Date de sortie de Meta Quest 3, conception, fonctionnalités et rumeurs de spécifications

La Meta Quest 3 est en route – mais pas avant 2023, d’après ce que la société a dit jusqu’à présent.

Alors que Meta a annoncé le Meta Quest Pro haut de gamme à Meta Connect 2022, il n’y avait aucun signe du successeur du très populaire Meta Quest 2.

Alors, quand doit-on s’attendre à voir le Quest 3 et, plus important encore, à quoi peut-on s’attendre du casque de réalité virtuelle de nouvelle génération ?

Bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts, il y a déjà des chuchotements et des fuites qui nous donnent une idée approximative de ce à quoi s’attendre de la Quest 3, y compris des rumeurs de date de sortie anticipée et des fuites de fonctionnalités.

Lorsque Meta a commencé à taquiner le Meta Quest Pro en 2021, beaucoup pensaient qu’il serait le successeur du Quest 2. Bien sûr, nous savons maintenant qu’il s’agit d’un casque entièrement différent avec un objectif au-delà du jeu.

La bonne nouvelle est que nous n’avons pas trop de temps à attendre pour un véritable successeur – une sortie en 2023 semble de plus en plus probable pour le Meta Quest 3.

Une publication pour 2023 a été promise lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre 2022 de Meta – qui a eu lieu le 1er février 2023 – lorsque le PDG Mark Zuckerberg l’a expliqué assez clairement : “Plus tard cette année, nous allons lancer notre casque grand public de nouvelle génération.”

Bien que Zuckerberg ne mentionne pas explicitement le Quest 3, la référence à un « casque grand public » est révélatrice – Meta considère le Quest 2 actuel comme un casque axé sur le consommateur, contrairement à l’orientation professionnelle/créative du Quest Pro.

Une version 2023 est soutenue par analyste Brad Lynch, qui suggère que la mise à jour de Meta Quest 3 sera révélée lors de l’événement Meta’s Connect 2023 et publiée peu de temps après. Si l’entreprise s’en tient au même calendrier que ces dernières années, cela pourrait signifier un Octobre 2023 révéler pour la quête 3.

Bien qu’il soit probablement beaucoup trop tôt pour que Meta ait fixé le prix du casque à venir – surtout s’il n’est pas prévu avant la fin de 2023 – Mark Zuckerberg a calmé les nerfs des fans de VR qui ont été effrayés par le prix élevé de 1500 $ / 1500 £ pour le Méta Quête Pro.

Alors que certains craignaient que le prix élevé du Quest Pro puisse indiquer un prix plus élevé pour le casque VR d’entrée de gamme, Zuckerberg a confirmé dans une interview d’octobre 2022 avec Stratechery que le Quest 3 se situerait dans la “fourchette de prix de 300 $, 400 $”. , ou 500 $, cette zone. »

Dans cet esprit, nous nous attendons à ce que le Quest 3 coûte un montant similaire à celui de 399 $ / 399 £ Meta Quest 2, mais nous mettrons à jour cette section si nous entendons quelque chose de différent.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités de Quest 3 ?

Bien qu’il ne soit pas encore prévu pour un certain temps, le Quest 3 a déjà fait l’objet de plusieurs fuites, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre du prochain casque VR.

Performance améliorée

Le Meta Quest 2 arbore la plate-forme Snapdragon XR 2 de Qualcomm, offrant les performances autonomes impressionnantes que nous connaissons tous.

Il serait prudent de supposer que Meta et Qualcomm poursuivraient cette relation avec le Quest 3 et la plate-forme mobile Snapdragon de nouvelle génération, qui devrait être disponible au moment où le Quest 3 entrera en production.

L’analyste VR Brad Lynch a initialement suggéré que Meta pourrait emprunter une voie différente, développant plutôt son propre chipset pour le prochain casque. L’analyste a affirmé que la société travaillait sur une puce avec un “accent mis sur un GPU mieux conçu pour les charges VR”, afin de “ne pas compter sur un SoC que tous les petits lecteurs XR utiliseront”.

