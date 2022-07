Date de sortie de Wear OS 3, fonctionnalités et montres connectées prises en charge

Dans l’espace smartwatch, Apple et Samsung se sont longtemps battus pour la pole position, avec leurs wearables signature fonctionnant respectivement sur watchOS et Tizen, tandis que Wear OS de Google languit généralement à la troisième place. En 2021, cependant, Samsung s’est associé à Google pour retravailler le système d’exploitation portable de longue date mais souvent décrié de ce dernier, l’adoptant ainsi comme le sien.

Avec un changement aussi important dans l’avenir potentiel du paysage portable, cette fonctionnalité décode tout ce que la dernière itération de Wear OS de Google apporte à la table et les appareils qu’elle pourrait influencer.

Qu’est-ce que Wear OS 3 ?

Google a présenté son propre système d’exploitation portable – Android Wear – en 2014, avec du matériel de LG et Motorola servant de premières montres intelligentes pour la sortie.

En 2018, Google a renommé Android Wear en Wear OS, publiant la version 2.0 quelques mois après le changement de nom, apportant une interface utilisateur modifiée et de nouvelles fonctionnalités.

Avance rapide vers Google I / O 2021 et la société a annoncé qu’elle avait conclu un nouveau partenariat avec Samsung, dans le but de mettre en œuvre la prochaine évolution majeure de la plate-forme Wear OS, en utilisant les connaissances de l’expérience et du succès du géant technologique sud-coréen dans l’espace pour le faire.

Dans le cadre de cette annonce, Samsung a également confirmé que ses prochaines smartwatches (alors non annoncées mais révélées plus tard être les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic) seraient les premières montres à présenter ce système d’exploitation portable nouvellement revitalisé (remplaçant le long- debout Tizen OS, en conséquence).

Un an plus tard, lors de Google I/O 2022, Google a officiellement taquiné sa propre Pixel Watch, destinée à arriver aux côtés de la série de smartphones Pixel 7 plus tard dans l’année, très probablement en octobre. Alors que la gamme Galaxy Watch 4 nous a donné la vision spécifique de Samsung sur Wear OS 3, la Pixel Watch est conçue pour définir à quoi ressemble l’expérience vanille.

Quand Wear OS 3 sera-t-il lancé ?

Dans un sens, Wear OS 3 est déjà sorti – après tout, il est disponible sur la série Galaxy Watch 4, qui a été lancée en août 2021. Le deuxième lancement de matériel était le Montblanc Summit 3 ultra-premium, qui est disponible à l’achat maintenant.

Le plus gros lancement à venir sera bien sûr la Pixel Watch, qui, comme nous l’avons dit, est attendue vers octobre.

Le plus grand test est sans doute lorsque des entreprises comme les défenseurs de longue date de Wear OS, Fossil, commencent à fournir la mise à jour Wear OS 3 pour ses montres intelligentes Gen 6 existantes. Cela a été promis quelque temps en 2022 au moins.

Quelles montres prennent en charge Wear OS 3 ?

Si vous aimez le son de la fonctionnalité proposée, vous voudrez probablement savoir quelles montres intelligentes prennent réellement en charge la plate-forme portable remaniée.

Malgré les affirmations initiales de Qualcomm selon lesquelles Wear OS 3 pourrait potentiellement fonctionner sur n’importe quelle smartwatch alimentée par Snapdragon Wear 3100 (ou plus récent), Google déclare que la plate-forme ne fonctionnera pas sur une montre portant quelque chose de plus ancien qu’un Snapdragon Wear 4100.

Voici la liste actuelle des montres confirmées pour prendre en charge Wear OS 3 et quand s’attendre à la mise à jour.

Portez OS 3 au lancement :

Montre Samsung Galaxy 4

Samsung Galaxy Montre 4 Classique

Sommet Montblanc 3

Google Pixel Watch (disponible à l’automne 2022)

Il convient également de noter que, selon Google, les montres intelligentes existantes sur la voie de la mise à niveau vers Wear OS 3 peuvent être la proie d'”impacts” non spécifiés dans “certains cas limités”.

Vraisemblablement, en raison des exigences de performances de Wear OS 3 par rapport aux puces existantes, les utilisateurs actuels pourraient trouver qu’ils préfèrent s’en tenir à la version de Wear OS 2 dont ils bénéficient actuellement, qui reçoit un support et de nouvelles fonctionnalités pour plus étroitement correspondent à Wear OS 3.

À l’heure actuelle, le passage à Wear OS 3 obligerait également les utilisateurs à effectuer une réinitialisation d’usine afin de procéder à l’installation.

Quelles fonctionnalités offre Wear OS 3 ?

Alors que les fabricants de matériel peuvent modifier les types de fonctionnalités que leurs montres Wear OS apportent à la table, Wear OS lui-même est livré avec un ensemble de fonctionnalités fondamentales qui peuvent être étendues – en fonction de facteurs tels que le prix ou le public cible.

