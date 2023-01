Date de sortie de la tablette Google Pixel, rumeurs de prix et de spécifications

La conférence des développeurs d’E / S de Google en mai 2022 a apporté divers nouveaux appareils que nous attendions, et un que personne n’était – la tablette Google Pixel. Voici ce que nous savons jusqu’à présent, y compris de nouveaux détails sur l’événement de lancement de Pixel 7.

C’est vrai, une tablette Google de marque propre est enfin en route, près d’une décennie après que l’entreprise a lancé le Nexus 7 avec l’aide d’Asus. La Nexus est l’une des meilleures tablettes de tous les temps, mais le géant de la recherche peut-il reproduire ce succès sous la marque Pixel ?

Bien que Google ait confirmé son retour sur le marché des tablettes, il y a une attente pour les fans car l’appareil n’arrivera que plus tard cette année – et nous ne savons pas combien de temps plus tard.

Lors des I/O 2022, la firme a simplement déclaré qu’elle partagerait plus de détails en 2023. Sur scène, Rick Osterloh a déclaré : « Nous visons à le rendre disponible l’année prochaine », ce qui n’exclut pas qu’il soit en retard et arrive en 2024, mais nous espérons que nous n’en arriverons pas là.

Crédit image : Google

En supposant que Google ne rencontre pas de problèmes, nous nous attendons à ce qu’il obtienne une version appropriée à Google I/O 2023 (probablement à nouveau en mai) ou à l’événement habituel d’octobre où Android 14 – et probablement le Pixel 8 – devraient arriver.

Y aura-t-il une Pixel Tablet Pro ?

Même si la Pixel Tablet est encore loin, il y a déjà des rumeurs d’une version Pro. 9to5Google a fouillé dans le code Android 13 maintenant que la dernière version du système d’exploitation est tombée et a découvert quelque chose nommé « tangorpro ».

La tablette Pixel standard porte le nom de code “tangor”, il va donc de soi que le code fait référence à la Pixel Tablet Pro. Plus de preuves ont été trouvées car Google a raccourci « tanfor » en « t6 » et le code Android 13 mentionne également « t6pro ».

Le site indique que cela pourrait également arriver l’année prochaine et qu’il aura une meilleure caméra arrière que son compagnon d’écurie vanille. Vous vous attendriez à ce que le modèle Pro présente d’autres différences, peut-être un écran plus grand et plus techniquement capable, par exemple, mais tout le monde le devine pour le moment.

Combien coûtera la tablette Pixel ?

Avec la tablette Pixel encore loin, il n’est pas surprenant que Google n’ait pas précisé combien cela coûterait.

Lors du discours d’ouverture sur les E / S, l’appareil était qualifié de «premium», ce qui pouvait faire référence au coût ou éventuellement au matériel.

Crédit image : Google

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, il ne semble certainement pas être un rival de la gamme iPad Pro ou Galaxy Tab S8 Ultra, il serait donc sage que Google vise un prix abordable. La gamme Pixel Slate était trop chère et les téléphones Pixel 6 ont réussi en grande partie grâce à des prix compétitifs.

Pour que la tablette Pixel réussisse, son prix doit être proche ou inférieur à celui de l’iPad 2021, qui est de 319 £ / 329 $.

Quelles sont les caractéristiques de la tablette Pixel ?

Puce Tensor G2

Quatre haut-parleurs

Connecteur à broche POGO pour station d’accueil pour haut-parleur

USB-C

Deux caméras 8Mp

Nous savons déjà quelques petites choses sur la tablette Pixel. La première est que la tablette Pixel est alimentée par le même processeur Tensor G2 que les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Il s’agit d’une puce puissante, mais Google n’a pas vraiment l’intention de gagner sur les scores de référence et vise plutôt à offrir des fonctionnalités intelligentes et utiles grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique.

Ce que proposera exactement la tablette Pixel dans ce domaine reste à voir, mais cela devrait être similaire à celui des téléphones Pixel 7. Google a simplement dit que cela signifierait que vous bénéficiez des mêmes appels vidéo, assistant mains libres et retouche photo.