Cependant, dans une vidéo YouTube de suivi fin septembre 2021, Lynch suggère maintenant que le Quest 3 arborera effectivement le chipset Snapdragon XR2 Gen 2 de nouvelle génération aux côtés de 12 Go de RAM boostés et jusqu’à 512 Go de stockage.

Bien que cela ne nous donne pas grand-chose à faire, cela semble confirmer que le Quest 3 aura de meilleures performances graphiques, ce qui devrait se traduire par de meilleurs jeux et applications plus immersifs disponibles sur la plate-forme autonome.

Une autre prédiction de Lynch suggère que le Quest 3 offrira une mise à niveau assez importante dans le département d’affichage. Alors que Lynch a initialement suggéré qu’un passage à OLED était sur les cartes, des fuites plus récentes suggèrent que Meta a plutôt opté pour un écran LCD plus haute résolution et plus rapide que celui du Quest 2.

Selon Lynch, le Quest 3 arborera un écran LCD avec une résolution de 2064 × 2208 par œil et un taux de rafraîchissement accru de 120 Hz – c’est à la fois une résolution plus élevée et plus rapide que le Quest Pro haut de gamme, ce qui est de bon augure pour les consommateurs.

Alors que le Quest 2 a proposé un mode expérimental à 120 Hz au cours des derniers mois, il est exclusif aux applications et aux jeux qui le prennent en charge, avec Meta Home et d’autres éléments du système d’exploitation toujours rendus à 90 Hz. Le saut à 120 Hz apportera un saut notable en douceur, peu importe où vous utilisez le casque.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur la technologie d’affichage, y compris le champ de vision, mais c’est néanmoins excitant.

Réalité mixte

Notre meilleur regard sur le Meta Quest 3 vient également de Lynch, qui a présenté des rendus CAO divulgués du prochain casque fin septembre 2022, nous donnant une bonne idée de ce à quoi s’attendre du casque de nouvelle génération – y compris des spécifications qui confirment que Meta prévoit pour déplacer l’attention vers la réalité mixte.

La vidéo fournit des informations significatives sur ce à quoi s’attendre du casque VR de nouvelle génération, nommé Project Stinson en interne, qui semble essentiellement être une combinaison du Quest 2 et du Quest Pro.

Les rendus CAO divulgués semblent suggérer que le casque sera davantage axé sur la réalité mixte que sur la simple réalité virtuelle avec plus de caméras, probablement avec des capacités de transmission des couleurs comme le Quest Pro.

Cela a du sens à la lumière de l’appel aux résultats de la société pour le quatrième trimestre 2022, lorsque Zuckerberg a promis que le Quest 3 “comportera Meta Reality” – le nom de la société pour sa technologie combinant des fonctionnalités de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans le même matériel.

On dit également qu’il a les mêmes lentilles à crêpes que le casque Pro, ce qui permet un facteur de forme plus compact, et il semble qu’il y aura également une molette IPD réglable manuellement au bas du casque. Cela rendra beaucoup plus facile le réglage de l’IDP que le Quest 2, qui vous oblige à retirer le casque.

La grande différence entre le Quest 3 et le Quest Pro ? Lynch affirme que le Quest 3 n’inclura pas le suivi des yeux ou du visage, deux caractéristiques cruciales du casque Pro. Il s’agit probablement d’une mesure de réduction des coûts plus que tout, permettant à Meta de maintenir le prix du Quest 3 bas et plus abordable pour les clients, en particulier avec des niveaux d’inflation qui augmentent rapidement dans de nombreuses régions du monde.

La vidéo donne des détails granulaires sur des éléments tels que le refroidissement et l’audio, alors asseyez-vous et préparez-vous pour une plongée profonde non officielle de 18 minutes dans la quête 3.

