Une nouvelle version d’Android sort chaque année, mais chaque fabricant apporte également des modifications et des ajustements spécifiques à ses appareils.

One UI est le plus connu de ces « skins », car c’est ce que vous trouverez sur tous les smartphones et tablettes Samsung récents.

Android 14 est désormais officiel, et il n’a pas fallu longtemps pour que Samsung révèle la nouvelle version de One UI qui fonctionnera par-dessus. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été annoncées, mais on ne sait pas encore quand One UI 6 arrivera sur vos appareils.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine version d’Android pour les appareils Samsung.

Quand OneUI 6 sortira-t-il ?

Le 5 octobre 2023, lors de la Samsung Developer Conference (SDC23), l’entreprise a dévoilé des plans détaillés pour l’avenir de son écosystème. L’un des principaux sujets de discussion lors du discours d’ouverture était One UI 6 et les améliorations qu’il va apporter.

Malheureusement, même si nous avons beaucoup entendu parler de nouvelles fonctionnalités, il n’y avait aucune information concrète sur la date de sortie. Cependant, avec le lancement d’une neuvième version bêta fin octobre, Notebookcheck pense qu’une version finale pourrait être prête très prochainement.

Une chose que nous savons, c’est qu’il fonctionnera sur la prochaine série Galaxy S24, dont le lancement est prévu vers la fin janvier 2024. Après cela, il devrait progressivement se frayer un chemin vers tous les modèles qui seront éligibles à la mise à niveau, ainsi que d’autres modèles à venir tels que le Galaxy A55 et le Galaxy A35.

Quels téléphones recevront One UI 6 ?

Outre ses plans détaillés pour toutes les fonctionnalités de One UI 6, Samsung a également annoncé une liste d’appareils qui recevront la prochaine version. Voici tous les appareils qui peuvent s’attendre à la mise à jour à un moment donné après sa sortie.

Série Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxie S23+

Galaxie S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxie S22+

Galaxie S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxie S21+

Galaxie S21

Série Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Série Galaxy A

Galaxie A73

Galaxie A72

Galaxie A54

Galaxie A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxie A34

Galaxie A33

Galaxie A24

Galaxie A23

Galaxie A14

Galaxie A13

Galaxy A04

Série Galaxy M

Galaxie M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxie M23

Série Galaxy F

Galaxie F54

Galaxie F23

Galaxy F14 5G

Série Galaxy Xcover

Tablettes Galaxy

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de One UI 6 ?

One UI 6 devrait constituer un changement assez substantiel, introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités et des améliorations notables de la qualité de vie sur les téléphones et tablettes Samsung. Voici les plus importants :

Panneau rapide

youtube.com/Samsung

Le plus grand changement d’interface utilisateur dans One UI 6 est le panneau rapide, la version de Samsung du menu de paramètres rapides. Il introduit une nouvelle disposition des boutons qui facilitera l’accès aux fonctionnalités les plus utiles en premier, comme les bascules Wi-Fi et Bluetooth. Le panneau lui-même est désormais divisé en la partie la plus importante en haut, un panneau personnalisable au milieu et un panneau d’options visuelles en bas.

Il y a plus de changements de mise en page, tels qu’un affichage amélioré des pochettes d’album dans le panneau et la possibilité d’accéder rapidement aux commandes de luminosité. One UI 6 permet également d’accéder beaucoup plus rapidement au panneau rapide complet, car il ne nécessite que deux balayages vers le bas pour obtenir toutes vos options.

Nouvelles options de personnalisation

youtube.com/Samsung

On eUI 6 se concentre également sur la personnalisation. Vous pourrez désormais repositionner l’horloge sur votre écran de verrouillage, ainsi qu’ajouter différents cadrans de montre.

Vous pouvez également le personnaliser avec des routines, ce qui le rend complètement différent en fonction de l’heure de la journée. Cela signifie non seulement différents cadrans de montre ou fonds d’écran, mais également des raccourcis vers différentes applications.

Améliorations de la caméra et du montage

youtube.com/Samsung

Samsung a également annoncé de nombreuses fonctionnalités One UI 6 permettant de prendre de meilleures photos et vidéos, mais également de les éditer à l’aide de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML).

Tout d’abord, vous pouvez désormais ajouter des widgets d’appareil photo personnalisés à votre écran d’accueil, chacun ouvrant l’application dans différents modes de prise de vue et avec les options de votre choix. Vous aurez également un accès beaucoup plus facile aux options telles que les paramètres de résolution, le menu de taille de vidéo ou les effets, ce qui rendra la personnalisation de vos photos et vidéos beaucoup plus facile.

Il existe également des options qui vous permettent de décider de la qualité de sauvegarde de vos photos. Cela vous permet de choisir le degré de post-traitement à effectuer sur vos photos, vous donnant ainsi plus de liberté pour prendre des photos comme vous le souhaitez.

L’application Galerie a également retenu l’attention. Il analysera les photos à l’aide de l’IA et dispose de nouvelles fonctionnalités telles que Photo Remaster (pour améliorer la qualité des photos et des GIF) et Object Eraser (pour supprimer les objets que vous préféreriez ne pas être dans le cadre.

Ailleurs, une nouvelle application de montage vidéo appelée Samsung Studio vise à rendre rapide et facile le montage vidéo directement sur votre téléphone.

Expérience connectée Galaxy

youtube.com/Samsung

Samsung tente également d’unifier encore plus son écosystème. Le partage de contenu entre les tablettes Galaxy et les smartphones était déjà simple, mais One UI 6 le rend tout aussi simple entre Android et les ordinateurs portables Galaxy Book de Samsung.

Vous pouvez même contrôler tous ces appareils avec la même souris et le même clavier, ce qui rend l’expérience transparente et vous permet, par exemple, de copier et coller du contenu entre ces appareils sans aucun problème.

Nouvelle police système

youtube.com/Samsung

Un changement qui pourrait ne pas affecter la façon dont vous utilisez votre téléphone, mais vous le remarquerez, est la nouvelle police système. One UI Sans sera la nouvelle police système par défaut et est conçue pour la rendre plus moderne et améliorer la lisibilité.

Autres fonctionnalités intéressantes

La mise à jour apportera beaucoup plus de petits changements aux appareils Samsung. La liste complète peut être trouvée sur le site Web de Samsung, mais en voici quelques-unes qui méritent d’être mentionnées :