Date de sortie de l’iPad mini 7, prix, fonctionnalités et rumeurs de spécifications

L’iPad mini a connu un nouveau souffle avec la sortie de la tablette de sixième génération, offrant une mise à niveau substantielle par rapport à ce qui l’a précédé. En plus d’un écran amélioré de 8,3 pouces dans le même facteur de forme que son frère aîné, l’iPad mini 6 arbore un design raffiné similaire à celui de l’iPad Air et de l’iPad Pro, ainsi que des performances A15 Bionic et la prise en charge de l’Apple de deuxième génération. Crayon.

C’est une excellente tablette, mais l’iPad mini 7 de nouvelle génération en est probablement aux premiers stades de développement à huis clos à Apple Park – et les premiers murmures suggèrent qu’une mise à niveau modérée, mais toujours intéressante, pourrait être en cours.

Voici à quoi s’attendre de l’iPad mini 7, de la date de sortie et des prévisions de prix aux dernières rumeurs et à nos prévisions pour la tablette de nouvelle génération.

Quand sortira l’iPad mini 7 ?

La grande question est, quand verrons-nous la révélation de l’iPad mini 7 ? Alors que c’est loin trop tôt pour qu’Apple confirme officiellement l’existence de la tablette nouvelle génération, nous pouvons regarder les versions précédentes pour avoir une bonne idée de ce à quoi s’attendre.

C’est la bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles? L’iPad mini ne reçoit pas de mises à jour régulières comme l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Pro, qui ont tendance à être mis à jour une fois par an. Comme l’iPad Air, l’histoire de l’iPad mini est un peu plus compliquée, avec des durées variables entre chaque génération.

Voici comment cela s’est déroulé au cours des dernières générations :

iPad mini 6 : 24 septembre 2021

iPad mini 5 : 18 mars 2019

iPad mini 4 : 9 septembre 2015

Comme vous pouvez le voir, le calendrier des sorties est sporadique. Il a sans doute eu un nouveau souffle avec la refonte et l’augmentation des prix, donc Apple pourrait le mettre à jour plus régulièrement à l’avenir, mais nous nous attendons toujours à un écart plus long entre les mises à jour que les autres dans la collection de tablettes de l’entreprise.

Cela correspond à la dernière prédiction de Ming-Chi Kuo sur la date de sortie de la petite tablette, suggérant en janvier 2023 que l’iPad mini de septième génération arrivera au plus tard à la fin de 2023, voire au premier semestre 2024. En espérant que nous voir un nouvel iPad mini plus tard cette année parmi l’offre automne 2023 d’Apple.

(3/3)

De plus, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de l’iPad mini équipé d’un nouveau processeur comme principal argument de vente, et l’expédition en masse devrait commencer d’ici la fin de 2023 ou en 1H24. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 27 décembre 2022

Nous mettrons à jour cette section avec de nouveaux détails dès que nous les recevrons.

Combien coûtera l’iPad mini 7 ?

L’iPad mini était autrefois l’une des options les plus abordables de la collection de tablettes d’Apple, mais tout a changé avec l’iPad mini 6. Quelqu’un n’a-t-il pas dit un jour : « une grande refonte s’accompagne d’une grande hausse des prix ? ».

Le prix de l’iPad mini 6 a bondi de 130 £/100 $, passant de 349 £/399 $ à 479 £/499 $, et il n’augmente que si vous souhaitez un stockage supplémentaire ou une connectivité cellulaire. Pour référence, voici combien coûte aujourd’hui la collection iPad mini 6 :

iPad mini 6 (Wi-Fi, 64 Go) – 479 £ / 499 $

iPad mini 6 (Wi-Fi, 256 Go) – 619 £ / 649 $

iPad mini 6 (Wi-Fi + cellulaire, 64 Go) – 619 £ / 649 $

iPad mini 6 (Wi-Fi + cellulaire, 256 Go) – 759 £ / 799 $

Alors que certains espèrent et prient pour qu’Apple réduise le prix de la tablette de nouvelle génération, c’est peu probable. Il est clair qu’Apple considère l’iPad standard comme son produit d’entrée de gamme, tandis que l’iPad mini (et Air) offrent une expérience de milieu de gamme améliorée, et ceux qui veulent le meilleur des meilleurs ont l’iPad Pro.

Cela étant dit, nous nous attendons à ce que toute fluctuation des prix – dans les deux sens – soit minime et ne changera probablement que pour refléter les taux de change.

À quoi s’attendre de l’iPad mini 7

Alors qu’il est encore tôt pour l’iPad mini 7, il y a une poignée de fuites et de rumeurs qui circulent en ligne.

Concevoir et construire

Avec une refonte aussi spectaculaire de l’iPad mini de sixième génération, il est peu probable qu’Apple implémente des changements de conception notables sur la tablette de nouvelle génération, surtout si l’on considère que, mis à part l’iPad d’entrée de gamme, tous les iPhones et iPads partagent le même design. Langue.

