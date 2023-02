Date de sortie de l’agent dépassée : Akhil Akkineni promet un drame d’action puissant dans un nouveau teaser

Le prochain film d’Akhil Akkineni intitulé Agent est prévu pour une sortie en salles. Le prochain film de Surender Reddy mettra en vedette le jeune acteur dans un avatar jamais vu auparavant. À l’occasion du Nouvel An, l’équipe a publié une vidéo de tournage pour annoncer le film. Après avoir souvent reporté la sortie, les réalisateurs sont maintenant arrivés à une date finale et le film ornera les écrans des cinémas à l’été 2023.

La dernière mise à jour concernant Agent est que le film sortira dans les salles du monde entier le 28 avril 2023. Les créateurs ont partagé une vidéo teaser pour annoncer la nouvelle date de sortie. L’acteur Akhil Akkineni a également partagé la vidéo de 52 secondes sur son compte de réseau social, donnant un aperçu de son look formidable.

Dans la vidéo promo, Akhil Akkineni est attaché sur une chaise corps nu tandis que son visage est recouvert d’un masque. On lui demande alors pour qui il travaille, et l’acteur en mode bête répond Oussama Ben Laden, Kadhafi et Hitler. Son visage est alors découvert, l’air sauvage avec du sang versé, et se fait appeler un Saale sauvage. Akhil promet un drame d’action puissant dans Agent.

Découvrez la vidéo promotionnelle

Sorti le 28 avril, le film va encaisser pendant la période des fêtes et quelle meilleure sortie pourrait être pour un film pan-indien. La vidéo promotionnelle est brutale montrant le côté sauvage du personnage d’Akhil. Le talentueux acteur a subi une formidable transformation pour le personnage d’un agent d’espionnage. Pour maintenir le corps ciselé, il a même perdu du poids et a suivi un régime de remise en forme rigide. Le tournage a eu lieu à Hyderabad, Visakhapatnam, Manali et Budapest.

Agent est présenté comme un thriller d’action d’espionnage réalisé par Surender Reddy. Outre Akhil Akkineni, le film présente, Malayalam Megastar Mammootty dans un rôle central tandis que Sakshi Vaidya jouera le rôle principal féminin. Dino More et Vikramjeet Virik joueront également dans le film produit par Ramabrahmam Sunkara sous AK Entertainments et Surender 2 Cinema. Agent sortira en salles le 28 avril 2023.