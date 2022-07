Date de sortie de Yashoda : film à suspense de Samantha Ruth Prabhu reporté ; les fabricants ont ce GRAND plan pour la sortie

Alors que le premier aperçu de “Yashoda” de Samantha, sorti plus tôt, a créé un énorme buzz dans toute l’Inde, l’équipe du film a terminé le tournage à l’exception d’une chanson. Avec d’énormes attentes sur son contenu passionnant réalisé par le talentueux duo Hari-Harish, le producteur principal Sivalenka Krishna Prasad le produit en tant que production n ° 14 sous la bannière Sridevi Movies.

S’exprimant à l’occasion, la productrice Sivalenka Krishna Prasad a déclaré: “En terminant le tournage en 100 jours, nous réalisons Yashoda avec un budget sans compromis. Avec une seule chanson restante pour le tournage, notre travail CG est déjà en cours. Alors que le doublage commence à commencer à partir du 15 de ce mois, nous terminerons le travail de doublage pour d’autres langues simultanément. De plus, nous prévoyons de promouvoir ce film pan-indien à grande échelle. Gardant tout cela à l’esprit, nous avons décidé de faire la sortie de ce thriller au bord du siège parfaitement prêt pour une sortie mondiale. Samantha a fait preuve d’un dévouement et d’un engagement absolus en jouant le rôle principal, en particulier dans les séquences d’action à indice d’octane élevé. Visant à sortir en télougou, tamoul, hindi, malayalam et Kannada, teaser et chansons sont en passe de faire monter les attentes”

Outre Samantha, Varalaxmi Sarathkumar, Unni Mukundan, Rao Ramesh, Murali Sharma, Sampath Raj, Shatru, Madhurima, Kalpika Ganesh, Divya Sripada, Priyanka Sharma et d’autres jouent des rôles majeurs.