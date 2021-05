Date de sortie des écouteurs sans fil Nothing Ear 1: confirmée pour juin

La nouvelle entreprise du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, curieusement nommée Nothing, sortira bientôt une paire d’écouteurs appelée Ear 1, alors voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Dans une interview avec Bloomberg, Pei a déclaré que la société basée à Londres (malgré le Brexit) publierait une paire d’écouteurs sans fil cet « été », suivie d’autres appareils.

Nous savons maintenant que les écouteurs arriveront en juin et s’appelleront Ear 1.







Cependant, nous ne savons toujours pas à quoi ils ressemblent au-delà de l’image teaser ci-dessus que Nothing a partagée là où ils ne ressemblent pas exactement à un design ergonomique.

Pei dit que le design est « toujours top secret », donc nous devrons nous en tenir largement au concept partagé il y a quelque temps qui a été inspiré par la pipe à tabac d’une grand-mère, comme « expression de nos principes de conception ».

Les trois principes clés sont définis comme «sans poids,« sans effort »et« intemporel ». Vous pouvez lire l’article de blog complet dans lequel l’entreprise explique comment elle pense ce qu’il faut supprimer et ajouter, vise une interaction naturelle et s’efforce de s’émerveiller et de surprendre.







Depuis les AirPods d’Apple d’origine, le marché du TWS (True Wireless Stereo) a explosé, donc rien ne devra affronter non seulement Apple, mais un grand nombre de marques, notamment Sony, Bose, Huawei et Samsung.

Pei devra également rivaliser avec son ancienne société, avec les OnePlus Buds Z la dernière paire. Nous supposons que les écouteurs Nothing opteront pour une stratégie de rapport qualité-prix similaire à OnePlus afin qu’ils puissent être économiques. Au fur et à mesure que de plus amples détails apparaîtront, officiels ou divulgués, nous mettrons à jour cet article.











Les OnePlus Buds Z



Quels autres produits Nothing y aura-t-il?

Un accent sur l’audio semble être Rien d’annoncé sur Twitter un partenariat fondateur avec Teenage Engineering, qui se chargera de la conception des produits.

«Au cours des derniers mois, leur savoir-faire unique et leur expérience approfondie du design industriel ont contribué à façonner l’identité de conception de Nothing», a déclaré Nothing.

Teenage Engineering, basée à Stockholm, a travaillé sur divers produits audio dans le passé, notamment des écouteurs (M-1 illustré ci-dessous), des chaînes stéréo portables, des appareils photo instantanés, des synthétiseurs, etc.







Bien que rien ne démarre avec les écouteurs sans fil, ce n’est pas une société audio dédiée. Pei a de l’expérience sur le marché du téléphone depuis ses années chez OnePlus et le mobile pourrait bien être sur les cartes, mais il garde ses cartes près de sa poitrine pour le moment.

L’entreprise possède les logos et les marques de commerce des produits essentiels, ce qui est un bon signe pour un téléphone.

«Nous construisons un écosystème d’appareils intelligents», a déclaré Pei. «Nous allons commencer avec des produits plus simples, des écouteurs sans fil. Nous allons avoir plusieurs produits tout au long de l’année, pas seulement des produits audio, et nous voulons finalement les construire pour que ces appareils se parlent. »

Une gamme d ‘«appareils intelligents» pourrait signifier presque n’importe quoi de nos jours, mais c’est un plan que GV trouve au moins «convaincant».

«Nous sommes convaincus qu’avec la mentalité mondiale de Carl, l’équipe Nothing aura un impact significatif sur le marché de la technologie grand public», a déclaré Tom Hulme, associé général de GV.

Dans l’annonce Ear 1 Pei a dit « vous [can] devinez comment la suite s’appellera. « Nous verrons donc au moins les écouteurs Ear 2.