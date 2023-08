Date de sortie de Rebel Moon, distribution, intrigue, bande-annonce et rumeurs

Après s’être séparé de Warner Bros. et de DC Studios, Zack Snyder n’a pas mis longtemps à trouver une nouvelle maison. Le réalisateur s’est associé à Netflix et, après le succès de Army of the Dead (2021), il a commencé à travailler sur une autre aventure de science-fiction pour le service de streaming.

Rebel Moon n’a rien à voir avec les zombies : dans sa nouvelle histoire, Snyder emmène les spectateurs dans l’espace. Initialement, le réalisateur souhaitait que le film s’inscrive dans l’univers Star Wars. Cependant, Disney, qui a acquis LucasFilm en 2012, n’a pas adopté la vision de Snyder d’un space opera plus mature. Cela a conduit à placer le film dans un univers entièrement nouveau.

Découvrez de quoi parle Rebel Moon, qui joue dans le film et quand il sera disponible en streaming.

Rebel Moon est une histoire en deux parties. Le premier volet, A Child of Fire, sera diffusé mondialement sur Netflix le vendredi 22 décembre 2023.

La deuxième partie, The Scargiver, fera ses débuts le vendredi 19 avril 2024.

Netflix

Intrigue de la Lune rebelle

Le nouveau film de Snyder se déroule dans une colonie relativement paisible à la périphérie de la galaxie. Cependant, cette communauté est menacée par un vicieux régent Balisarius. En quête de salut, les habitants de la colonie envoient une jeune femme recruter des guerriers sur les planètes voisines.

Comme le dit la description du film :

De Zack Snyder, le cinéaste derrière 300, Man of Steel et Army of the Dead, voici REBEL MOON, un événement science-fantasy épique en préparation depuis des décennies. Lorsqu’une paisible colonie au bord d’une galaxie se retrouve menacée par les armées d’une force dirigeante tyrannique, Kora (Sofia Boutella), une mystérieuse inconnue vivant parmi les villageois, devient leur meilleur espoir de survie. Chargée de trouver des combattants entraînés qui s’uniront à elle pour prendre une position impossible contre le monde mère, Kora rassemble un petit groupe de guerriers – des étrangers, des insurgés, des paysans et des orphelins de guerre de différents mondes qui partagent un besoin commun de rédemption et de vengeance. Alors que l’ombre d’un royaume entier s’abat sur la plus improbable des lunes, une bataille pour le sort d’une galaxie est engagée et, ce faisant, une nouvelle armée de héros est formée.

Netflix

Rebel Moon sera un film familial ; cependant, Zack Snyder a révélé qu’il avait également préparé un réalisateur classé R. Comme il dit:

La première version de Rebel Moon à sortir sur les écrans sera une aventure fantastique que tout le monde pourra apprécier et regarder. La dernière coupe sera réservée aux adultes. Je pense que pour mes fans et pour les gens qui sont prêts à plonger plus profondément et plus durement, ce sera amusant pour eux.

Il n’y a pas encore d’informations sur la date de sortie de « Snyder cut ».

Casting de Rebel Moon

Il est confirmé que les acteurs suivants apparaîtront :

Sofia Bouella – Kora

– Kora Djimon Hounsou – Général Titus

– Général Titus Ed Skrein – Régent Balisaire

– Régent Balisaire Ray Fisher – Darrian Hache de Sang

– Darrian Hache de Sang Cléopâtre Coleman – Devra Hache de sang

– Devra Hache de sang Michel Huisman – Gunnar, l’ami de Devra

– Gunnar, l’ami de Devra Charlie Hunnam – Kai, le pilote de vaisseau mercenaire

– Kai, le pilote de vaisseau mercenaire Anthony Hopkins – la voix de Jimmy, le robot

– la voix de Jimmy, le robot Doona Bae – Nemesis, le maître des épées cyborg

– Nemesis, le maître des épées cyborg Staz Nair – Tarak, le forgeron

– Tarak, le forgeron Jena Malone – Harmada, la guerrière araignée

– Harmada, la guerrière araignée Frais Fra

Stuart Martin

Ingvar Eggert Sigurðsson

Alphonse Herrera

Cary Elwes

Rhian Rees

E. Duffy Millius

Ciel Yang

Charlotte Maggie

Corey Stoll

Bande-annonce de Rebel Moon

Voici le premier teaser de Rebel Moon : A Child of Fire.

