Date de sortie de l’iMac M1 (2021), rumeurs de prix, de conception et de spécifications

Lorsque Apple a révélé pour la première fois les nouveaux processeurs Apple Silicon à la WWDC 2020, il a annoncé qu’il expédierait de nouveaux Mac avec les nouveaux processeurs la même année. Comme nous le savons maintenant, Apple a lancé un nouveau MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini avec le nouveau chipset M1 ultra rapide, mais rien n’a été dit sur la gamme iMac.

C’est décevant si vous cherchez à mettre à niveau votre iMac en ce moment, mais la bonne nouvelle est que la prochaine mise à jour de l’iMac en vaudra la peine, et ce n’est pas trop loin maintenant – si l’on en croit les rumeurs, de toute façon. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iMac (probablement redessiné) alimenté par Apple Silicon, qui devrait sortir en 2021.

Rumeurs sur la date de sortie de l’iMac (2021)

En octobre 2020, avant le lancement de la gamme mise à jour de MacBook, un rapport du China Times affirmait qu’Apple était sur la bonne voie pour lancer la gamme d’iMac M1 au printemps 2021.

Bien que peu de choses aient été dites sur ce front depuis fin 2020, la rumeur dit qu’Apple organiserait un événement en mars 2021. Cela est conforme au rapport du China Times, bien que la plupart des rumeurs suggèrent actuellement qu’il se concentrera sur le nouvelle gamme iPad Pro et les AirTags dont on parle depuis longtemps.

Ce qui est plus probable, nous pensons, est une annonce à la WWDC 2021 – surtout s’il existe un chipset plus puissant mais invisible.







Combien coûtera le nouvel iMac?

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le coût de la nouvelle gamme d’iMac, mais étant donné qu’Apple correspondait à peu près aux prix des gammes MacBook et Mac Mini basés sur Intel, il est assez sûr de dire que le nouveau L’iMac coûtera une gamme similaire à son équivalent disponible actuellement.

Pour un rappel rapide, voici une ventilation de la gamme actuelle d’iMac d’Apple:

IMac 21,5 pouces

3GHz 7e génération, double cœur: 1099 £ / 1099 $ / 1699 AU $

6 GHz 8e génération, quadricœur: 1299 £ / 1299 $ / 1999 $ AU

0 GHz 8e génération, 6 cœurs: 1499 £ / 1499 $ / 2299 AU $

27 pouces iMac

1 GHz 10e génération, 6 cœurs: 1799 £ / 1799 $ / 2799 AU $

3GHz 10e génération, 6 cœurs: 1999 £ / 1999 $ / 3099 AU $

8 GHz 10e génération, 8 cœurs: 2299 £ / 2299 $ / 3549 AU $

La seule complication est la refonte supposée. Apple peut penser qu’un nouveau look, associé à un chipset rapide et à des composants coûteux comme le stockage SSD PCIe 4.0, mérite une augmentation de prix. Cela s’est produit lorsque Apple a publié l’iPad Air repensé en 2020, après tout.

La refonte de l’iMac (2021)

Comme nous l’avons mentionné, la nouvelle gamme d’iMac basée sur le silicium d’Apple devrait offrir la première refonte majeure de l’iMac depuis plus de 10 ans. L’iMac actuel n’a pas l’air mal – c’est un témoignage de l’œil de l’entreprise pour le design – mais certains éléments lui donnent un aspect un peu démodé par rapport à la concurrence, notamment les grosses lunettes et le « menton » sous l’écran.

La principale source d’informations provient d’un rapport Bloomberg, affirmant qu’Apple se concentrera non seulement sur la réduction des lunettes chonky, mais sur le facteur de forme global du bureau, apportant le design industriel des récents iPhone et iPad au bureau.

Selon Mark Gurman, la nouvelle gamme d’iMac arborera un facteur de forme rappelant l’étonnant Pro Display XDR haut de gamme, avec un facteur de forme ultra-mince et, plus important encore, de minuscules lunettes. Les lunettes réduites pourraient également permettre à Apple d’étendre la taille de l’écran sans une plus grande empreinte, bien que cela ne soit pas confirmé pour le moment.







Ce n’est pas non plus une idée scandaleuse. Comme avec le Surface Studio 2 de Microsoft, axé sur les créateurs, Apple pourrait héberger la majorité des intelligences de l’iMac dans le support, permettant une expérience d’affichage incroyablement mince.

Jon Prosser a également partagé quelques détails sur la gamme iMac dans une récente vidéo YouTube, suggérant qu’Apple envisage de publier la nouvelle gamme dans une variété de couleurs.

En fait, le fuyant affirme qu’il reflétera probablement les options de couleur Argent, Gris sidéral, Vert, Bleu ciel et Or rose disponibles pour l’iPad Air, et a présenté une maquette de ce à quoi il s’attend à ce que la gamme iMac ressemble quand il finit par faire une apparition.

Rumeurs sur les spécifications de l’iMac (2021)

L’introduction du nouveau processeur Apple Silicon est sans doute tout aussi importante que la refonte de la gamme de bureau d’Apple. Alors que certains étaient sceptiques quant à la capacité d’Apple à remplacer le chipset Intel sur toute sa gamme, le M1 au cœur des Mac de la fin de 2020 a prouvé les prouesses d’Apple en matière de conception de chipset, offrant des progrès incroyables en termes de performances et d’autonomie par rapport aux anciennes variantes alimentées par Intel, et il est probable que nous verrons à peu près la même chose avec le processeur de bureau.

Vous pouvez en savoir plus sur les performances proposées dans notre revue du MacBook Air M1 (2020).

Une fuite laisse entrevoir la possibilité que la gamme à venir soit équipée de la première puce Silicon de bureau d’Apple, provisoirement appelée A14T – probablement un clin d’œil au chipset A14 d’Apple dans l’iPhone avec un T supplémentaire pour « Turbo » ou autre chose tout aussi cool.







Ce chipset, quel que soit son nom, aurait un GPU Apple personnalisé qui sera soit intégré au chipset principal, soit conservé en tant qu’accélérateur graphique séparé. Cela est particulièrement important car le chipset actuel d’Apple ne prend pas en charge les GPU externes, ce qui signifie que les professionnels devront s’appuyer exclusivement sur le chipset d’Apple pour alimenter les logiciels de niveau créatif à moins que le support eGPU ne soit réintroduit sur la puce de bureau.

Mis à part le processeur, il y a des rumeurs selon lesquelles Face ID pourrait enfin faire son chemin vers la gamme de bureau Mac, principalement en raison de l’existence de références aux systèmes de caméras TrueDepth dans macOS Big Sur, mais des rumeurs plus récentes suggèrent que cela pourrait ne pas faire son apparition avant 2022. mettre à jour. Ce qui est plus probable dans l’intervalle, c’est Touch ID intégré dans le bouton d’alimentation, une fonctionnalité utilisée par de nombreuses alternatives Windows avec un grand succès.

Nous aimerions également voir une mise à niveau de la webcam 720p – maintenant, plus que jamais, les gens se rendent compte de l’importance d’avoir une webcam de haute qualité pour les appels vidéo et les réunions, et la webcam iMac est restée pratiquement inchangée pendant des années.

Contenu connexe