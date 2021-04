Netflix a annoncé avoir commandé une adaptation télévisée du blockbuster de science-fiction de Cixin Liu, The Three Body Problem. Nous examinons comment cela se passe et quand vous pouvez vous attendre à le voir apparaître sur le service de streaming.

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a pas de date de sortie confirmée pour le problème des trois corps. Ce n’est pas surprenant car le projet n’a été annoncé que le 1er septembre 2020 par Netflix et en est encore aux tout premiers stades de production.

Comme pour toutes les émissions de science-fiction et de fantaisie à gros budget, il y aura sans aucun doute beaucoup de travail de post-production à faire, d’effets de rendu et d’autres améliorations, il pourrait donc être 2022 avant l’arrivée du premier opus.

Quelle est l’intrigue du problème des trois corps?

La trilogie de romans de Cixin Liu (Three Body Problem, The Dark Forest et Death’s End) raconte l’histoire de la première rencontre de l’humanité avec une race extraterrestre intelligente, les Trisolarans, découverts par des scientifiques chinois qui décident de garder leur propre existence secrète. pour ne pas déclencher potentiellement une invasion. Ces plans sont sabordés par Ye Wenje, un astrophysicien dissident, qui décide que la race humaine est au-delà de la sauvegarde et envoie un message aux Trisolarans qui commencent alors un voyage de 450 ans sur Terre.

Après quelques décennies, plusieurs scientifiques éminents commencent à se suicider, amenant un détective à découvrir un jeu étrange et onirique qui se joue dans l’esprit des gens. Le scénario est celui d’une planète à trois soleils (d’où le titre de la série) dont le temps et l’environnement changent rapidement d’un état stable comme celui de la Terre à un désert complètement inhospitalier ou une friche couverte de glace. Serait-ce Trisolaris? Si tel est le cas, comment les humains voient-ils ce jeu et quel message révèle-t-il sur les motivations de la race extraterrestre?

C’est un conte épique qui intègre la science, la politique mondiale, la nature de l’humanité et notre place dans l’univers. De plus, ce n’est que le premier livre.







Qui sont les acteurs et l’équipe de Three Body Problem?

Avec la production seulement aux premiers stades, il n’y a pas de détails confirmés sur qui jouera dans la série. Ce que nous savons, c’est que la série sera produite et créée par David Benioff et DB Weiss (que vous pouvez reconnaître comme les producteurs responsables de Game of Thrones), plus Alexander Woo qui a produit et écrit True Blood.

Rian Johnson, directeur de Knives Out, Looper et Star Wars: The Last Jedi, a également été confirmé en tant que producteur exécutif. On ne sait pas s’il réalisera des épisodes, d’autant plus qu’il vient de signer un accord avec Netflix pour deux suites exclusives à l’excellent Knives Out.

Dans un communiqué de presse de Netflix, Alexander Woo déclare: «C’est un privilège d’adapter l’un des grands chefs-d’œuvre de la science-fiction chinoise. Le problème des trois corps La trilogie combine tant de choses que j’aime: des personnages riches et multicouches et de véritables enjeux existentiels – le tout raconté comme une allégorie élégante et profondément humaine. Je suis ravi de lancer mon partenariat avec Netflix avec cette équipe créative accomplie. «

Il y a aussi une déclaration commune de Benioff et Weiss qui dit: «La trilogie de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue, emmenant les lecteurs dans un voyage des années 1960 à la fin des temps, de la vie sur notre point bleu pâle aux confins lointains de l’univers. Nous sommes impatients de passer les prochaines années de notre vie à donner vie à un public du monde entier. «

Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que l’équipe livre une adaptation qui a la qualité des premières saisons de Game of Thrones et apprend des erreurs considérables de sa sortie finale.

Où puis-je regarder le problème des trois corps?

Comme il s’agit d’une série originale de Netflix, vous devrez être abonné au service de streaming pour voir la série lorsqu’elle arrivera enfin. En attendant, pour vous mettre en appétit, vous pouvez profiter d’une autre des créations de science-fiction de Cixin Liu en regardant le film The Wandering Earth sur Netflix. ou lire les romans publiés par Tor Books.

