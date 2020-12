Disney + a beaucoup d’émissions Star Wars en route, mais l’un des plus mystérieux est The Acolyte: une nouvelle série du créateur de poupée russe Leslye Headland qui se déroulera à une époque que nous n’avions jamais vue à l’écran auparavant.

Quand sera la première de The Acolyte?

La série n’a été annoncée qu’en mai 2020 et en est donc actuellement aux tout premiers stades de développement. Avec Andor qui sortira quelque temps en 2022, nous nous attendons à voir The Acolyte après cela – soit fin 2022, soit plus probablement en 2023.

De quoi parle l’acolyte?

Encore une fois, les détails sont assez rares pour le moment. Nous savons que ce sera centré sur les femmes, et le texte officiel de Disney en taquine un peu plus:

« The Acolyte » est un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’ère de la Haute République était quelques centaines d’années avant la période montrée dans les films, lorsque la République était, enfin, à son apogée. Attendez-vous à voir l’Ordre Jedi en plein essor et probablement à affronter certaines menaces Sith que nous n’avons jamais vues auparavant.

Qui est impliqué dans la série?

La showrunner de la série est Leslye Headland, surtout connue pour son travail en tant que co-créatrice, showrunner et productrice exécutive de la comédie Netflix Russian Doll. Headland a montré comment elle avait rendu son amour pour Star Wars permanent avec un tatouage de la princesse Leia – déclarant à quel point elle était excitée de s’attaquer à la nouvelle série.

À part Headland, aucun autre talent n’a été annoncé jusqu’à présent, y compris le casting. Nous imaginons que nous en saurons plus sur le spectacle au cours de l’année à venir.

Le projet a été officiellement annoncé par LucasFilm et Disney, parallèlement à l’annonce que Taika Waititi réaliserait un nouveau long métrage Star Wars.

Comment regarder la nouvelle série Star Wars

La nouvelle série sera une autre exclusivité Disney Plus, rejoignant The Mandalorian et The Clone Wars. Si vous n’avez pas encore de compte Disney +, vous pouvez vous inscrire sur le site Web pour 5,99 £ / 6,99 $ par mois avec un contrat glissant, ou 59,99 £ / 69,99 $ pour un pass annuel.