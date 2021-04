Lara Croft a été la star de nombreux jeux vidéo, de plusieurs grands films hollywoodiens, et est maintenant sur le point de bénéficier du traitement sur petit écran dans une nouvelle série animée de Netflix.

Alors, quel genre d’aventures vivra-t-elle et qui sera responsable de leur donner vie? Voici tout ce que nous savons sur la prochaine émission télévisée animée Tomb Raider.

Quelle est la date de sortie de l’émission animée Tomb Raider?

Netflix n’a annoncé la nouvelle série Tomb Raider qu’en janvier 2021, il pourrait donc s’écouler un certain temps avant que nous puissions profiter de la nouvelle émission, car l’animation est souvent un long processus.

Un facteur important est que 2021 marque le 25e anniversaire de la franchise, avec le jeu original Tomb Raider qui a fait ses débuts sur PlayStation en 1996. Nous nous attendons donc à ce que les développeurs de la série, Legendary, mettent tout en œuvre pour amener Lara sur Netflix avant la fin de l’année. Si tout est possible.

L’héroïne la plus emblématique des jeux vidéo passe à l’animation! Tomb Raider est une nouvelle série animée de @Légendaire suivant Lara Croft après les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo. – Netflix Geeked (@NetflixGeeked)

27 janvier 2021

Les fans de Lara Croft doivent également noter que la franchise cinématographique est toujours active, avec Alicia Vikander revenant au rôle dans le suivi de son film Tomb Raider sorti en 2018. Le Hollywood Reporter a révélé en janvier que Misha Green, créateur de Lovecraft Country, a maintenant été inscrit pour diriger la suite, bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie confirmée.

Quelle est l’intrigue de la nouvelle émission télévisée Tomb Raider?

Comme pour le calendrier de sortie, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles pour le moment sur le scénario de Tomb Raider. Ce que nous savons, c’est que la série reprendra après les événements du dernier jeu vidéo, Shadow of the Tomb Raider, dans lequel Lara a dû éviter une apocalypse mondiale déclenchée par le retrait d’un ancien artefact d’un temple abandonné.

Cette décision lui a été imposée, car c’était le seul moyen d’empêcher Pedro Dominguez, chef de l’organisation ténébreuse et lourdement armée de la Trinité, de mettre la main sur l’artefact et de refaire le monde entier à son image. Le jeu se déroulait dans diverses régions d’Amérique du Sud et présentait des prophéties mayas, des artefacts magiques, des énigmes de tombes élaborées à résoudre et explorait également la mort tragique du père de Lara.







Si l’anime est une continuation de la trilogie du jeu (qui comprend également Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider), attendez-vous à ce que ces événements soient référencés dans l’histoire.

Qui sont les acteurs et l’équipe du nouveau spectacle animé Tomb Raider?

Aucune nouvelle de casting n’a été annoncée, même si nous espérons voir les acteurs de la voix des jeux revenir pour reprendre leurs rôles, y compris celui de Lara – Camilla Luddington.

Mis à part Lara Croft, il n’y a pas de détails sur les autres personnages qui apparaîtront dans la série. Un bon pari est le retour de Jonah Maiava, le fidèle compagnon qui a accompagné Lara à travers la trilogie du jeu, mais à part lui, la toile est assez vierge.







Le travail de le remplir incombera à l’écrivain et showrunner Tasha Huo, qui est déjà rapporté par CBR comme étant dans la salle des scénaristes pour le prochain The Witcher: Blood Origins. Elle est une créatrice très demandée en ce moment, avec iO9 révélant qu’elle sera également la scénariste du film Red Sonja, attendu depuis longtemps, qui devrait être réalisé par Joey Soloway, responsable de l’émission de télévision Transparent.

Où puis-je regarder la série animée Tomb Raider?

Comme le nouvel anime Tomb Raider est une émission originale de Netflix, vous ne pourrez le regarder que sur le service de streaming. Jetez un œil à notre guide pour savoir quel plan Netflix vous convient le mieux pour voir quelles options sont actuellement disponibles.

