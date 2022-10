Date de sortie de Meta Quest Pro, prix, fonctionnalités et spécifications

Après des années de teasers et de fuites, le Meta Quest Pro est officiel. Révélé à Meta Connect 2022, le casque haut de gamme vise la réalité mixte, avec un passthrough en couleur et un design spécialement conçu pour une expérience MR confortable.

Ajoutez une refonte complète avec un écran monté sur la tête beaucoup plus fin, un suivi des yeux et du visage, des performances améliorées et des contrôleurs améliorés et vous avez le casque VR autonome le plus performant sur le marché pour le moment – ​​sur papier, de toute façon.

La question est, avec un prix aussi élevé, sera-t-il aussi populaire que le Meta Quest 2 ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Meta Quest Pro, anciennement connu sous le nom de Project Cambria.

Le Meta Quest Pro est disponible en précommande dès maintenant suite à l’annonce de Meta Connect le 11 octobre, le casque devant être expédié plus tard ce mois-ci. 25 octobre au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions du monde.

Meta a toujours été transparent sur le fait que le Meta Quest Pro coûtera beaucoup plus cher que le Meta Quest 2 d’entrée de gamme, qui coûte 399 $ / 399 £, mais je ne suis pas sûr que quiconque s’attendait à un casque aussi cher.

Cela dit, le Meta Quest Pro arrive à un prix non négligeable 1499 $/1499 £/1799 €bien qu’il soit livré avec une station de charge, des bloqueurs de lumière et des pointes de stylet – plus sur ceux-ci dans un peu – pour adoucir encore l’affaire.

C’est certainement une hausse de prix par rapport au Meta Quest 2, mais par rapport à d’autres casques haut de gamme alimentés par PC comme le Vive Pro 2 à 1399 $ / 1299 £, il offre un rapport qualité-prix relativement bon. Vous n’avez pas besoin d’un PC haut de gamme pour alimenter l’expérience, et le suivi du visage et la conception légère sont des points forts uniques du casque Meta (sauf si vous optez pour des accessoires Vive de rechange).

Vous pouvez pré-commander le Meta Quest Pro sur le site Web de Meta dès maintenant avant sa sortie plus tard ce mois-ci, avec des détaillants, notamment Amazone et Best Buy aux États-Unis et Amazone, Argos et Currys au Royaume-Uni. Une fois en vente, nous nous attendons à ce que le casque soit disponible auprès de détaillants tiers plus populaires.

Nous couvrons où acheter le Meta Quest Pro plus en détail séparément, et pour une meilleure idée de ce qui est proposé sur le marché VR, jetez un œil à notre sélection des meilleurs casques VR.

Tout nouveau design compact

Suivi des yeux et du visage

Intercommunication de couleur

Nouveaux contrôleurs

Performance améliorée

Comme le disait la rumeur avant son lancement, le Meta Quest Pro est tout à fait différent de la formule Quest standard, avec des capteurs supplémentaires, de nouvelles fonctionnalités et un design beaucoup plus léger et compact.

Ce qui est le plus évident, c’est le facteur de forme repensé proposé par le Meta Quest Pro, et en particulier, un écran monté sur la tête (HMD) beaucoup plus petit et plus fin que le Quest 2.

C’est grâce à l’utilisation d’un système optique à crêpes, une mise à niveau significative du système de lentilles de Fresnel du Quest 2 et de la plupart des alternatives actuellement sur le marché. Malgré le HMD plus compact, le casque possède des statistiques comprenant un module optique 40% plus fin, une augmentation de 37% de la densité de pixels (environ 2K par œil), 75% de contraste en plus et un rétroéclairage Mini-LED, qui se traduit essentiellement par un plus net, plus expérience virtuelle dynamique avec très peu de SDE (effet de porte moustiquaire).

Méta

Dans le but de garder le HMD aussi compact que possible, Meta a déplacé la batterie à l’arrière du casque, et elle est incurvée pour s’adapter à la tête. Cela rend non seulement l’avant du casque plus léger, mais cela l’empêche de se sentir trop lourd à l’avant comme certains concurrents.

Il y a un accent particulier sur la réalité mixte avec une conception de périphérie ouverte qui vous permet essentiellement de voir votre environnement réel avec l’écran VR pour une expérience MR immersive plus confortable. Cela est associé à une poignée de caméras à l’avant du casque, qui offrent une augmentation de 4 fois les détails par rapport au Quest 2, et surtout, tout est en couleur.

