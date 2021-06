Date de sortie de Nier Reincarnation, gameplay et bandes-annonces

Le succès de Nier Automata a remis la franchise idiosyncratique JRPG sous les projecteurs, et elle ne va pas disparaître de sitôt. Non seulement nous avons eu une remasterisation de Nier Replicant cette année, mais un tout nouveau jeu pour smartphone arrive également : Nier Reincarnation.

La sortie du jeu étant imminente, voici ce que vous devez savoir.

Quelle est la date de sortie de Nier Reincarnation ?

Square Enix a confirmé que Nier Reincarnation sera lancé dans le monde entier le 28 juillet.

Les joueurs qui s’inscrivent tôt au jeu recevront des gemmes bonus (la devise du jeu), le nombre de gemmes gratuites augmentant pour 100 000 joueurs qui se préinscrivent avant le lancement.

Sera-ce sur iOS et Android?

Ouais. Nier Reincarnation devrait arriver sur les smartphones qui exécutent l’un ou l’autre système d’exploitation, donc tout téléphone moderne devrait pouvoir exécuter le jeu. La seule chose que nous ne savons pas, ce sont les exigences du système, nous ne savons donc pas quel âge vous pourrez utiliser avec un téléphone.

Sera-ce gratuit?

Ouais. Le jeu sera gratuit avec des chances de style gatcha de débloquer des objets dans le jeu et une monnaie dans le jeu appelée Gems.

Visionnez la bande annonce

Il n’y a aucune séquence de gameplay, mais la bande-annonce de NieR Reincarnation donne au moins une idée du ton mélancolique du jeu :

Pour regarder des séquences de gameplay appropriées, vous aurez besoin de ce court clip, publié par Square en avril :

Il y a plus de séquences de gameplay dans la bande-annonce glitchy du Tokyo Game Show 2020, mais c’est encore loin d’un aperçu clair de la façon dont le jeu fonctionnera dans la pratique :

Pour un meilleur aperçu, vous voulez la bande-annonce de lancement du jeu :

Comment est le gameplay ?

Cela reste le grand mystère ! L’éditeur Square Enix n’a pas donné grand-chose à quoi s’attendre de Reincarnation en termes de gameplay réel.

À partir des séquences de gameplay ci-dessus, vous pouvez voir que vous pourrez explorer un monde 3D complet à l’aide de commandes à écran tactile, travaillant apparemment à travers une ville en ruine. Il aura un combat RPG, avec une option de lecture automatique.

Nous en avons appris un peu plus grâce au flux du Tokyo Game Show, lorsque le réalisateur Daichi Matsukawa a expliqué que les joueurs seront dirigés par une sorte de fantôme appelé Mama, et navigueront dans un espace appelé The Cage pour collecter « la mémoire de l’arme ».

« La cage est représentée en 3D, tandis que la mémoire de l’arme est en 2D », a déclaré Matsukawa (traduit du japonais), « et au fur et à mesure que vous faites des allers-retours entre ces deux royaumes, le scénario principal avance.

« La mémoire de ces armes, déformée, et dont le destin a été changé, doit être restaurée et les joueurs devront s’engager dans des combats dans certaines zones. Mais quant à ce qu’est exactement The Cage et qui est Mama, cela ne peut pas encore être révélé ici, j’en ai peur. Cela se révélera petit à petit dans le jeu.

NieR: Reincarnation est développé par Applibot, un développeur de jeux pour smartphone japonais avec des titres tels que Blade XLord et Gangroad Joker. La conception des personnages vient de CyDesignation.