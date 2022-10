Date de sortie de Sky Stream Puck, rumeurs de prix et de spécifications

Sky a lancé le Sky Stream, une boîte de diffusion multimédia permettant à plus de personnes d’accéder au contenu de Sky sans antenne parabolique.

Le Sky Stream est similaire au Sky Stream Puck, qui a été annoncé l’année dernière comme un moyen d’obtenir une expérience multi-pièces avec le téléviseur Sky Glass. Cependant, le Sky Stream est un appareil autonome qui peut se brancher sur n’importe quel téléviseur.

À bien des égards, il s’agit d’un mini boîtier Sky Q, mais il est encore plus petit et ne nécessite pas de boîtier Sky Q principal pour fonctionner, ce qui en fait un Apple TV 4K ou d’autres diffuseurs multimédias tels que Roku.

Le flux du ciel est disponible à l’achat maintenant du Site Internet du ciel.

Combien coûte le Sky Stream ?

Sky Stream a deux plans disponibles pour les clients – un qui est plus flexible, mais légèrement plus cher, ainsi qu’une option moins chère qui lie les clients plus longtemps.

Voici les coûts des forfaits Sky Stream :

Plan glissant de 31 jours – À partir de 29 £ par mois (frais d’installation de 39,95 £)

Contrat de 18 mois – À partir de 26 £ par mois (frais d’installation de 20 £)

Ces frais d’installation sont plutôt ennuyeux, étant donné qu’aucun ingénieur n’est requis pour installer le Sky Stream. Il se branche simplement directement sur votre téléviseur via HDMI.

Il y a des frais supplémentaires que les clients peuvent payer en plus de cela. Par exemple, si vous voulez du streaming 4K et Dolby Atmos, vous devrez payer 5 £ supplémentaires par mois.

Le Sky Stream ne couvre qu’une seule pièce. Si vous souhaitez qu’il soit disponible en plus, vous devrez payer le pack Whole Home pour 12 £ supplémentaires par mois.

La possibilité d’avancer rapidement certaines publicités est disponible au cours de votre première année de streaming, mais après cette période, cela coûtera 5 £ supplémentaires par mois.

Seul un certain nombre de chaînes sont incluses dans les coûts de base des forfaits – plus à ce sujet ci-dessous.

Comme indiqué ci-dessus, les coûts du Sky Stream Puck sont différents de ceux du Sky Stream. Les clients de Sky Glass paient à la place un paiement unique de 50 £ pour chaque Stream Puck ils veulent autour de la maison et 10 £ supplémentaires par mois pour plusieurs pièces.

Ciel

Quelles chaînes sont incluses avec Sky Stream ?

Pour le coût de base de Sky Stream, vous obtenez Sky Ultimate et Netflix Basic. Le premier comprend plus de 120 chaînes, y compris les chaînes classiques de Sky Entertainment telles que Sky Atlantic, Sky Max et Sky Witness, ainsi que toutes les principales chaînes Freeview.

Pendant ce temps, le plan Netflix de base comprend la bibliothèque Netflix complète, mais vous ne pouvez la diffuser qu’en SD. Cependant, cela sera mis à niveau vers 720p le mois prochain.

Il existe deux autres packs que vous pouvez ajouter à un package Stream. Elles sont:

Sky Cinema avec Paramount + – 13 £ par mois sur un contrat glissant ou 11 £ par mois sur un contrat de 18 mois

Sky Sports – 27 £ par mois sur un contrat glissant, ou 25 £ par mois sur un contrat de 18 mois

Tous les autres services de streaming tels qu’Amazon Prime Video ou Disney+ coûteront également plus cher.

Quelles sont les spécifications de Sky Stream ?

Comme mentionné précédemment, le Sky Stream fonctionne sans antenne parabolique et obtient donc du contenu via Wi-Fi ou Ethernet à la place.

Vous aurez besoin d’une vitesse Internet d’au moins 10 Mbps pour diffuser. En plus des chaînes Sky, la prise en charge des applications devrait inclure Amazon Prime Video, Netflix, Disney +, AppleTV +, BBC iPlayer, ITV Hub, YouTube et Discovery + – correspondant à Sky Glass.

Voici quelques spécifications supplémentaires pour le Sky Stream :