Les bases incluent la synchronisation des notifications avec un smartphone connecté, les fonctionnalités d’horloge, de minuterie et d’alarme, le suivi de la condition physique (avec prise en charge de diverses activités, ainsi que le suivi de la fréquence cardiaque et de l’itinéraire – avec prise en charge GPS), les paiements sans contact (via NFC) à l’aide de Google Pay, Google Assistant requêtes, passer et prendre des appels au poignet, lecture audio et prise en charge d’applications tierces et de cadrans de montre, via le Google Play Store.

Nouvelle interface utilisateur

Wear OS 3 apporte une autre refonte de l’interface utilisateur, destinée à rendre l’interaction plus facile et plus rapide, avec la possibilité de passer d’une application récente à une autre en appuyant deux fois sur le bouton latéral d’une montre.

Il existe d’autres gestes et raccourcis, ainsi que des vignettes – des mini widgets pour vous permettre de personnaliser votre écran d’accueil de plusieurs façons. Il y aura également un accès rapide aux commandes de la maison intelligente via Google Home.

Des performances plus rapides

Lors de sa conférence des développeurs I/O 2021, Google a également promis que Wear OS 3 offrirait jusqu’à 30 % de réduction des temps de chargement des applications par rapport à l’itération actuelle de Wear OS, ainsi que des améliorations qui améliorent également l’efficacité énergétique.

Meilleure batterie

Ces améliorations de l’efficacité énergétique signifient une meilleure batterie, mais Google travaille sur ce problème dans plusieurs directions.

Bien que les optimisations sur l’appareil lui-même soient importantes, une grande partie de la consommation de la batterie provient du côté réseau, en particulier pour les montres, avec leurs minuscules batteries. Dans cet esprit, Google travaille avec Vodafone – et probablement d’autres opérateurs – pour optimiser la façon dont les appareils Wear OS 3 interagissent avec les réseaux LTE afin d’améliorer la longévité de la batterie.

Vodafone a développé une API pour permettre aux montres – et aussi aux téléphones – de signaler au réseau qu’elles ont une batterie faible ou qu’elles sont en mode économie d’énergie, afin que le réseau à son tour communique moins avec elles afin d’économiser de l’énergie.

Le directeur de l’architecture réseau de Vodafone, Yago Tenorio, a déclaré à Tech Advisor que la nouvelle API “prolongera de manière très significative la durée de vie de l’appareil” et que la technologie devrait apparaître “dans la smartwatch de toute personne utilisant ce système d’exploitation dans les prochains mois”.

Fonctionnalités Fitbit

“Un service de fitness de classe mondiale de Fitbit” – dont Google a finalisé son achat au début de 2021 – fait également partie de l’équation, avec un suivi des activités, des célébrations d’objectifs et des rappels de motivation qui arrivent tous sur la plateforme.

Fitbit alimentera probablement également les fonctionnalités de suivi de la santé de certaines montres Wear OS 3, telles que la SpO2 ou le suivi du sommeil.

Applications tierces améliorées

Les tuiles (essentiellement des widgets à droite du cadran principal de votre montre) sont un élément Wear OS existant qui n’a été ouvert que récemment à des tiers. Une API Tiles mise à jour permet également aux développeurs d’exploiter plus facilement la fonctionnalité, alors attendez-vous à un éventail beaucoup plus large que tout ce que vous avez vu sur Wear OS auparavant, à mesure que la version 3 arrive à maturité.

Les nouvelles fonctionnalités des expériences tierces existantes, comme la lecture hors ligne sur Spotify, sont également quelque chose que nous continuerons probablement à voir de plus en plus alors que Google travaille à renforcer la plate-forme.

Prise en charge iOS

La compatibilité iOS n’est pas exactement une nouvelle fonctionnalité – les versions précédentes de Wear OS l’offraient après tout – mais pendant un moment, il semblait que Wear OS 3 pourrait être uniquement Android. C’est parce que la série Galaxy Watch 4 ne fonctionnera pas avec les iPhones, et on s’attend généralement à ce que la Pixel Watch soit la même.

Pourtant, le Montblanc Summit 3 promet la prise en charge des iPhones, ce qui signifie que d’autres appareils Wear OS 3 pourront probablement offrir la même chose. Pourtant, il semble qu’Android soit la meilleure plate-forme pour une expérience Wear OS optimale.

“Notre priorité pour Wear OS 3 est de nous concentrer sur des expériences de qualité au sein de l’écosystème Android”, a déclaré la porte-parole de Google, Ivy Chen Hunt, à The Verge. « Le Montblanc Summit 3 fonctionnera sous Wear OS 3 et sera compatible avec les iPhones. Cependant, la prise en charge des applications et des expériences variera selon la plate-forme téléphonique.