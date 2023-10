Napoléon fascine Ridley Scott depuis des années. Ce n’est pas étonnant : le célèbre Français était un personnage complexe qui a grandement marqué l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles. Dans son nouveau film, le réalisateur a voulu créer un portrait multidimensionnel de Napoléon, en se concentrant non seulement sur ses réalisations militaires et politiques, mais aussi sur sa psychologie.

Scott s’est donné pour tâche de dépeindre l’empereur français comme un brillant politicien et stratège, ainsi qu’un conquérant narcissique et un tyran brutal. Comme l’a dit le réalisateur dans une interview avec Empire :

Napoléon sortira bientôt en salles, mais avant que cela n'arrive, voici tout ce que vous devez savoir sur le film.

Le nouveau film de Ridley Scott sera présenté en première le Mercredi 22 novembre 2023.

Il convient de noter que Disney’s Wish sortira dans les cinémas le même jour, nous nous attendons donc à un autre affrontement de géants au box-office cette année.

Napoléon est coproduit par Apple Studios, qui a décidé de lancer le film sur sa plateforme de streaming.

Nous ne savons pas quand le film de Scott sera présenté en première sur Apple TV+, mais il est peu probable que ce soit en même temps que la sortie en salles. Nous mettrons à jour cet article une fois la date confirmée.

Sur Apple TV+, il sera également disponible un réalisateur de Napoléon, qui durera plus de quatre heures.

Le film de Ridley Scott racontera à la fois les réalisations politiques et militaires de Napoléon et sa vie privée.

Le synopsis officiel se lit comme suit :