tranches animées.

Maintenant, Netflix a annoncé qu’il allait adapter l’histoire de la bataille de l’humanité contre le virus T dans une nouvelle série animée qui fera ses débuts cet été. Voici ce que nous savons de l’émission.

Quelle est la date de sortie de Resident Evil: Infinite Darkness?

Netflix a confirmé qu’Infinite Darkness fera ses débuts sur 8 Juillet 2021. Comme c’est la norme pour Netflix, on s’attend à ce que chaque épisode tombe à la fois ce jour-là.

Il convient de noter que la dernière entrée de la saga du jeu, Resident Evil: Village, vient de sortir le 7 mai, et il y a aussi un nouveau film d’action en direct, Resident Evil: Bienvenue à Racoon City, qui redémarre toute la franchise de films et a été confirmé ouvrira dans les cinémas le 3 septembre 2021, donc nous avons un été plein de zombies.

Profitez de votre séjour. Resident Evil: #WelcomeToRaccoonCity n’est en salles que le 3 septembre. pic.twitter.com/6zN8Rpw0Ew – Resident Evil (@ResidentEvil)

22 mars 2021

En regardant plus loin, Netflix a également commandé une série d’action en direct Resident Evil qui pourrait également faire ses débuts en 2021. Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est qu’il mettra en vedette les deux enfants du grand méchant RE Alfred Wesker, après qu’ils aient déménagé à New Raccoon City et se soient rendu compte que leur père ne pouvait rien faire de bon.

L’émission suit ensuite une chronologie parallèle dix ans plus tard, suivant la paire alors qu’elle traite l’apocalypse zombie que la société Umbrella a déclenchée. Il n’y a pas de date de sortie connue pour le moment, donc cela pourrait finir par continuer l’univers Resident Evil en 2022 plutôt que de rivaliser avec ses compagnons stables cette année.

Quoi qu’il arrive, c’est le moment idéal pour être fan de la franchise.

Regardez les bandes-annonces Infinite Darkness

La bande-annonce originale vous donne un aperçu de ce que Claire et Leon vont rencontrer:

Pendant ce temps, la bande-annonce du personnage de suivi nous montre un peu plus une attaque contre la Maison Blanche:

Enfin, la première bande-annonce complète nous donne tout cela et plus, y compris un premier aperçu de ce que nous ne pouvons que supposer être le monstre final de la série:

Quelle est l’intrigue de Resident Evil: Infinite Darkness?

Dans un récent communiqué de presse, Netflix a décrit l’histoire que nous pouvons nous attendre à voir lorsque la série arrivera plus tard cette année.

« En 2006, il y avait des traces d’accès inapproprié à des fichiers présidentiels secrets trouvés dans le réseau de la Maison Blanche. L’agent fédéral américain Leon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur cet incident, mais lorsque les lumières s’éteignent soudainement, Leon et l’équipe du SWAT sont obligés d’abattre une horde de zombies mystérieux. Pendant ce temps, Claire Redfield, membre du personnel de TerraSave, rencontre une image mystérieuse dessinée par un jeune dans un pays qu’elle a visité, tout en apportant son soutien aux réfugiés. Hantée par ce dessin, qui semble être une victime d’une infection virale, Claire lance sa propre enquête.

Le lendemain matin, Claire se rend à la Maison Blanche pour demander la construction d’un centre de bien-être. Là, elle a une chance de retrouver Léon et en profite pour lui montrer le dessin du garçon. Leon semble réaliser une sorte de lien entre l’épidémie de zombies à la Maison Blanche et l’étrange dessin, mais il dit à Claire qu’il n’y a pas de relation et s’en va. Avec le temps, ces deux épidémies de zombies dans des pays lointains conduisent à des événements qui secouent la nation dans son essence même.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Resident Evil: Infinite Darkness?

Netflix a confirmé sur son compte Twitter que les deux personnages principaux de Claire Redfield et Leon Kennedy seront respectivement exprimés par Stephanie Panisello et Nick Apostolides. Cela signifie qu’ils reprendront les rôles qu’ils ont si bien joué dans le récent remake du jeu Resident Evil 2.

Resident Evil: Infinite Darkness ramène Nick Apostolides du remake de RE2 dans le rôle de Leon Kennedy et Stephanie Panisello dans le rôle de Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc – NX (@NXOnNetflix)

12 mars 2021

L’émission sera écrite et produite par Hiroyuki Kobayashi, qui a également dirigé de nombreux films et jeux Resident Evil, depuis le début de la franchise.

Où puis-je regarder Resident Evil: Infinite Darkness?

Comme il s’agit d’une émission Netflix, vous devez être inscrit à la plate-forme de diffusion en continu pour la regarder. Cela semble intéressant à faire, car non seulement vous aurez Resident Evil: Infinite Darkness, mais aussi la nouvelle série Resident Evil en direct lorsque cela arrivera.

