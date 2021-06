Date de sortie de sa saison 3 de Dark Materials, rumeurs et bandes-annonces

Les adaptations de romans fantastiques font fureur en ce moment, et His Dark Materials de la BBC et de HBO s’est avéré être un succès. À l’origine par Phillip Pullman, cette trilogie populaire YA suit Lyra Belacqua et Will Parry alors qu’ils explorent une série d’univers parallèles. C’était également la source du film de 2007, The Golden Compass.

Jack Thorne – scénariste de Harry Potter et de l’enfant maudit – est le scénariste en chef, et il est rejoint par une distribution de stars. Si vous vous demandez quels visages familiers reviennent pour la saison 3, quelle est l’intrigue et surtout comment vous pouvez regarder, alors continuez à lire.

Quand commence la saison 3 de His Dark Materials ? Le tournage de la saison 3 de His Dark Materials a maintenant commencé au Pays de Galles et en Angleterre, et devrait être diffusé un jour. en 2022. En raison du niveau d’effets spéciaux, on estime qu’il arrivera au plus tôt vers l’automne. Vous pouvez voir l’annonce officielle ci-dessous : « Il n’y a personne en qui j’aurais confiance pour t’accompagner, à part ce garçon. Vous êtes dignes l’un de l’autre. La saison 3 de His Dark Materials est en production.https://t.co/ld3uCxfE4O

#TheAmberSpyglass #HisDarkMaterials pic.twitter.com/urviz6ct44 – Ses matériaux sombres (@darkmaterials)

22 juin 2021 Les fans de la série seront tristes d’apprendre que ce sera la dernière saison de la série, conformément à la structure des livres. Casting et équipe pour la saison 3 de His Dark Materials De nombreux acteurs principaux reviendront pour la dernière saison de His Dark Materials. Les deux leaders, Dafne Keen (Lyra) et Amir Wilson (Will) seront de retour, tout comme Ruth Wilson (Mrs Coulter). James McAvoy (Lord Asriel) jouera un rôle beaucoup plus important dans la saison 3, ayant été absent pendant la majeure partie de la saison dernière.



Les autres membres de la distribution de retour incluent Simone Kirby dans le rôle de l’érudite Mary Malone, Will Keen dans le rôle du père président McPhail, Jade Anouka dans le rôle de Ruta Skadi et Ruta Gedminstas dans le rôle de Serafina Pekkala. Les nouveaux venus dans l’émission incluent Adewale Akinnuoye-Agbaje en tant que commandant Ogunwe, Jamie Ward Father Gomez et Amber Fitzgerald-Woolfe en tant qu’Ama. Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison et Chipo Chung sont les anges rebelles Balthamos, Baruch et Xaphania. Les réalisateurs de la saison 3 incluent Amit Gupta, Charles Martin et Weronika Tofilska. Et bien sûr, l’écrivain et créateur Jack Thorne sera de retour. Comment regarder ses matériaux sombres Les téléspectateurs britanniques pourront regarder His Dark Materials sur BBC One ou sur BBC iPlayer. Si vous êtes aux États-Unis, vous aurez besoin d’un abonnement HBO, HBO Now ou HBO Max pour regarder His Dark Materials. Si vous n’êtes pas basé au Royaume-Uni ou aux États-Unis – ou si vous êtes hors de votre pays respectif lorsque l’émission est diffusée – alors n’ayez crainte. Vous pourrez toujours vous connecter à l’aide de l’un de nos VPN suggérés pour le streaming. Les VPN bloquent essentiellement votre adresse IP, vous pouvez donc apparaître comme si vous naviguiez depuis un autre pays et donc déverrouiller des sites internationaux. Pour le meilleur prix et les meilleures performances, nous recommandons NordVPN. Si vous souhaitez plus de détails sur l’utilisation d’un VPN, consultez nos guides pour diffuser du contenu sur BBC iPlayer à l’étranger et pour regarder HBO en dehors des États-Unis. Que sait-on de l’intrigue de la saison 3 ? Spoilers des saisons précédentes de His Dark Materials La première saison de His Dark Materials couvrait l’intrigue du premier livre de la trilogie – Northern Lights (The Golden Compass aux États-Unis) – tandis que la saison 2 racontait l’histoire du deuxième tome, The Subtle Knife. Cette saison couvrira les événements du dernier livre, The Amber Spyglass. Le synopsis officiel de la troisième saison est le suivant : « La troisième saison verra Will (Amir Wilson), le porteur de The Subtle Knife, et Lyra (Dafne Keen), l’enfant prophétisé, voyager à travers plusieurs mondes pour se trouver et se protéger les uns les autres. . » A la fin de la saison 2, on a vu Lord Asriel (James McAvoy) faire appel aux anges afin de faire rage une guerre contre le Royaume des Cieux. Les créateurs de la série ont confirmé que deux des anges – Balthamos et Baruch – traquaient Will afin de le recruter pour lutter contre l’Autorité avec le commandant Ogunwe.



Will est toujours en possession de The Subtle Knife, mais a subi de nombreux traumatismes après avoir perdu son père et avoir été grièvement blessé. Les anges veulent que Will apporte le couteau à Asriel, mais une fois qu’il apprend ce qui est arrivé à sa meilleure amie Lyra, il peut avoir d’autres plans. Lyra est maintenant de retour dans les griffes de sa méchante mère, Mme Coulter, après avoir été kidnappée par elle à la fin de la saison deux. Il ne fait aucun doute que Will se battra pour la récupérer. Mais quelque chose de plus sinistre se passe dans l’histoire de Lyra. Si vous restez sur la scène post-générique, vous verrez Lyra avoir une vision de son meilleur ami décédé, Roger. C’est un clin d’œil au pays des morts – un point central de l’intrigue dans le dernier livre. Il y a aussi plus de monde après Lyra. HBO et la BBC déclarent que le père président MacPhail souhaite toujours détruire l’enfant de la prophétie et qu’il utilisera l’aide du père Gomez pour le faire. Enfin, il y a la physicienne d’Oxford Mary Malone. Mary continuera à explorer les autres univers parallèles et finira par découvrir une nouvelle espèce appelée Mulefa.