Cela ne veut pas dire que nous n’aimerions pas voir de modifications apportées à la tablette à petit écran. Alors que l’iPad mini 6 de 8,3 pouces offre une conception grandement améliorée avec des cadres minces, un facteur de forme léger et le passage à l’USB-C, il y a une grosse omission : un connecteur intelligent.

Le connecteur intelligent est disponible sur l’iPad Air et les deux variantes de l’iPad Pro, offrant un moyen de connecter le Magic Keyboard supérieur d’Apple pour transformer l’iPad en quelque chose ressemblant à un ordinateur portable traditionnel, mais il n’est pas présent sur l’iPad mini 6. Cela laisse le petit -tablette à écran désavantagée par rapport à l’iPad Air presque identique.

Ainsi, bien que cela ne soit pas confirmé, nous aimerions voir un connecteur intelligent (et le Magic Keyboard qui l’accompagne) sur l’iPad mini 7.

Spécifications et performances

Il est prudent de supposer que le prochain iPad mini sera plus puissant que la tablette actuelle, mais on ne sait pas actuellement quel chipset il comportera.

En passant par l’iPad mini 6, nous pourrions voir l’iPad mini 7 correspondre au chipset utilisé par Apple au moment de sa sortie (probablement l’A16 ou l’A17 s’il sort fin 2023/début 2024). En fait, Ming-Chi Kuo a revendiqué en janvier 2022 que le nouveau processeur sera “le principal argument de vente”, suggérant que peu de choses changeront sur la tablette de nouvelle génération.

Cependant, une rumeur concurrente suggère que nous pourrions voir un chipset entièrement différent dans l’iPad de nouvelle génération.

La rumeur vient d’un post du forum coréen (partagé sur Twitter par @FronTron), suggérant qu’Apple travaille sur un iPad mini avec le même A15 Bionic que l’iPad mini existant, mais à une vitesse d’horloge accrue de 3,23 GHz.

Vous voyez, alors que l’iPad mini partage le même A15 Bionic que l’iPhone, c’est une vitesse d’horloge plus lente – 2,9 GHz contre 3,2 GHz – et cela entraîne une légère diminution des performances par rapport côte à côte.

L’augmentation de la vitesse d’horloge du nouvel A15 Bionic pourrait offrir une amélioration des performances par rapport à l’iPad mini existant sans qu’Apple ait à fabriquer davantage de son chipset de nouvelle génération (probablement plus complexe). Cela serait accompagné des mêmes 4 Go que le modèle actuel.

Il y a cependant une mise en garde; le message d’origine mentionne un iPad mini Pro, pas la tablette de septième génération, donc ce qui précède pourrait s’appliquer à un iPad mini pro provisoire sorti entre maintenant et la sortie de l’iPad mini 7.

Cela pourrait aussi être juste une rumeur, alors prenez celle-ci avec une bonne pincée de sel.

Afficher

Le même message sur le forum coréen détaille également une mise à niveau clé de l’écran 8,3 pouces de l’iPad mini ; Prise en charge de la promotion 120 Hz.

Nous savons ce que vous pensez : cela n’a absolument aucun sens s’il s’agit d’un iPad mini standard et non d’un iPad mini Pro, et généralement je suis d’accord. ProMotion est certainement une fonctionnalité qu’Apple associe aux produits de niveau Pro, faisant une apparition sur l’iPad Pro, l’iPhone 13 Pro et le MacBook Pro, donc l’introduire sur un iPad non professionnel brouillerait les pistes.

Cependant, tout se résume à un seul problème : le défilement de la gelée. Le défilement de la gelée était un sujet brûlant lors du lancement de l’iPad mini 6, certains utilisateurs notant un léger retard dans le taux de rafraîchissement de l’écran lors du défilement, ce qui créait un effet bancal semblable à celui de la gelée.

Contrairement à la croyance populaire, il s’agit d’un comportement normal pour les écrans LCD. Les panneaux LCD sont actualisés ligne par ligne, et il y a un petit délai entre le moment où les lignes en haut et en bas sont actualisées.

Cependant, il est plus visible sur l’iPad mini 6 que sur la plupart des autres petits écrans LCD, et bien qu’il n’ait pas été officiellement reconnu par Apple, c’est quelque chose que de nombreux utilisateurs ont remarqué, y compris cet écrivain. C’est aussi quelque chose qui serait pratiquement imperceptible à l’œil nu si le taux de rafraîchissement était augmenté de 60 Hz à 120 Hz.

Nous pensons qu’il est également possible qu’Apple puisse pousser un affichage provisoire à 90 Hz sur la tablette à petit écran, mais cela n’est pas confirmé pour le moment.

