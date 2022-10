Date de sortie de l’iPhone SE 4, prix, fonctionnalités et rumeurs de conception

L’iPhone SE est l’iPhone économique d’Apple, offrant des performances phares à la moitié du prix des iPhones haut de gamme d’Apple. Le problème est que l’iPhone SE de troisième génération arbore le même design et le même affichage que l’iPhone 8, un téléphone sorti pour la première fois en 2017.

Il semble certainement un peu daté par rapport à la concurrence Android de milieu de gamme, mais les rumeurs suggèrent que tout pourrait changer avec l’iPhone SE de nouvelle génération, dont la sortie est prévue en 2023 ou 2024.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain iPhone SE en ce moment, des spéculations sur la sortie et les prix aux dernières fuites et rumeurs.

Quand sortira l’iPhone SE 4 ?

Apple ne met pas à jour l’iPhone SE sur une base annuelle, ce qui prend près de quatre ans entre la sortie du SE de première et de deuxième génération, et un peu moins de deux ans entre l’iPhone SE 2 de 2020 et l’iPhone SE 3 sorti en mars 2022.

Cela étant dit, nous pouvons voir un modèle commencer à émerger, toutes les versions ayant lieu au printemps, environ 6 mois après la sortie de la dernière gamme d’iPhone.

Nous pouvons également voir Apple commencer à s’installer dans un calendrier de sortie approximatif de 2 ans pour l’iPhone SE, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à ce que l’iPhone SE 4 sorte au début de 2024 – et les chuchotements en ligne le confirment.

La principale source de spéculation sur la date de sortie provient de l’analyste d’affichage Ross Young, qui a un bilan impressionnant en matière de fuites et de prédictions liées à l’affichage de l’iPhone et de l’iPad.

En octobre 2021, le l’analyste a suggéré un iPhone SE plus grand devait sortir en 2024. Young a de nouveau revisité cette prédiction en janvier 2022, demander une libération en 2023 ou 2024ainsi que d’autres détails clés sur ce à quoi s’attendre – mais plus à ce sujet dans un instant.

Si c’est trop loin, regardez où acheter l’iPhone SE 3.

Combien coûtera l’iPhone SE 4 ?

L’iPhone SE est conçu pour être l’iPhone abordable et abordable d’Apple, donc bien qu’il puisse y avoir une légère variation de prix par rapport à l’iPhone SE actuel (comme c’est le cas par rapport à l’iPhone SE 2), nous ne pouvons pas imaginer le le prix augmentera trop – voire pas du tout.

Cela étant dit, nous nous attendons à ce que l’iPhone SE 4 coûte à peu près le même prix que l’iPhone SE 3, malgré les rumeurs d’amélioration de l’affichage et de la conception. Pour référence, voici combien coûte la gamme iPhone SE actuelle :

64 Go : 419 £/429 $

128 Go : 469 £/479 $

256 Go : 569 £/579 $

À quoi s’attendre de l’iPhone SE 4

Malgré le fait que nous soyons encore potentiellement à deux ans de la sortie du prochain iPhone SE, les chuchotements en ligne nous donnent une idée de ce à quoi nous attendre – et si c’est vrai, ce sera la mise à jour iPhone SE la plus excitante depuis des années.

Conception rafraîchie

Les chuchotements en ligne les plus forts suggèrent que le prochain iPhone SE pourrait enfin passer à un affichage plein écran, Apple décidant entre 5,7 pouces et 6,1 pouces – c’est selon l’analyste d’affichage Ross Young dans un Tweet d’octobre 2021 De toute façon.

L’analyste a ensuite donné suite à sa prédiction dans début 2022suggérant que l’option d’affichage 5,7 pouces a été verrouillée.

Cependant, l’analyste est revenu plus tard sur la revendication de 5,7 pouces. Discutant du prochain smartphone avec MacRumors en octobre 2022, l’analyste affirme maintenant qu’Apple a opté pour un écran de 6,1 pouces avec une découpe à encoche.

Étant donné qu’Apple a tendance à utiliser d’anciennes coques d’iPhone – l’iPhone SE 3 est basé sur le design de l’iPhone 8 de 4,7 pouces, par exemple – cela suggère que le prochain iPhone SE pourrait avoir le même châssis que l’iPhone 11 de 6,1 pouces, avec un affichage complet et tous les autres avantages offerts par l’affichage plein écran d’Apple.

La mise à niveau serait un pas en avant significatif pour la gamme d’iPhone à petit budget d’Apple, d’autant plus que la plupart des plaintes concernant l’iPhone SE 2022 sont liées à sa conception datée. Nous garderons les yeux ouverts pour d’autres rumeurs prouvant ou réfutant cela, et nous mettrons à jour cette section une fois que nous en saurons plus.

Identification faciale

Si Apple a l’intention d’utiliser le châssis de l’iPhone 11 pour le prochain iPhone SE, on espère qu’Apple abandonnera enfin le bouton d’accueil compatible Touch ID pour un affichage plein écran avec Face ID.

L’analyste d’affichage Ross Young a affirmé que l’iPhone SE de nouvelle génération inclura une encoche – bien qu’il ne soit pas allé jusqu’à confirmer explicitement l’inclusion de Face ID. Il est toujours possible que l’encoche abrite simplement la technologie de la caméra frontale, Apple optant pour un scanner Touch ID basé sur le bouton d’alimentation, tout comme l’iPad Air et l’iPad Mini.

Mis à part la technologie, la question est de savoir quelle encoche l’iPhone SE obtiendra-t-il ? Bien que la logique dicte qu’il aura la grande encoche associée à l’iPhone 11, comme avec le reste du châssis, il y a la plus petite encoche Face ID disponible sur la gamme iPhone 13 et la technologie élégante Dynamic Island de la gamme iPhone 14 Pro pour envisager. Apple aura probablement rendu la technologie Dynamic Island disponible sur toute la gamme phare d’iPhone d’ici 2024, donc cette dernière est techniquement possible, même si nous pensons toujours que c’est peu probable.

Sans surprise, le prochain iPhone SE devrait avoir un chipset amélioré – mais que proposera-t-il ?

Ces dernières années, l’iPhone SE a égalé la gamme phare d’iPhone en termes de puissance de traitement. C’est l’un des principaux arguments de vente de l’iPhone économique d’Apple par rapport à la concurrence Android, et nous ne pouvons pas imaginer que cela changera de si tôt.

Ainsi, si l’iPhone SE doit sortir fin 2023 ou début 2024, il pourrait comporter l’A17 Bionic, qui n’a pas encore été annoncé, qui devrait être le chipset de la gamme iPhone 2023, mais probablement avec moins de RAM.

Ming-Chi Kuo suggère que cela continuera d’être le cas, bien qu’il prédise qu’il passera à 4 Go, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 3 Go du modèle actuel.

