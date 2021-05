Date de sortie de l’iPhone pliable, conception et rumeurs de brevets

Est-ce qu’Apple fabriquera un iPhone pliable? En un mot, oui.

Les pliables semblent tout simplement être l’avenir des smartphones. Moins d’un an après la sortie du Samsung Galaxy Fold (et la réédition suite à des problèmes de durabilité), des fabricants tels que Motorola, Samsung et Huawei ont tous mis sur le marché de nouveaux smartphones avec écrans pliables, et d’autres devraient arriver plus tard en 2021.

Il est facile de voir l’attrait du concept – vous pouvez utiliser un écran iPhone standard lorsque vous êtes en déplacement, et lorsque vous voulez jouer à un jeu ou lire un article, il vous suffit de « déplier » l’iPhone et d’augmenter la taille de l’écran à celle d’un ipad mini. Sinon, Apple pourrait emprunter la même voie que le Motorola Razr et le Samsung Galaxy Z Flip, réduisant de moitié la taille de l’écran du smartphone lorsqu’il n’est pas utilisé.

Il y a eu de nombreuses rumeurs au fil des ans, certaines remontant à 2016, suggérant qu’Apple recherchait activement un fabricant d’OLED flexible pour produire des panneaux pour un iPhone pliable, et un rapport de 2019 suggérait qu’Apple était passé à l’étape des tests.

De nombreux brevets ont également été déposés au fil des ans et Jon Prosser a même partagé quelques détails sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone pliable, suggérant que quelque chose est en cours chez Apple – nous en reparlerons plus tard.

Mis à part les rumeurs, il existe actuellement quelques problèmes concernant les smartphones pliables en général, à savoir le prix, la durabilité et la qualité. Il est probable qu’Apple travaille sur ces problèmes à huis clos et il est prudent de supposer qu’Apple ne murmurera pas l’iPhone pliable tant qu’il ne sera pas presque parfait.

Cela pourrait signifier que l’appareil en question est encore dans quelques années, mais soyons honnêtes, cela vaudra la peine d’attendre, n’est-ce pas? Et d’ici là, l’idée d’un iPhone pliable pourrait ne pas sembler si science-fiction …







Quand Apple lancera-t-il un iPhone pliable?

C’est la question à un million de dollars, juste là.

Les premiers grondements d’un iPhone pliable remontent à 2018, l’analyste de Bank of America Merrill Lynch affirmant qu’Apple se préparait à sortir un téléphone pliable en 2020, mais bien sûr, cela ne s’est jamais produit. Alors, quand pourrions-nous voir la sortie d’un iPhone pliable?

Une fuite Weibo de septembre 2020 a affirmé qu’Apple avait passé une commande d’écrans pliables auprès de Samsung. Il s’agit apparemment d’échantillons pour un certain nombre de conceptions différentes plutôt que pour un produit finalisé, ce qui suggère qu’Apple n’en est qu’aux tout premiers stades du développement d’un iPhone pliable. De nouvelles rumeurs suggèrent qu’Apple s’est depuis séparé de Samsung et travaille maintenant avec LG sur l’écran prototype.

Cela correspond à un rapport Bloomberg de janvier 2020 qui suggère qu’Apple travaille toujours sur des prototypes d’écrans pliables, et que le travail sur le smartphone lui-même n’a pas encore commencé.

En ce qui concerne les dates spécifiques, la source interne de Jon Prosser affirme qu’Apple ne lancera pas l’iPhone pliable avant 2023 au plus tôt, ce qui est conforme aux prévisions de la société d’investissement EqualOcean et du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Kuo a affirmé en janvier 2021 qu’il ne serait lancé en 2023 que si Apple parvient à résoudre « les problèmes de technologie clés et de production de masse » cette année, mais note qu’il « n’a pas encore démarré », de sorte que les plans sont susceptibles de changer.

Cependant, dans une note de suivi de mai 2021, Kuo a doublé la date de sortie de 2023 et a suggéré qu’Apple expédiera jusqu’à 15 à 20 millions d’unités lors de sa sortie.

