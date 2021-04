Cela fait plus de 30 ans que Ridley Scott a présenté au monde Ellen Ripley, l’équipage du Nostromo et l’extraterrestre qui les a terrorisés dans l’espace lointain. Maintenant, Disney et FX ont annoncé que le xénomorphe apportera ses veines remplies d’acide à une nouvelle série télévisée. Voici tout ce que nous savons jusqu’ici sur Alien.

La nouvelle émission télévisée a été annoncée dans le cadre du Disney Investor Day qui a eu lieu le 10 décembre 2021, mais à part le concept et certaines des personnes qui créeront le projet, il n’y a pas encore de confirmation du moment où il pourrait arriver. nos écrans.

Quelle est l’intrigue de la nouvelle série Alien?

Les nouvelles sont encore assez minces sur le terrain concernant l’histoire de la nouvelle série, mais une chose que nous savons est que l’action se déroulera sur Terre, ce qui signifie que l’extraterrestre parviendra enfin à atteindre la planète, ce qui était la principale préoccupation des quatre. principaux films (Alien, Aliens, Alien 3 et Alien Resurrection).

Alien est actuellement en développement à @FXNetworks. La première série télévisée basée sur la série de films classiques est dirigée par Fargo et Legion’s @noahhawley. Attendez-vous à une aventure effrayante qui se déroulera pas trop loin dans le futur ici sur Terre. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD – Disney (@Disney)

10 décembre 2020

Certes, les films Alien Vs Predator réalisés par Paul WS Anderson, qui s’inspirent des bandes dessinées du même nom et ont été écrits en collaboration avec les créateurs Alien Dan O’Bannon et Ronald Shusett, ont amené les deux créatures dans le monde natal de l’humanité, mais la plupart les fans ne les considèrent pas comme des canons.

Nous savons que c’est l’aboutissement d’un plan séculaire, car le film Alien-prequel Prometheus a fait découvrir à l’équipage du vaisseau spatial titulaire « The Engineers », une race qui partage l’ADN avec les humains et semble avoir développé une arme biologique. cela détruirait l’humanité en les infectant avec un «liquide sombre» qui ferait alors pousser des créatures extraterrestres à l’intérieur d’eux. Agréable.

Le slogan donné par FX pour accompagner la nouvelle série est: « Attendez-vous à une course effrayante à sensations fortes dans le futur ici sur Terre », qui sonne fidèle aux déclarations du président de FX, John Landgraf, qui ont été rapportées dans Variety.

«… C’est la première histoire d’Alien qui se déroule sur Terre», a déclaré Landreth, «et en mélangeant à la fois l’horreur intemporelle du premier film Alien et l’action non-stop du second, ça va être une aventure effrayante qui va souffler les gens de retour dans leurs sièges. «

Qui sont les acteurs et l’équipe de la nouvelle série Alien?

Comme pour l’intrigue et la date de sortie, on sait peu de choses sur qui jouera dans cette nouvelle aventure Alien. Nous savons cependant qui sera à la barre, car il a été confirmé que Noah Hawley écrira et produira le projet. Il a précédemment pris en charge Fargo et Legion, donc cela semble être une bonne décision pour FX.

Il y a aussi apparemment des discussions en cours avec Ridley Scott lui-même, réalisateur du film original, ainsi que Prometheus et Alien Covenant, qui pourraient être amenés en tant que producteur exécutif.

Où puis-je regarder la nouvelle série Alien?

Au Royaume-Uni, il semble très probable que l’émission Alien TV soit ajoutée au catalogue Disney + lors de sa sortie. Aux États-Unis, c’est plus compliqué, car Hulu propose des émissions FX, mais Disney Plus est également un service. Espérons que les choses deviendront plus définies à mesure que nous nous rapprochons de l’arrivée des extraterrestres sur Terre.

