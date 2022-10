Date de sortie de Microsoft Surface Duo 3, prix et rumeurs de spécifications

Microsoft recommence à fabriquer régulièrement des smartphones, mais adopte une approche différente de la plupart des autres entreprises. Ses téléphones Surface Duo alimentés par Android comprennent deux écrans séparés qui peuvent se replier l’un sur l’autre, un design totalement différent de tous les autres téléphones et pliables actuellement sur le marché.

Cependant, Microsoft a encore un long chemin à parcourir pour convaincre les gens que le Surface Duo est l’avenir des pliables. Un grand délai entre l’annonce et la sortie du modèle original l’a laissé obsolète et trop cher. La deuxième tentative de 2021 n’est pas devenue plus abordable, bien que les mises à jour logicielles ultérieures aient contribué à améliorer considérablement l’expérience utilisateur.

Du point de vue matériel, il est également clair que Microsoft va dans la bonne direction. Cependant, d’après les dernières rumeurs, il semble que nous attendrons encore un peu le Duo 3. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira le Surface Duo 3 ?

À en juger uniquement par les deux premières générations, il semblerait que Microsoft ait adopté un cycle de publication annuel :

Surface Duo – septembre 2020 (États-Unis), février 2021 (Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne), avril 2021 (neuf autres pays)

Surface Duo 2 – octobre 2021 (Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne, Australie, Canada)

Cela nous aurait peut-être amenés à nous attendre à ce que le Duo 3 soit lancé en septembre ou octobre 2022, mais ce n’était pas le cas lors de l’événement matériel Surface de Microsoft le 12 octobre, lorsqu’il a plutôt révélé les Surface Pro 9, Laptop 5 et Studio 2+.

Ce n’était pas une surprise totale cependant, car même avant l’événement, nous avions entendu dire qu’il n’y aurait pas de Surface Duo 3 en 2022. C’est ce que Zac Bowden a déclaré dans une vidéo YouTube Windows Central de février 2022, où il a indiqué que Microsoft avait du vert -lit au moins trois générations de matériel, et répété en septembre. Ewan Spence de Forbes est d’accord, estimant que la société adoptera un cycle de mise à jour de deux ans pour le Duo.

Il est difficile de prédire une date de sortie plus précise pour le Duo 3 à ce stade, mais Microsoft a tendance à réserver ses grosses versions matérielles pour plus tard dans l’année. Un rafraîchissement mineur pourrait voir une annonce au printemps, mais Septembre/Octobre 2023 ressemble à la fenêtre de lancement la plus probable.

Combien coûtera le Surface Duo 3 ?

Le prix est généralement l’un des derniers détails du produit à être révélé, il n’est donc pas surprenant que le coût du Duo 3 reste un mystère. Cependant, nous pouvons toujours utiliser la tarification des deux premières générations comme guide approximatif :

Surface Duo (128 Go) – À partir de 1 399 $ / 1 349 £

Surface Duo 2 (128 Go) – À partir de 1 499 $ / 1 349 £

Le Duo 3 atterrit autour du même prix est très probable, avec une augmentation uniquement s’il y a des mises à niveau sérieuses sur le nouveau modèle. Cependant, Microsoft peut décider de baisser légèrement le prix, surtout si les mises à niveau sont mineures. Ce serait formidable de voir le Duo 3 commencer au même prix que le Duo 2 se vend actuellement à – 999 $ / 849 £.

Comme Windows Central l’a signalé, une version milieu de gamme du Duo 2 a été envisagée et même brièvement répertoriée sur eBay. Ce serait formidable de voir une version plus abordable du lancement du Duo 3 aux côtés du modèle haut de gamme, mais cela reste peu probable.

Qu’y aura-t-il de nouveau dans la conception et les spécifications du Surface Duo 3 ?

Comme vous pouvez vous y attendre à ce stade précoce, les rumeurs concrètes sur le Surface Duo 3 sont minces sur le terrain.

Dans une vidéo YouTube de Windows Central de février 2022, Zac Bowden laisse entendre que des lunettes plus minces et une recharge sans fil sont probables. Dans la même vidéo, son collègue Daniel Rubino a suggéré que Microsoft attend plus longtemps entre les générations pourrait lui permettre de réduire la taille de la bosse de la caméra. Ceci, à son tour, faciliterait l’ajout de la charge sans fil Qi.

Il y a peu d’autres fuites décentes disponibles. Nous espérons voir le lancement du Duo 3 avec au moins Android 13 côté logiciel, et qu’il soit alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 ou son successeur le 8 Gen 2. Pour l’instant, ce ne sont que des vœux pieux et des spéculations. pourtant.

Il y a aussi une faible chance que nous voyions une version plus abordable du Duo 3, qui sera potentiellement lancée aux côtés du modèle phare. En juillet 2022, Windows Central a rendu compte d’une liste eBay pour ce qui a été décrit comme une “unité de développement” Surface Duo 2. Peu de détails ont été fournis, mais les images montrent un appareil avec une bosse de caméra plus petite, une finition mate et des coins plus arrondis :

eBay via Windows Central

Ce projet semble avoir été annulé, mais Microsoft pourrait revenir à l’idée d’un Surface Duo de milieu de gamme à un moment donné.

Mais Microsoft pourrait-il opter pour un tout autre design pour le Duo 3 ? Comme le fuyant Twitter WalkingCat l’a repéré pour la première fois, la société a déposé une demande de brevet pour un nouveau pliable qui se replie vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur :

Cela réduirait ou éliminerait potentiellement l’écart entre les deux écrans. Des nouvelles sont apparues la même semaine que LG taquine une nouvelle technologie d’affichage qui semble très similaire, de sorte que les deux sociétés pourraient travailler ensemble sur un appareil à venir.

Mais si la conception à double écran n’est pas conservée, Microsoft ne l’appellera probablement pas Duo. Peut-être que la Surface Neo pourrait renaître ?

Nous mettrons à jour cet article une fois que de plus amples informations sur le Surface Duo 3 seront révélées.

Articles connexes pour en savoir plus