Date de sortie de Windows 12, nouvelles fonctionnalités et appareils compatibles

Début 2021, la perspective d’une toute nouvelle version de Windows semblait hautement improbable. Microsoft a précédemment décrit Windows 10 comme “la dernière version de Windows”, et il a continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités au moins deux fois par an.

Cependant, la société a déchiré ces plans avec la sortie de Windows 11, qui est passé d’un concept abstrait à une annonce officielle en quelques semaines. L’annulation de Windows 10X a influencé la décision de Microsoft, mais Satya Nadella and Co envisageait clairement un nouveau système d’exploitation de bureau depuis un certain temps.

Sans aucune assurance concernant la durée de vie de Windows 11, il est logique que nous verrons un successeur à un moment donné. De plus, il y a des suggestions que ce n’est peut-être pas loin, avec la rumeur selon laquelle Microsoft travaille déjà sur Windows 12 en interne. Voici tout ce que nous savons à ce stade précoce.

Y aura-t-il un Windows 12 ?

Très probablement oui. Windows XP et Windows 7 ont continué à recevoir des mises à jour pendant 12 et 11 ans respectivement, tandis que Windows 10 aura dix ans lorsque le support prendra fin en octobre 2025. Les quatre années de support grand public de Windows 8 sont l’exception ici, mais c’est principalement en raison de son impact extrêmement négatif. ACCUEIL. Si Microsoft poursuit cette tendance, Windows 11 arriverait en fin de vie entre 2031 et 2033. Si tel est le cas, une nouvelle version devra être disponible quelques années plus tôt.

Cependant, il y a des signes que Windows 12 pourrait arriver beaucoup plus tôt. Un article récent de Windows Central suggère qu’une nouvelle version majeure de Windows sera publiée tous les trois ans. L’auteur Zac Bowden dit même que le développement a commencé, avec Windows 12 “actuellement dans les premiers stades de planification et d’ingénierie”. On lui a même donné un nom de code officieux – « Next Valley ».

Un article précédent du site technologique allemand Deskmodder suggérait également que Microsoft commençait à se préparer pour Windows 12. L’article citait “nos informations”, bien qu’il fasse également référence à un tweet désormais supprimé de SwiftOnSecurityqui a depuis révélé qu’il s’agissait d’une blague :

Quand sortira Windows 12 ?

Nous avons donc la preuve que Windows 12 est en route. La question suivante est évidente : quand sera-t-il disponible ?

En supposant que Microsoft s’en tient au cycle de mise à jour de trois ans des rapports Zac Bowden de Windows Central, Windows 12 serait publié à un moment donné dans 2024. Rien de plus précis n’a été dit à ce stade, et faire des prédictions à ce stade est presque impossible.

Pour le contexte, Windows 11 a été annoncé en juin 2021 et officiellement sorti quelques mois plus tard en octobre. Mais un déploiement complet sur tous les appareils compatibles a pris plusieurs mois, il est donc probable que ce soit une histoire similaire.

Est-ce que Windows 12 sera gratuit ?

Il devrait l’être, du moins au début. Microsoft a proposé une mise à niveau gratuite vers Windows 10, et elle est techniquement toujours disponible.

La mise à jour vers Windows 11 ne vous coûtera pas non plus un centime, à condition que votre appareil réponde aux exigences matérielles, et rien n’indique que Microsoft y mettra bientôt fin. Si c’est le cas, vous pourriez finir par payer près du prix demandé actuel de Windows 10 (à partir de 119,99 £ /

139 $).

Une fois Windows 12 sorti, il sera presque certainement gratuit pendant un certain temps. Microsoft sera naturellement désireux d’amener autant de personnes que possible sur le nouveau système d’exploitation.

Windows 12 aura-t-il des exigences matérielles différentes ?

Probablement, mais il est impossible de prédire ce qu’ils pourraient être. Alors que les ordinateurs portables et les PC ont conservé la même conception de base pendant des décennies, de nombreuses autres spécifications ont rapidement changé au fil des ans.

Les exigences matérielles de Windows 11 se sont avérées controversées, mais les fonctionnalités de sécurité telles que TPM et Secure Boot ne feront que devenir plus importantes pour Microsoft à l’avenir.

Vous aurez probablement besoin d’une puce récente comme Intel, AMD ou Qualcomm, mais d’autres fabricants de puces pourraient être populaires d’ici là. Attendez-vous à ce que les minimums actuels de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un écran 720p soient tous augmentés.

Le Surface Go de première génération de 2018 n’est pas compatible avec Windows 11 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Quelles nouvelles fonctionnalités aura Windows 12 ?

Comme vous vous en doutez, nous n’avons aucune idée des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans Windows 12. À ce stade précoce, il est probable que Microsoft ne le sache pas encore non plus.

Avec Windows 11 recevant de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année, bon nombre de celles qui font actuellement l’objet de rumeurs devraient arriver bien avant une toute nouvelle version. Il a été suggéré que la mise à jour “Sun Valley 2” (Windows 11 portait initialement le nom de code Sun Valley) se révélera être Windows 12, mais il est beaucoup plus probable qu’il s’agisse de la mise à jour 22H2.

Cependant, Deskmodder suggère que Windows 12 sera construit à partir de zéro, plutôt que d’être basé sur les versions précédentes. C’est ce que nous avons vu avec Windows 10X, avant que de nombreuses fonctionnalités ne finissent par être intégrées à Windows 11.

Le menu Démarrer de Windows 10X semblera familier à tous les utilisateurs de Windows 11 Microsoft

Cela ouvre la possibilité d’une conception radicalement différente, bien que de grands changements puissent ne pas s’avérer populaires auprès de l’énorme base d’utilisateurs de Windows.

L’article de Windows Central qui faisait allusion à la date de sortie de 2024 n’a révélé aucune nouvelle fonctionnalité à ce stade précoce. Mais cela suggérait que de nouvelles fonctionnalités seraient ajoutées aux futures versions de Windows tous les quelques mois, potentiellement jusqu’à quatre fois par an. Ils sont connus en interne sous le nom de “Moments”, mais l’auteur Zac Bowden dit que l’image de marque pourrait ne pas faire son chemin dans la version publique.

Jusqu’à ce que vous en sachiez plus, consultez notre couverture complète des actualités Windows sur Tech Advisor, couvrant à la fois Windows 10 et Windows 11.