Cela vous permet d’amener votre environnement domestique dans le monde virtuel et de faire des choses comme accrocher des peintures virtuelles sur le mur de votre chambre ou placer des objets virtuels sur votre bureau du monde réel. C’est l’une des fonctionnalités les plus importantes et les plus excitantes de Quest Pro et nous avons hâte de voir ce que les développeurs feront avec la technologie mise à niveau proposée.

Méta

Pour ceux qui sont plus intéressés par l’expérience VR traditionnelle, le casque est livré avec des bloqueurs de lumière latéraux à fixation magnétique pour bloquer une partie du monde extérieur, et il y aura également un accessoire de rechange pour un bloqueur de lumière complet de type Quest.

Tout aussi importante que la réalité mixte est l’inclusion de caméras orientées vers l’intérieur qui suivent à la fois vos mouvements oculaires et vos expressions faciales, avec des avatars virtuels vous imitant en temps réel – une véritable aubaine pour les applications de réalité virtuelle sociale, avec une communication non verbale plus nuancée – et il peut également effectuer un rendu fovéal suivi des yeux, ce qui rend la résolution la plus élevée spécifiquement là où vous regardez l’écran.

Bien sûr, avec toute la technologie de fantaisie vient une mise à niveau des performances, avec Meta en partenariat avec Qualcomm pour inclure le nouveau Snapdragon XR2 + Gen 1 – le premier casque VR à utiliser le chipset amélioré – ainsi qu’une augmentation de 12 Go de RAM pour apporter un 50% augmentation des performances et meilleure dissipation thermique, et 256 Go de stockage par défaut.

Le nouveau casque est livré avec de nouveaux contrôleurs Quest Pro, qui abandonnent le système de suivi des contrôleurs standard et suivent à la place leur position à l’aide de capteurs internes. Cela permet aux contrôleurs de fonctionner indépendamment du système de suivi du casque, et Meta dit que cela devrait essentiellement éliminer les abandons de suivi, même lorsque le contrôleur est derrière vous.

Méta

Cela est associé à un nouveau facteur de forme élégant sans le grand anneau de suivi présent dans les contrôleurs Meta précédents, et il y a un retour haptique amélioré pour une expérience plus immersive lors de la manipulation d’objets virtuels. Meta comprenait également une pointe de stylet en option qui vous permet d’utiliser les contrôleurs pour l’écriture, idéal pour la collaboration dans des applications axées sur le travail comme Horizon Workrooms.

Le seul véritable déclassement par rapport au Quest 2 se situe au niveau de la durée de vie de la batterie. Le Quest 2 peut durer environ 2-3 heures officiellement, mais cela a été rétrogradé à 1,5-2 heures pour le Quest Pro, probablement jusqu’au facteur de forme plus léger.

Meta (bien sûr) affirme que le casque n’est pas conçu pour une utilisation toute la journée, mais il y a un câble USB-C de 2 m dans la boîte qui vous permettra de continuer à utiliser le casque plus longtemps, idéal si vous êtes cherchant à utiliser le Quest Pro pour le travail.

La charge s’effectue principalement via une station de charge à contact élégante, qui vous permet de charger facilement le casque et les contrôleurs sans avoir à jouer avec des câbles USB-C et des batteries remplaçables.

265 mm (L) x 127 mm (H) x 196 mm (L) (la longueur de 265 mm suppose un réglage minimum de la sangle)

722g

Suivi/capteurs : 10 capteurs VR/MR avancés pour prendre en charge 6 degrés de liberté de suivi SLAM à l’envers, ainsi que la réalité mixte des couleurs et le suivi des yeux/du visage

Panneaux d’affichage : 2 x panneaux LCD avec rétroéclairage Mini LED. 1800 x 1920 pixels par œil, avec 37 % de pixels en plus par pouce et 10 % de pixels en plus par degré que Meta Quest Amélioration de 2,25 % de la netteté visuelle plein champ dans la vue centrale, amélioration de 50 % dans la région périphérique et 1,3 fois plus grande gamme de couleurs que Quest 2

Actualisation de l’affichage : 90 Hz max ; 72Hz également pris en charge

Champ de vision : 106º horizontal et 96º vertical

Plate-forme Snapdragon XR2 +

12 Go de RAM

256 Go de stockage

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

Haut-parleurs et microphone intégrés ; également compatible avec les écouteurs 3,5 mm via deux prises gauche/droite. Prise en charge audio spatiale incluse

1 à 2 heures d’autonomie. Un câble de charge de 2 mètres peut être utilisé pour fournir une alimentation supplémentaire pendant l’utilisation. Plein; charge en 2 heures

Accepte une plage IPD entre 55 mm et 75 mm (plus large que la plage de 58 mm à 72 mm de Meta Quest 2)

