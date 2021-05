Date de sortie de Lando, distribution, intrigue, actualités et rumeurs

Disney a confirmé qu’une nouvelle série dans l’univers de Star Wars est en cours de développement et racontera l’histoire de l’une des figures les plus appréciées de la franchise: Lando Calrissian.

Le scélérat que nous avons rencontré pour la première fois dans Empire Strikes Back obtient son propre spectacle qui, espérons-le, comblera les vides sur la vie de l’ami de longue date de Han Solo (cette malheureuse débâcle de Bespin nonobstant). Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Wars: Lando.

Quelle est la date de sortie de Star Wars: Lando?

Disney n’a annoncé la série Lando que le 10 décembre 2020, déclarant qu’elle en était à ses « débuts », il semble donc probable qu’il faudra un certain temps avant que la série n’apparaisse.

Le scélérat préféré de la galaxie, Lando Calrissian, reviendra dans Lando, une toute nouvelle série d’événements pour @DisneyPlus. Justin Simien (@ JSim07) est aux premiers stades de l’élaboration du projet. – Star Wars (@starwars)

10 décembre 2020

Il devra également trouver un espace libre parmi d’autres nouvelles offres de Star Wars telles que The Acolyte, Rangers of the New Republic, The Book of Boba Fett, Obi Wan Kenobi, Andor, Ahsoka et Visions.

Sans oublier, bien sûr, la saison 3 de la magnificence western-in-space extrêmement réussie qu’est The Mandalorian.

Quelle est l’intrigue de la série Lando?

Comme pour la date de sortie, il n’y a pas de rumeurs fermes sur ce que la série Lando impliquera ou même si l’émission se déroulera aux côtés de The Mandalorian, avant les événements de A New Hope, ou après la montée de Skywalker. Lors de la Journée des investisseurs Disney 2020, Kathleen Kennedy (présidente de Lucasfilm), a fait la déclaration suivante:

« Lando Calrissian est le scélérat le plus lisse et le plus notoire de la galaxie, et il reviendra dans une toute nouvelle série d’événements pour Disney +. Justin Simien, créateur du célèbre et très populaire Cher Blancs, est en train de développer l’histoire avec nous. . «

C’est à peu près tout ce que l’on sait sur Lando jusqu’à présent, mais nous mettrons évidemment à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations apparaîtront. Il y a eu cependant beaucoup de spéculations sur ce que pourrait être l’histoire, certains suggérant que les deux hommes précédents pour jouer le rôle – Billy Dee Williams et Donald Glover – pourraient représenter des versions jeunes et anciennes du personnage, permettant à la série de racontez toute l’histoire de la vie de Lando.

Il y a aussi l’intrigue qui reste ouverte à la fin du dernier film Star Wars, Rise of Skywalker, où Jannah et Lando partent pour en savoir plus sur sa vie et ses antécédents. Les deux personnages pourraient-ils former un partenariat leur permettant d’explorer l’univers de Star Wars sans avoir à s’intégrer dans le canon établi des films?

Fait intéressant, il y avait des romans Star Wars dans les années 90 qui présentaient les autres exploits du personnage, qui ont tous été capturés dans les aventures de Lando Calrissian par L Neil Smith. Cela a été référencé dans le film Solo, où Donald Glover est vu en train d’écrire ses mémoires, il est donc possible que certaines des histoires racontées dans les romans puissent constituer un arrière-plan pour la nouvelle série.

Timothy Zahn, un écrivain légendaire de l’univers étendu de Star Wars, a également écrit quelques romans impliquant Lando. Ceux-ci incluent Winner Lose All et Scoundrels, ce dernier impliquant Han Solo, Chewbacca et un cambriolage de style Ocean’s 11. L’inclusion de Han et Chewie compliquerait probablement le coût et le casting de la nouvelle série, mais nous aimerions voir cela raconté en flashback car c’est une idée fantastique.

Qui fait partie du casting de Lando?

Aucun détail au moment de la rédaction de cet article sur le casting, pas même qui portera la cape du héros titulaire. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il y a des espoirs que Billy Dee Williams ou Donald Glover reviennent, mais nous devrons simplement attendre et voir.

La seule chose que nous savons, c’est que la série est développée par Justin Simien de Dear White People, alors attendez-vous à un dialogue vif et à quelques rires. Parfait pour Lando.

Où puis-je regarder Star Wars: Lando?

Comme pour tout ce qui concerne Star Wars ces jours-ci, Lando fera ses débuts sur le service Disney Plus, donc si vous voulez voir ce que M. Calrissian et ses amis font, vous aurez besoin d’un abonnement.

Articles connexes pour plus de lecture