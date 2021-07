Date de sortie de Resident Evil : Infinite Darkness : à quelle heure tombe-t-il sur Netflix et de quoi s’agit-il ?

Les fans de RESIDENT Evil sont ravis que la célèbre franchise de films ait été transformée en une série Netflix.

Le nouveau spectacle animé Resident Evil: Infinite Darkness est enfin là, et nous avons les détails sur la façon de le regarder.

À quelle heure sort Resident Evil : Infinite Darkness sur Netflix ?

Le nouvel opus de la franchise Resident Evil, Infinite Darkness est sorti sur Netflix AUJOURD’HUI (8 juillet 2021) à 8h.

Le casting présente les membres originaux qui ont exprimé Claire et Leon dans le jeu, pour le remake 2019 de Resident Evil 2.

Nick Apostolides et Stephanie Panisello, qui ont exprimé les personnages de Resident Evil 2.

Le casting de la prochaine série est le suivant :

Toshiyuki Morikawa (japonais) et Nick Apostolides (anglais) dans le rôle de Leon Kennedy.

Yūko Kaida (japonais) et Stephanie Panisello (anglais) dans le rôle de Claire Redfield.

Megumi Han (japonais) et Jona Xiao (anglais) dans le rôle de Shen May.

Fumihiko Tachiki (japonais) et Ray Chase (anglais) dans le rôle de Jason.

Kenji Nojima (japonais) et Billy Kametz (anglais) dans le rôle de Patrick.

Mitsuru Ogata (japonais) et Doug Stone (anglais) dans le rôle de Ryan.

Kazuhiko Inoue (japonais) et Joe Thomas (anglais) dans le rôle de Graham.

Aruno Tahara (japonais) et Brad Venable (anglais) dans le rôle de Wilson.

De quoi parle Resident Evil : Infinite Darkness ?

Resident Evil : Infinite Darkness est une série animée basée sur la série de jeux vidéo d’horreur japonais.

Le jeu original, produit par Tokuro Fujiwara, est sorti le 22 mars 1996.

Les événements de la nouvelle série animée se déroulent en 2006, 2 ans après Resident Evil 4 et avant Resident Evil 5.

Leon et Jason reçoivent l’ordre des chefs du gouvernement d’enquêter sur une cyberattaque inexpliquée contre la Maison Blanche.

L’attaque a vu le président Graham menacé alors que des zombies étaient lâchés sur le terrain de la Maison Blanche.

Pendant ce temps, Claire est de service dans le pays du Penamstan, travaillant pour le compte de l’organisation de défense des droits humains TerraSave.

Elle découvre que l’attaque de la Maison Blanche est liée à une expérience terrifiante qui s’y est déjà produite et fait également des révélations sur la carrière militaire de Jason.

Elle retrouve Leon et Jason, et le trio fait équipe pour exposer le complot et protéger le gouvernement d’une menace dangereuse.