Date de sortie de Laal Singh Chaddha OTT: Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan vedette à diffuser à partir de cette date sur cette plateforme

Aamir Khanc’est Laal Singh Chaddha n’a pas répondu aux attentes en matière de collecte au box-office en Inde. Cependant, le film a fait de meilleures affaires sur les marchés étrangers. Ajoutez à cela, les réactions au film ont été mitigées. Maintenant, le film est sur le point d’être présenté en première sur OTT et les réalisateurs espèrent que le film recevra l’amour qui lui est dû lors de la première numérique. Selon les derniers rapports, le travail d’amour d’Aamir et Kareena, Laal Singh Chaddha, sera sur OTT à partir du 20 octobre. Mais les réalisateurs et la plate-forme OTT ont décidé de ne pas attendre aussi longtemps et d’attraper le public qui pourrait encore être intéressé à regarder le film et a décidé de ne pas regarder dans les salles. Selon India Today, le film sortira sur Netflix à partir du 20 octobre.

Selon des rapports antérieurs sur India Today et Bollywood Hungama, les créateurs de Laal Singh Chaddha n’ont pas obtenu le montant qu’ils attendaient de cet accord. Alors qu’ils cherchaient à aller chercher quelque chose aux airs d’un énorme crore de Rs 150, Netflix a offert Rs 80-90 crore. L’accord final semble être quelque part vers le haut de Rs 100 crore avec Aamir Khan et Netflix acceptant mutuellement les termes. Il est également rapporté qu’Aamir a décidé de renoncer à ses honoraires d’acteur pour le film, environ Rs 100 crore, pour assumer les pertes subies en raison des mauvaises performances du film au box-office.

Il a également été dit qu’Aamir Khan était abattu et déçu que sa condamnation se soit avérée fausse et a décidé de faire une pause dans les films. On disait que son très attendu Mogul avait également été mis en veilleuse. Cependant, nous apprenons qu’Aamir n’est que sur une courte pause avant de rebondir et de commencer à travailler sur son prochain projet. Il a au moins trois projets et il en donnera bientôt le feu vert à l’un d’entre eux.