La plupart des signes indiquant que le pliable en est encore aux premiers stades de développement, une sortie en 2022 ou 2023 semble être le pari le plus sûr.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, jetez un œil à ce que nous considérons comme le meilleur iPhone en ce moment.

À quoi ressemblera l’iPhone pliable?

Alors que beaucoup supposent qu’Apple emprunterait la même voie que le Samsung Galaxy Z Fold et le Huawei Mate Xs, produisant un iPhone pliable qui se replie au milieu comme un livre, les rumeurs actuelles détaillent plusieurs possibilités différentes.

Avec les problèmes courants liés à la durabilité, au pli notable des écrans pliables et à la qualité globale de la finition, l’un des prototypes d’Apple pourrait en fait avoir plus de sens.







Dans un série de tweets de juin 2020, Jon Prosser a révélé que l’iPhone pliable peut ne pas être composé d’un seul écran flexible. Au lieu de cela, le fuyant affirme qu’un prototype d’iPhone « pliable » est composé de deux écrans séparés, reliés par une charnière centrale.

Avec tous les problèmes liés à la durabilité et au coût de la technologie d’affichage flexible, cela pourrait être une alternative intelligente.

Cependant, un rapport Bloomberg du début de 2021 suggère qu’Apple a développé un prototype d’écran pliable qui, comme les pliables de Samsung et cie, a une charnière invisible, à un pas de la conception à deux écrans détaillée par Prosser en 2020.

Cela a été réitéré dans un rapport de février 2021 de Prosser, qui ne pense apparemment plus qu’Apple emprunte la voie du double affichage, suggérant maintenant qu’Apple souhaite développer quelque chose qui ressemble au facteur de forme à clapet Galazy Z Flip de Samsung.

Le leaker n’est pas entré dans beaucoup plus de détails que de suggérer que la société envisage des « couleurs amusantes » pour l’iPhone pliable, peut-être dans le sens de la gamme colorée d’iPhone 12, mais il est probablement trop tôt pour qu’Apple soit définitif. décisions sur les jeux de couleurs.

Une prédiction d’EqualOcean, une société de recherche en investissement basée à Canda, suggère également qu’Apple travaille sur un écran pliable à un seul écran, mais qui pourrait ressembler à l’iPad mini une fois déplié. La firme prédit qu’Apple lancera un iPhone pliable avec une taille d’écran comprise entre 7,3 et 7,6 pouces une fois déplié, et qu’il serait également compatible avec l’Apple Pencil, mais l’analyste concurrent Ming-Chi Kuo détaille un 8 pouces éventuellement légèrement plus grand déplié. afficher dans sa récente prédiction.

En fait, Kuo va encore plus loin en suggérant qu’il disposera d’un écran OLED flexible QHD + de 8 pouces, et affirme qu’il comportera la solution tactile à nanofils d’argent de TPK utilisée dans le HomePod Mini « en raison de ses nombreux avantages par rapport à la technologie Y-Octa de SDC. « .

Kuo estime que ce dernier pourrait créer un « avantage concurrentiel à long terme » pour Apple sur le marché du pliable, car c’est l’option « supérieure » pour les futurs appareils qui comportent des plis multiples, des facteurs de forme enroulables et plus encore.

Quel que soit le facteur de forme final, des sources de l’industrie suggèrent que LG travaille avec Apple sur un écran prototype pour le pliable, bien qu’il ne soit actuellement pas clair s’il sera fabriqué par LG ou en interne par Apple le moment venu.

Brevets







Les affirmations farfelues de Jon Prosser concernant un iPhone à double écran ont été étayées moins d’un jour plus tard par un brevet Apple découvert par Patently Apple. Le brevet décrit un dispositif constitué de deux panneaux séparés, reliés entre eux par un système de charnière en tissu.

