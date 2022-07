Date de sortie de Shehzada: la star de Kartik Aaryan-Kriti Sanon affrontera Ranveer Singh et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani d’Alia Bhatt

Shehzada, la vedette de Kartik Aaryan et Kriti Sanon, obtient une nouvelle date de sortie car le film devrait maintenant sortir en salles le 10 février 2023, le week-end de la Saint-Valentin. Shehzada est dirigé par Rohit Dhawan et les étoiles Kartik Aaryan, Kriti Sanon, Manisha Koirala, Paresh Rawal, Ronit Roy, Sachin Khedekaravec une musique composée par Pritam. Le film est produit par Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Allu Aravind, S. Radha Krishna et Aman Gill. Cela met en place un méga clash au box-office avec Rocky Aur Rani Ki Prem Kahanimettant en vedette Alia Bhat et Ranveer Singhet réalisé par Karan Johar, qui avait précédemment annoncé qu’il arriverait à la même date.

Le film Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor devrait également s’affronter

Le vrai couple Brahmastra est sur une trajectoire de collision au box-office aussi bien. Oui, tu l’as bien lu. Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que le directeur Luv Ranjanest le suivant, mettant en vedette Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoorcherche à sortir à la même date, le 10 février 2023, car c’est aussi une comédie romantique et parfaite pour le La Saint-Valentin fin de semaine.

À propos de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani intrigue, histoire

Avec un ensemble de distribution pour les âges, y compris Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, en plus de la paire principale de Ranveer Singh et Alia Bhatt, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani inaugure également le retour de Karan Johar dans le rôle du réalisateur après une interruption massive de 7 ans étant donné que sa dernière entreprise en tant que capitaine était la romance à succès de 2016, Ae Dil Hai Mushkil, et sa prochaine est sortie prévue en 2023. Qu’il suffise de dire que Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est l’un des plus attendus Films bollywoodiens de 2023.

Ranveer Singh donne un indice sur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani

S’ouvrant sur le sujet et le traitement du film dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Ranveer Singh a déclaré: “Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est un film de Karan Johar par excellence, c’est du Karan Johar vintage, tout ce que vous aimez dans ses films les chansons, le glamour, les beaux rôles principaux, la dynamique familiale, le drame pulpeux, l’humour, la romance, tout y est emballé ; chaque trope que vous avez vu dans les films de Karan Johar, sa marque de cinéma que vous avez tous aimée là-bas. ”

Ranveer Singh révèle comment le film est la vision loufoque de KJo sur K3G

Élaborant sur l’intrigue de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et établissant une obscure analogie avec Kabhi Khushi Kabhie Gham, la star a ajouté : “Cela fait des éternités qu’un film comme celui-ci n’est pas sorti, et maintenant de le faire avec un homme qui a inventé ce genre de “tout sur l’amour de votre famille”, ce sera son film le plus excentrique et le plus loufoque, et il est si bien façonné que nous en avons terminé à environ 60%. Le film va être incroyable.”

Alors, Kartik Aaryan et Kriti Sanon, vedette de Shehzada, finiront-ils par affronter Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, et le film Ranbir Kapoor-Shraddha Kapoor-Luv Ranjan rejoindra-t-il également la course, ou un film ou même deux finiront-ils par faire place? Attendons et regardons.