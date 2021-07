Date de sortie de Visions, bande-annonce, distribution, équipe et actualités

Fraîchement sorti du succès de The Mandalorian et de ses nombreuses retombées à venir, Disney Plus étend encore plus l’univers de Star Wars avec l’ajout d’une nouvelle collection de courts métrages de certains des meilleurs artistes d’anime du Japon.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Wars: Visions, y compris la date de sortie, la bande-annonce, les acteurs et l’équipe.

Quelle est la date de sortie de Star Wars : Visions ?

Star Wars: Visions a été confirmé pour sortir sur Disney Plus le 22 septembre 2021. Nous supposons que de nouveaux épisodes sortiront chaque semaine et qu’il y aura neuf courts métrages au total.

Star Wars : Visions, une série originale de courts métrages d’animation, célèbre le @Guerres des étoiles galaxie à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime japonais du monde. À venir en 2021 pour @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY – Star Wars (@starwars)

10 décembre 2020

Regardez la bande-annonce de Star Wars : Visions

Nous avons maintenant un premier aperçu de Star Wars: Visions, qui comprend des illustrations conceptuelles de certains visages familiers, ainsi que des interviews de l’équipage. Jetez un œil ci-dessous :

Quelle est l’intrigue de Star Wars : Visions ?

Star Wars: Visions sera une série d’anthologies et chaque épisode aura son propre arc et ses propres personnages. Cela a permis aux créateurs d’anime d’explorer l’univers de Star Wars sans les entraves d’un scénario continu.

Chaque court métrage aura également un style artistique complètement unique, avec un épisode presque entièrement en noir et blanc.

Voici les noms de chaque film, et quel studio les a produits :

Kamikaze Douga – Le Duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop et Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Déclencheur – Les jumeaux et l’aîné

Kinema Citrus – La mariée du village

Science Saru – Akakiri et T0-B1

Production IG – Le Neuvième Jedi

Parmi les plus excitants de cette liste, citons un opéra rock de style chibi sur la franchise, un épisode sur des jumeaux nés du côté obscur (parallèles de Luke et Leia) et un court métrage inspiré d’Astro Boy. L’un des épisodes sera également lié à un prochain roman officiel de Star Wars, Ronin.

Il est sûr de dire que c’est Star Wars comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Star Wars : Visions ?

Il y a sept studios confirmés pour travailler sur les courts métrages : Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru et Production IG. Toutes les partitions sont originales et la musique du Neuvième Jedi est enregistrée au Muza Kawasaki Symphony Hall.

La série sera produite par Justin Leach, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Kanako Shirasaki et James Waugh. Comme il s’agit de courts métrages d’anime, le doublage sera à l’ordre du jour en ce qui concerne le casting – bien qu’aucun nom n’ait encore été confirmé.

Nous avons vu d’autres recueils d’anime apparaître ces dernières années, avec la série 2019 de Netflix Love, Death & Robots rassemblant une grande variété d’histoires et de paramètres dans une excellente série de 18 épisodes qui pourrait être un modèle pour Star Wars: Visions.

Bien sûr, la nouvelle série rejoint d’autres offres animées ainsi que celles en direct sur Disney Plus. Ceux-ci incluent Star Wars: The Bad Batch, qui suit un groupe de super-soldats qui ont fait leurs débuts dans Star Wars: The Clone Wars, qui gagnent maintenant leur vie en tant que mercenaires qui assument des missions trop dangereuses ou difficiles pour quiconque. .

Il y a aussi d’autres émissions et films à venir, dont A Droid Story qui mettra en vedette R2D2, C3PO et leur nouveau protégé, Rangers of the New Republic, ainsi que le retour de Mando (et, espérons-le, bébé Yoda) dans la saison 3 de The Mandalorian.

Où puis-je regarder Star Wars : Visions ?

Lorsque Star Wars: Visions arrivera, il sera exclusif à Disney Plus, tout comme les autres entrées du nouveau canon Star Wars. Nous décrivons toutes les offres actuelles dans notre guide de Star Wars sur Disney Plus UK: Tous les films et émissions.

Articles connexes pour une lecture plus approfondie