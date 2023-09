Date de sortie de Pushpa 2 : Allu Arjun et la star de Rashmika Mandanna verrouillent le Jour de l’Indépendance 2024, vérifiez la nouvelle affiche

Allu Arjun, Rashmika Mandanna se préparent tous les deux pour Pushpa 2 maintenant. Il s’agit de l’un des nouveaux films les plus attendus de 2024. Le film suscite beaucoup de buzz, les fans exigeant des mises à jour sur Pushpa 2 tous les jours possible. Et enfin, le jour est arrivé. Vous avez bien lu, les créateurs de la vedette d’Allu Arjun ont offert aux fans de l’acteur primé au niveau national une grande mise à jour. Ils ont annoncé la date de sortie de Pushpa 2. Les fans attendaient avec impatience la date de sortie de Pushpa 2 et elle est enfin là. Pushpa d’Allu Arjun vous rencontrera le jour de l’indépendance l’année prochaine.

Consultez l’annonce de la date de sortie de Pushpa 2 ici :

Allu Arjun veut que Pushpa 2 soit plus grand que RRR, Gadar 2?

Selon les rapports, Allu Arjun souhaite que Pushpa 2 soit connu dans le monde entier. On dit que les séquences d’action et les effets visuels de Pushpa 2 seront plus grands que ce que nous avons vu dans Jr NTR et Ram Charan. €€€. L’acteur estime que Pushpa 2 peut avoir le même impact que Sunny Deol, avec Ameesha Patel Gadar 2. C’est pourquoi il a demandé à son équipe de « faire en sorte que ce soit plus grand que €€€‘.

Allu Arjun remporte le prix national pour Pushpa

Il y a quelques semaines, les gagnants des prix nationaux ont été annoncés en direct. Allu Arjun a remporté le prix du meilleur acteur pour ses talents d’acteur dans le film Sukumar, Pushpa: The Rise. L’acteur a également célébré son prix national avec le réalisateur. Allu Arjun était très ému et a serré son directeur dans ses bras pendant que le reste de l’équipe les encourageait. Le film de 2021 a été un énorme succès non seulement dans le Sud mais aussi dans la ceinture hindi et nord. Le personnage de Pushpa Raj interprété par Allu Arjun a acquis une immense popularité en ligne. Que ce soit sa démarche, ses dialogues ou ses mouvements de menton, tout est devenu fureur en ligne.

Regardez la vidéo d’Allu Arjun célébrant la victoire du prix national ici :

Plus tôt, BollywoodLife avait informé ses lecteurs du montant énorme pour lequel les fabricants avaient vendu le droit de distribution à l’étranger. Le buzz est que Pushpa: The Rule a rapporté un énorme crore de Rs 90 et a également le potentiel de dépasser les 100 crore de Rs.