Google

L’autre information clé sur la tablette Pixel est qu’elle aura une “ station d’accueil pour haut-parleur magnétique ” (éventuellement un supplément en option) qui non seulement gardera l’appareil chargé, mais le transformera en un écran intelligent très semblable au Nest Hub Max afin que vous puissiez faire toutes sortes de choses comme contrôler facilement les appareils domestiques intelligents dans la maison et utiliser l’écran comme cadre photo numérique lorsqu’il n’est pas utilisé activement.

Cela explique la connexion de la broche POGO à l’arrière de la tablette, et bien que nous ayons vu des efforts pour faire quelque chose de similaire dans le Lenovo Smart Tab P10 et Amazon Fire HD 8 Plus, Google ressemble à l’implémentation la plus simple à ce jour.

Côté design, il y a deux coloris : un modèle vert et un ton beige pâle/pêche. Google dit qu’il utilise des matériaux et des finitions haut de gamme avec des coins arrondis lisses.

Un revêtement «nano-céramique» s’inspire de la porcelaine fine et voit des particules de céramique infusées dans le revêtement qui est appliqué sur le corps en aluminium, qui, comme les téléphones Pixel 7, est 100% recyclé.

L’écran a une lunette autour du bord et il semble y avoir un système audio à quatre haut-parleurs avec deux pilotes à chaque extrémité de l’ardoise. Il y a aussi un port USB-C, bien sûr.

Pour un autre regard sur le matériel, un appareil qui est prétendument une tablette Pixel est apparue brièvement sur Facebook Marketplace, et les images de la liste étaient depuis partagé sur Twitter. Il semble montrer un appareil qui correspond à ce que nous avons vu jusqu’à présent, y compris la station d’accueil des haut-parleurs, mais bien sûr, nous ne pouvons pas garantir qu’il ne s’agit pas d’un faux.

Nous n’avons pas encore eu de spécifications matérielles détaillées, mais d’après le bref aperçu que Google nous a donné plus tôt dans l’année, nous pouvons conclure que la tablette a des caméras avant et arrière pour commencer.

Google

De nouvelles informations de la version 8.5 de l’application Google Camera pour les smartphones Pixel, repérées par 9to5Google, nous donnent un peu plus d’informations sur ces caméras.

Le code de l’application indique principalement ce que la tablette Pixel ne le fera pas avoir, en commençant par l’enregistrement vidéo 4K à 60 ips et très probablement pas de 4K du tout. Il semble que l’appareil n’offre pas non plus de zoom audio, de vidéos au ralenti ou de photos d’action Pan.

On sait aussi potentiellement, via Kuba Wojciechowski sur Twitter, que les caméras de la Pixel Tablet seront toutes deux des capteurs Sony IMX355. C’est le même capteur 8Mp trouvé sur la caméra selfie du Pixel 6.

Wojciechowski a également signalé via 91Mobiles que la tablette aura un écran de 10,95 pouces. Cette taille signifie qu’il pourrait être très proche des mêmes dimensions que l’iPad Air d’Apple, et le design que Google a montré le soutient avec des coins arrondis à l’écran.

Le leaker a ajouté que la tablette prendra en charge le WiFi 6 et sera livrée avec un stockage de 128 Go ou 256 Go. Ils ont également repéré l’existence d’un stylet fabriqué par Google.

Cela semble plus probable maintenant qu’une tablette Google nommée ” Tangor ” a été certifiée par l’USI (Universal Stylus Initiative), comme l’a repéré NuGiz. La certification USI signifie que l’appareil fonctionnera avec n’importe quel stylet certifié USI. Google fait partie de l’USI depuis 2018 et il est pris en charge dans Chrome OS mais pas encore dans Android.

Il est impossible de dire si Tangor est un appareil différent, mais cela semble peu probable. Il est également difficile de savoir si cela signifie que Google expédiera la tablette Pixel avec un stylet ou s’il s’agira d’un supplément facultatif.

Lecture connexe :