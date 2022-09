Date de sortie de l’iPhone 15, prix et rumeurs de fonctionnalités

L’iPhone 14 est un ajout passionnant à la collection de smartphones d’Apple, apportant non seulement des améliorations au système de caméra, mais des fonctionnalités uniques telles que la connectivité par satellite et la détection intégrée des accidents de voiture. Il y a aussi la gamme iPhone 14 Pro, introduisant le premier appareil photo 48Mp sur un iPhone aux côtés du tout nouveau Dynamic Island d’Apple et de la technologie d’affichage toujours active.

Franchement, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un iPhone, mais cela n’empêchera pas Apple de travailler sur la prochaine génération d’iPhone à huis clos à l’Apple Park.

La question est, à quoi devez-vous vous attendre de l’iPhone 15 de nouvelle génération d’Apple ? Bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts, voici tout ce qu’il y a à savoir jusqu’à présent, de la date de sortie et des spéculations sur les prix aux premières rumeurs sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone de nouvelle génération.

Quand sortira l’iPhone 15 ?

Avec l’iPhone 14 sorti si récemment, il n’est pas surprenant que la sortie de l’iPhone 15 soit encore loin. Apple a tendance à mettre à jour sa gamme d’iPhone sur une base annuelle, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à ce que l’iPhone 15 apparaisse en 2023.

Cependant, nous pouvons être un peu plus précis car, contrairement à la plupart des entreprises, Apple a tendance à annoncer les iPhones à la même période chaque année. À moins que la sortie de l’iPhone 12 ne soit retardée en raison de la pandémie de coronavirus, Apple a privilégié les révélations de septembre pour sa gamme phare d’iPhone depuis la sortie de l’iPhone 5 en 2012.

Dans cet esprit, il est prudent de supposer que nous verrons la gamme iPhone 15 révélée en septembre 2023 – bien que nous mettions à jour cette section si nous entendons différemment entre-temps.

Combien coûtera l’iPhone 15 ?

Alors que la gamme iPhone 14 correspondait au prix de la gamme iPhone 13 aux États-Unis, on ne peut pas en dire autant dans des régions comme le Royaume-Uni où l’iPhone 14 standard coûte 70 £ plus cher et l’iPhone 14 Pro coûte un supplément. 150€ par rapport à l’année dernière.

La question est, devrions-nous nous attendre à la même chose avec l’iPhone 15 ? Bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour le dire avec certitude, mais Apple a tendance à maintenir les prix au même niveau approximatif – bien que les fluctuations des devises puissent entraîner des augmentations de prix comme celles du Royaume-Uni cette année.

Pour le contexte, voici combien coûte la gamme iPhone 14, et nous nous attendons à ce que la gamme iPhone 15 coûte un montant similaire :

iPhone 14 : À partir de 799 $/849 £

iPhone 14 Plus : à partir de 899 $/949 £

iPhone 14 Pro : à partir de 999 $/1 099 £

iPhone 14 Pro Max : à partir de 1 099 $/1 199 £

Bien sûr, ce n’est que le début et les plans tarifaires d’Apple pourraient changer d’ici la révélation éventuelle du smartphone, nous mettrons donc à jour cette section dès que nous entendrons quoi que ce soit.

À quoi s’attendre de l’iPhone 15

Bien que nous soyons encore loin de voir l’iPhone de nouvelle génération, cela n’a pas empêché le vieux moulin à rumeurs de tourner. En fait, si l’on en croit les premières rumeurs, il pourrait y avoir de grands changements en magasin pour l’ensemble de la gamme iPhone 15.

Île dynamique pour tous

L’île dynamique – c’est-à-dire la découpe Face ID repensée – de l’iPhone 14 Pro est facilement l’une de ses caractéristiques les plus remarquables, mais elle pourrait ne pas être une exclusivité Pro pendant longtemps.

Selon Ross Young, initié de l’industrie de l’affichage et patron de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple a l’intention d’apporter le système Dynamic Island repensé à l’ensemble de la gamme iPhone 15 l’année prochaine.

Répondant à un tweet sur le sujet en septembre 2022, Young déclare que “Dynamic Island attendu sur les modèles standard sur le 15” bien que ceux qui espèrent un saut à 120Hz puissent être déçus, car il a affirmé que “la chaîne d’approvisionnement ne peut pas le supporter ”.

Oui, Dynamic Island attendu sur les modèles standard sur le 15. Ne s’attend toujours pas à 120Hz/LTPO sur les modèles standard car la chaîne d’approvisionnement ne peut pas le supporter. – Ross Young (@DSCCRoss) 18 septembre 2022

Au lieu de cela, Young s’attend à ce que la technologie d’affichage LTPO 120 Hz fasse son apparition sur les modèles standard en 2024, probablement avec l’iPhone 16.

Bien que cela ne soit pas confirmé, Young a fourni un nombre impressionnant de fuites liées à l’affichage au cours des dernières années – il a été parmi les premiers à taquiner trois tailles d’Apple Watch, et était sur l’argent avec Dynamic Island d’Apple – il est donc certainement une source qui vaut en faisant attention.

Si la prédiction de Young est rentable, l’intuitif Dynamic Island sera un excellent ajout à l’iPhone 15 standard, offrant le même mélange impressionnant de matériel et de logiciel qui rend la fonctionnalité si irrésistible sur la série iPhone 14 Pro.

L’iPhone 15 Ultra

Bien que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent du même ensemble de fonctionnalités, cela n’a pas toujours été le cas. En fait, jusqu’à la sortie de la gamme iPhone 13 Pro, il y avait des différences mineures dans la collection de smartphones Pro d’Apple.

De la même manière que l’iPad Pro 12,9 pouces offre un peu plus de fonctionnalités haut de gamme que le modèle 11 pouces, le modèle Pro Max d’iPhone a traditionnellement offert des spécifications légèrement meilleures, généralement dans le département de l’appareil photo.

Si l’on en croit les rumeurs, ce sera à nouveau le cas avec les modèles d’iPhone 15 Pro – et Apple pourrait aller plus loin en renommant complètement l’iPhone 15 Pro Max.

L’idée d’une plus grande différenciation entre les modèles Pro est d’abord venue de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo. Évoquant la gamme d’iPhone de nouvelle génération sur Twitter, l’analyste affirme qu’Apple va “commencer à créer une différenciation entre l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro” afin de stimuler les commandes de smartphones Apple Pro.

(2/2)

Pour aller plus loin, Apple commencera également à créer une différenciation entre l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro. C’est la meilleure pratique via une stratégie précise de segmentation des produits pour générer plus de ventes/profits sur un marché mature. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 9 septembre 2022

Bien que nous ne sachions pas encore exactement quelles seront les principales différences, Mark Gurman de Bloomberg suggère qu’Apple pourrait renommer le Pro Max en iPhone 15 Ultra dans le but de le séparer davantage du reste de la gamme iPhone, en grande partie dans le de la même manière que l’Apple Watch Ultra est au-delà de ce qui est offert par l’Apple Watch Series 8 standard.

Nous continuerons à mettre à jour cet article à mesure que de nouvelles rumeurs apparaissent en ligne, alors revenez fréquemment pour tous les derniers détails sur le prochain iPhone 15 d'Apple.