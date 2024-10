Date de sortie de l’Apple iPad Mini 2024 : à quoi s’attendre quand

Apple est sur le point de dévoiler du nouveau matériel, pense-t-on, et au moins un iPad fait partie des produits. Nous attendons un nouvel iPad mini, le modèle de septième génération. Voici tous les détails de ce que nous savons jusqu’à présent.

Date de sortie de l’Apple iPad mini : plus tôt que prévu ?

L’iPad mini devrait être mis en vente le vendredi 1er novembre, selon Mark Gurman de Bloomberglaissant entendre que l’annonce aura lieu « vers la fin octobre », aux côtés des nouveaux modèles de MacBook Pro.

Cela a du sens, mais je me demande si Apple pourrait opter pour un calendrier différent.

En octobre dernier, Apple a dévoilé de nouveaux Mac lors d’un événement pré-Halloween intitulé « Scary Fast ». Il se peut qu’Apple fasse de même cette année, et qu’un tel événement se concentre uniquement sur Mac, comme l’année dernière.

Si tel était le cas, cela signifierait que le nouvel iPad mini pourrait être lancé à tout moment, et plus tôt que prévu par Gurman. Après tout, les produits lancés maintenant occuperont la première place en tant que cadeaux de Noël, et même si le 1er novembre est une bonne date de sortie, plus tôt serait encore mieux.

Le vendredi est toujours le jour de la semaine où un produit Apple est mis en vente, donc si ce n’est pas le vendredi 1er novembre, il y a deux vendredis avant : le 18 octobre et le 25 octobre. Le premier d’entre eux est peut-être trop tôt. , et bien que cela ne rende pas cela impossible, je privilégie cette dernière solution.

Cela dit, si les attentes de Gurman concernant iOS 18.1 et iPadOS 18.1 le lundi 28 octobre sont correctes, cela pourrait toujours indiquer une date de sortie le 1er novembre.

Date de dévoilement de l’Apple iPad mini

Cela signifierait que l’iPad mini serait révélé par un communiqué de presse plutôt que par un grand événement et un discours. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de keynote pour le Mac, comme ce fut le cas cette année.

Mais si Apple cherche à conserver cet événement uniquement sur Mac, la date de dévoilement de l’iPad mini pourrait être dès la semaine prochaine, c’est-à-dire la semaine commençant le lundi 14 octobre.

Apple aime les annonces du mardi ou du mercredi (mais pas toujours : l’iPhone 16 a été dévoilé un lundi de septembre de cette année), il vaudra donc la peine de garder les yeux ouverts le mardi 15 octobre et le mercredi 16 octobre. au cas où il y aurait une annonce.

Attentes de l’Apple iPad mini

Le nouvel iPad mini ressemblera probablement à l’actuel, mais dans une gamme de couleurs révisée. Il aura un nouveau processeur, presque certainement capable d’Apple Intelligence. Attendez-vous à la prise en charge du dernier stylet, l’Apple Pencil Pro, et à un écran amélioré de 8,5 pouces.

Revenez pour en savoir plus car nous l’avons.