Ce n’est cependant pas le premier brevet à décrire un iPhone pliable. Un brevet distinct pour un «dispositif d’affichage flexible» a été déposé en 2018 et faisait suite aux brevets déposés en 2016, 2014 et 2011. Il existe également un brevet distinct de 2016 qui décrit «un appareil électronique, comprenant: un boîtier qui se plie un axe de pliage; et un affichage dans le boîtier qui se plie autour de l’axe de pliage ».

Il existe également un brevet intéressant, déposé en 2018, qui décrit un smartphone pliable à trois plis qui, contrairement aux pliables actuels, se plie dans différentes directions. Selon le dépôt de brevet, le double paravent peut être plié vers l’arrière ou plié vers l’intérieur de chaque extrémité, donnant à l’utilisateur la liberté d’utiliser le pliable comme bon lui semble.

Cela pourrait également permettre à Apple de produire un smartphone pliable de la taille d’un smartphone qui se déplie en quelque chose de la taille d’un iPad, et cela ressemble beaucoup aux tablettes futuristes utilisées dans Westworld. Un concept intéressant, alors.

Oh, et n’oublions pas le brevet déposé par Apple décrivant une méthode pour éviter d’endommager les écrans lorsqu’ils sont pliés. Le brevet pour les «appareils électroniques avec écrans flexibles» suggère que des dommages sont probables dans des conditions froides, et offre cette solution viable – «la partie de l’écran qui chevauche l’axe de pliage peut être auto-chauffée par des pixels éclairants».











Source: manifestement Apple



Une autre découverte manifestement Apple présente un nouveau concept où le pli ne descend pas au centre de l’écran mais laisse une partie exposée lorsque l’appareil est plié, ce qui est censé servir d’affichage secondaire ou de tri pour les notifications et autres, de la même manière. sur l’écran externe du Galaxy Z Flip.

Apple a également déposé des brevets détaillant les moyens de contourner le problème du pliage des écrans pliables. Un de ces brevets décrit un système qui permet à l’écran de s’incliner au lieu de se plier pour réduire la quantité de stress sur le panneau lui-même, et il n’est pas différent du système trouvé dans le Galaxy Z Flip et le Motorola Razr.

Bien sûr, cela vaut la peine de dire qu’Apple, comme la plupart des entreprises de technologie, dépose des brevets tout le temps, et cela n’est pas nécessairement indicatif de ce que nous verrons sur un iPhone ou un iPad à venir, mais cela nous donne une bonne idée des pistes. que Apple envisage.

Rendus et concepts

Bien sûr, ce ne serait pas un produit futuriste sans un concept tout aussi extravagant ou deux pour faire du battage publicitaire. Voici une sélection de nos favoris trouvés en ligne:

Ce rendu, gracieuseté de LetsGoDigital, présente un design similaire à celui du Samsung Galaxy Z Flip.







Et celui-ci, de Roy Gilsing au nom de Foldable Phone News, présente quelque chose qui ressemble au Samsung Galaxy Z Fold.







Combien coûtera l’iPhone pliable?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, non seulement parce que nous ne savons pas vraiment ce que l’iPhone pliable offrira à l’heure actuelle, mais aussi parce que nous ne savons pas quand l’iPhone pliable sortira.

À l’heure actuelle, les smartphones pliables ont un prix élevé avec le Galaxy Z Fold 2 à 1799 £ / 1999 $ et le Mate X de Huawei à 2299 £, mais comme pour toutes les technologies, le prix ira vers le bas finalement.

Nous ne savons pas non plus ce qu’Apple pourrait planifier. De nombreux brevets suggèrent qu’un certain nombre de prototypes sont en préparation, et la conception et les fonctionnalités proposées refléteront largement le prix. Il pourrait s’agir de l’un des pliables « moins chers », comme le Galaxy Z Flip de 1300 £ / 1380 $, ou de l’un des plus grands pliables avec un prix plus élevé.

Il est impossible de le dire à ce stade, mais il est fort probable que ce soit un produit haut de gamme avec un prix élevé correspondant.