La nouvelle entreprise du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, curieusement nommée Nothing, lancera une paire d’écouteurs cette année, alors voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Dans une interview avec Bloomberg, Pei a déclaré que la société basée à Londres (malgré le Brexit) publierait une paire d’écouteurs sans fil cet « été », suivie d’autres appareils.

Cela signifie que nous ne sommes qu’à quelques mois du premier produit Nothing, soutenu par un investissement de 15 millions de dollars de GV, anciennement Google Ventures.

Il y a peu de détails sur les écouteurs, à part le fait qu’ils seront les écouteurs sans fil populaires.

Depuis les AirPods d’Apple d’origine, le marché du TWS (True Wireless Stereo) a explosé, donc rien ne devra affronter non seulement Apple, mais un grand nombre de marques dont Sony, Bose, Huawei et Samsung.

Pei devra également rivaliser avec son ancienne société, avec les OnePlus Buds Z la dernière paire. Nous supposons que les écouteurs Nothing opteront pour une stratégie de rapport qualité-prix similaire à OnePlus afin qu’ils puissent être économiques. Au fur et à mesure que de plus amples détails apparaissent, officiels ou divulgués, nous mettrons à jour cet article.











Les OnePlus Buds Z



Quels autres produits Nothing y aura-t-il?

Bien que rien ne démarre avec les écouteurs sans fil, ce n’est pas une société audio dédiée. Pei a de l’expérience sur le marché du téléphone depuis ses années chez OnePlus et le mobile pourrait bien être sur les cartes, mais il garde ses cartes près de sa poitrine pour le moment.

«Nous construisons un écosystème d’appareils intelligents», a déclaré Pei. «Nous allons commencer avec des produits plus simples, des écouteurs sans fil. Nous allons avoir plusieurs produits tout au long de l’année, pas seulement des produits audio, et nous voulons finalement les construire pour que ces appareils se parlent. »

Une gamme d ‘«appareils intelligents» pourrait signifier presque n’importe quoi de nos jours, mais c’est un plan que GV trouve au moins «convaincant».

«Nous sommes convaincus qu’avec la mentalité globale de Carl, l’équipe Nothing aura un impact significatif sur le marché de la technologie grand public», a déclaré Tom Hulme, commandité chez GV.