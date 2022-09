Date de sortie de l’émission télévisée extraterrestre, rumeurs sur la distribution et l’intrigue

Cela fait plus de 30 ans que Ridley Scott a présenté au monde Ellen Ripley, l’équipage du Nostromo et l’extraterrestre qui les a terrorisés dans l’espace lointain. Maintenant, Disney et FX ont annoncé que le xénomorphe apportera ses veines remplies d’acide à une nouvelle série télévisée.

Mais ce n’est pas tout – des rumeurs suggèrent également que Ridley Scott reviendra pour faire sa propre série pour Hulu. Voici ce que nous savons des adaptations d’Alien TV jusqu’à présent.

La nouvelle émission télévisée a été annoncée dans le cadre de la journée des investisseurs Disney qui a eu lieu le 10 décembre 2021, mais à part le concept et certaines des personnes qui créeront le projet, il n’y a pas encore de confirmation quant au moment où il pourrait frapper nos écrans – cependant 2023 semble maintenant probable.

C’est selon le président de FX, John Landgraf, s’exprimant lors des sessions d’été de la Television Critics Association, comme l’a rapporté Rotten Tomatoes.

« Nous sommes bien dedans. En fait, nous avançons rapidement. J’ai l’optimisme, par exemple, que ce spectacle pourrait bien se dérouler en 2023; sera probablement déployé en 2023 », a déclaré Landgraf.

«Mais nous voulons bien faire les choses… vous avez accès à une ressource vraiment précieuse lorsque vous avez accès à un élément de propriété intellectuelle aussi important. Et ce n’est pas quelque chose que FX fait beaucoup… tout ce que je peux vous dire, c’est que, Noah se sent comme ça, je me sens comme ça, Ridley et ses gens se sentent comme ça : nous devons bien faire celui-ci, et nous sommes va prendre tout le temps qu’il faut pour le faire.

Attendez-vous à ce que ce soit à la fin de l’année. S’adressant au Hollywood Reporter en février 2022, Landgraf a déclaré que Hawley devait d’abord tourner la cinquième saison de Fargo, qui tournera cet hiver, avant de se tourner vers Alien. Cela signifie que la première saison de la série ne tournera même pas avant le printemps 2023 au plus tôt.

“Nous devons tourner Fargo cet hiver, donc nous tournerons Fargo avant Alien, bien que nous ayons plus de scripts pour Alien que Fargo”, a-t-il déclaré. “Noah écrit les deux en ce moment.”

S’adressant à Esquire en janvier 2022, le showrunner Noah Hawley a admis que même si la série “va bien”, elle “va aussi lentement, malheureusement, compte tenu de son ampleur”. Cela n’exclut pas les débuts de la série en 2023, mais suggère que nous ne devrions pas nous impatienter de l’arrivée de la série.

Où puis-je regarder la série Alien ?

Au Royaume-Uni, il semble très probable que l’émission télévisée Alien sera ajoutée au catalogue Disney + lors de sa sortie. Aux États-Unis, il est plus susceptible d’apparaître sur Hulu, qui diffuse des émissions FX. Espérons que les choses deviendront plus précises à mesure que nous nous rapprocherons de l’arrivée des xénomorphes.

Quelle est l’intrigue du nouveau spectacle Alien?

Les nouvelles sont encore assez minces sur le terrain concernant l’histoire de la nouvelle émission, mais une chose que nous savons, c’est que l’action se déroulera sur Terre, ce qui signifie que l’extraterrestre pourra enfin atteindre la planète, ce qui était l’une des principales préoccupations de les quatre films principaux (Alien, Aliens, Alien 3 et Alien Resurrection).

Certes, les films Alien Vs Predator réalisés par Paul WS Anderson, qui se sont inspirés des bandes dessinées du même nom et ont été écrits en collaboration avec les créateurs Alien Dan O’Bannon et Ronald Shusett, ont amené les deux créatures dans le monde d’origine de l’humanité, mais la plupart des fans ne les considèrent pas comme canon.

Nous savons cependant qu’il s’agit de l’aboutissement d’un plan séculaire, car la préquelle Alien Prometheus a fait découvrir à l’équipage du vaisseau spatial titulaire “The Engineers”, une race qui partage l’ADN avec les humains et semble avoir développé une arme biologique qui détruisez l’humanité en les infectant avec un liquide sombre qui fait ensuite pousser des créatures extraterrestres à l’intérieur d’eux. Agréable.

Curieusement, le spectacle se déroule apparemment avant de les principaux films extraterrestres

“Alien a lieu avant Ripley”, a déclaré Landgraf au Hollywood Reporter. “C’est la première histoire de la franchise Alien qui se déroule sur Terre. Cela se déroule sur notre planète, vers la fin de ce siècle dans lequel nous nous trouvons actuellement – ​​dans environ 70 ans.

