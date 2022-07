Date de sortie de Laal Singh Chaddha OTT: voici quand la première numérique de la vedette d’Aamir Khan et Kareena Kapoor devrait avoir lieu [Exclusive]

Laal Singh Chaddha est basé sur le classique hollywoodien primé à plusieurs reprises aux Oscars en 1994, Forrest Gump, qui retrace l’évolution de Tom Hank‘ personnage éponyme à travers les annales de l’histoire américaine. Laal Singh Chaddha devrait emprunter un chemin similaire et la bande-annonce du Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette, qui a chuté entre le IPL 2022 final, signifie simplement que, avec un jeune Aamir Khan souffrant d’un handicap à la marche et de problèmes mentaux, pour surmonter le premier et entreprendre un marathon de cross-country qui changera sa vie.

Hanks-esque surdimensionné barbe et al mais ne pouvant jamais se libérer complètement de son obstacle psychologique tout en étant capable de réaliser des exploits remarquables dans le cadre de plusieurs événements majeurs au cours de l’histoire indienne.