Fraîchement sorti du succès de The Mandalorian et de ses nombreux spin-offs à venir, Disney Plus étend encore plus l’univers Star Wars avec l’ajout d’une nouvelle collection de courts métrages de certains des meilleurs artistes d’anime japonais. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Wars: Visions.

Il n’y a pas encore de date fixe, mais nous savons que Star Wars: Visions arrivera en 2021.

Cela provient d’un article du fil Twitter officiel de Star Wars qui déclarait: « Star Wars: Visions, une série originale de courts métrages d’animation, célèbre la galaxie @StarWars à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime japonais au monde. À venir en 2021 sur @DisneyPlus. »

Star Wars: Visions, une série originale de courts métrages d’animation, célèbre la @Guerres des étoiles galaxie à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime japonais au monde. À venir en 2021 pour @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY – Star Wars (@starwars)

10 décembre 2020

Quelle est l’intrigue de Star Wars: Visions?

Encore une fois, aucun détail n’est encore disponible sur ce que seront les histoires, mais nous savons qu’il y a dix épisodes prévus. Vraisemblablement, chaque épisode aura son propre arc et ses propres personnages, ce qui a permis aux créateurs de dessins animés d’explorer l’univers de Star Wars sans les chaînes d’un scénario continu.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Star Wars: Visions?

Comme il s’agit de courts métrages d’anime, le doublage sera à l’ordre du jour en ce qui concerne le casting. Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucun détail sur qui pourrait être le casting ou même quels animateurs dirigeront les projets. Tout ce que Disney Plus a confirmé, c’est qu’ils sont «les meilleurs artistes japonais d’anime du monde».

Nous avons vu d’autres compendiums d’anime apparaître ces dernières années, avec la série 2019 de Netflix Love, Death & Robots rassemblant une grande variété d’histoires et de paramètres dans une excellente série de 18 épisodes qui pourrait être un modèle pour Star Wars: Visions.

Bien sûr, la nouvelle série rejoint d’autres offres animées ainsi que celles en direct qui devraient apparaître sur Disney Plus dans un proche avenir. Ceux-ci incluent Star Wars: The Bad Batch, qui suit un groupe de super-soldats qui ont fait leurs débuts dans Star Wars: The Clone Wars, qui gagnent maintenant leur vie en tant que mercenaires qui assument des missions trop dangereuses ou difficiles pour quiconque. .

Il y a aussi A Droid Story qui mettra en vedette R2D2, C3PO et leur nouveau protégé, Rangers of the New Republic, ainsi que le retour de Mando (et, espérons-le, bébé Yoda) dans la saison 3 de The Mandalorian.

Où puis-je regarder Star Wars: Visions?

Lorsque Star Wars: Visions arrivera, il sera exclusif à Disney Plus, tout comme les autres entrées du nouveau canon Star Wars. Nous décrivons toutes les offres actuelles dans notre guide de Star Wars sur Disney Plus UK: Tous les films et spectacles.