Cela le place à peu près au même moment que la préquelle cinématographique Prometheus, qui s’est déroulée en 2089-93. Bien que la nouvelle émission puisse se chevaucher un peu, il semble que vous ne devriez pas vous attendre à voir un croisement direct.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que Ripley n’en fera pas partie, et aucun autre personnage non plus, à part l’extraterrestre lui-même”, a ajouté Landgraf. “Noah a une capacité incroyable à trouver à la fois le moyen d’être fidèle et de montrer la fidélité à une création originale, comme aux frères Coen. [with Fargo] ou au film de Ridley Scott et à la suite de James Cameron Aliens, mais aussi pour apporter quelque chose de nouveau qui représente à la fois une extension et une réinvention d’une franchise. Il a fait un travail magistral avec Alien comme il l’a fait avec Fargo. Il y a de grandes surprises en réserve pour le public.

“J’espère qu’ils auront l’impression que c’est fidèle à la franchise qu’ils aiment, mais aussi une réinvention courageuse et originale de cette franchise”, a-t-il poursuivi. « Le mettre sur Terre est vraiment intéressant. Nous devons réfléchir à l’avenir de la planète en termes d’environnement, de gouvernance, de technologie et créer et concevoir une version de la planète dans le futur… Noah veut le faire d’une manière distinctive et originale.

S’adressant à Esquire, Hawley en a donné un peu plus, laissant entendre que la grande question sous la surface de la série sera l’immortalité.

« Il se déroule sur la Terre du futur. En ce moment, je décris cela comme Edison contre Westinghouse contre Tesla. Quelqu’un va monopoliser l’électricité. Nous ne savons tout simplement pas lequel c’est », explique-t-il.

“Dans les films, nous avons cette société Weyland-Yutani, qui développe aussi clairement l’intelligence artificielle, mais que se passerait-il s’il y avait d’autres entreprises qui essayaient de voir l’immortalité d’une manière différente, avec des améliorations cyborg ou des téléchargements transhumains ? Laquelle de ces technologies va gagner? C’est finalement une question classique de science-fiction : l’humanité mérite-t-elle de survivre ?

“Comme Sigourney Weaver l’a dit dans ce deuxième film, ‘Je ne sais pas quelle espèce est la pire. Au moins, ils ne se baisent pas pour un pourcentage. Même si la série était à 60 % la meilleure action d’horreur de la planète, il y a encore 40 % où nous devons nous demander : “De quoi parlons-nous, en dessous de tout ?” Thématiquement, ça doit être intéressant. C’est une leçon d’humilité de pouvoir jouer avec l’iconographie de ce monde.

Le slogan donné par FX pour accompagner la nouvelle série est “Attendez-vous à un manège effrayant qui se déroulera pas trop loin dans le futur ici sur Terre”, ce qui sonne fidèlement aux déclarations du président de FX, John Landgraf, qui ont été rapportées dans Variety.

“… C’est la première histoire Alien qui se déroule sur Terre”, a déclaré Landgraf, “et en mélangeant à la fois l’horreur intemporelle du premier film Alien avec l’action non-stop du second, ça va être un manège effrayant qui va époustoufler les gens à leur place. »

S’exprimant plus récemment, à l’été 2021, Landgraf a souligné que l’émission télévisée se sentirait comme une pièce avec les films existants.

«Je pense que Noah est très conscient du fait qu’il existe un univers cinématographique, si vous voulez, et que même s’il a une certaine flexibilité, l’esthétique qui a été établie par Ridley Scott et je pense poursuivie par James Cameron fait partie de cet univers. Au fait, Scott Free et Ridley sont impliqués là-dedans, très impliqués en tant que producteurs », a déclaré Landgraf. “Donc, même si je pense que vous verrez une certaine inventivité et une certaine originalité propres à Noah, je pense également que ce spectacle fera partie de l’univers cinématographique que vous connaissez en termes d’Alien.”

“Ce que je peux dire, c’est que – peut-être un jeu de mots – c’est une bête, Alien. C’est un très grand exercice de construction du monde », a ajouté Landgraf.

Qui sont les acteurs et l’équipe de la série télévisée Alien ?

Comme pour l’intrigue et la date de sortie, on sait peu de choses sur qui jouera dans cette nouvelle aventure extraterrestre. Nous savons cependant qui sera à la barre, car il a été confirmé que Noah Hawley écrira et produira le projet. Il a précédemment pris en charge Fargo et Legion, donc cela semble être une bonne décision pour FX.

Comme mentionné par Landgraf ci-dessus, Ridley Scott lui-même, réalisateur du film original ainsi que Prometheus et Alien Covenant, est “très impliqué” en tant que producteur, avec sa société de production Scott Free.

Qu’en est-il de la rumeur de la série Ridley Scott Alien pour Hulu ?

Si une série sur Alien se déroulant sur Terre ne fait pas flotter votre bateau, alors il peut y avoir de bonnes nouvelles. Giant Freakin Robot a rapporté que Ridley Scott faisait sa propre série pour Hulu. L’émission se déroulerait prétendument dans l’espace, et Scott aurait également écrit et réalisé plusieurs épisodes.

Comme FX et Hulu appartiennent à Disney, il semble un peu exagéré que deux séries s’affrontent essentiellement, alors prenez ces rumeurs avec une pincée de sel. La seule explication plausible serait si Alien est transformé en une franchise multiverselle comme Marvel – vu que c’est à la mode en ce moment.

