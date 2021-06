Date de sortie de la série télévisée The Man Who Fell to Earth, distribution et actualités

David Bowie a peut-être fait sien le rôle dans la version cinématographique de 1975 du roman de science-fiction complexe de Walter Tevis, mais une nouvelle adaptation de L’homme qui est tombé sur terre arrive à Showtime, avec une distribution et une équipe impressionnantes.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur la série à venir.

Quelle est la date de sortie de The Man Who Fell to Earth ?

La production semble tout juste commencer, il est donc très probable que la série fasse ses débuts en 2022.

Quelle est l’intrigue de L’Homme qui tomba sur Terre ?

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série à venir, en termes d’intrigue, est la phrase: « Un extraterrestre qui arrive sur Terre à un tournant de l’évolution humaine et doit affronter son propre passé pour déterminer notre avenir. »

Mais, comme le matériel source est à la fois le roman de 1965 et le film susmentionné, nous pouvons spéculer sur ce que l’histoire peut impliquer.

Le roman suit Thomas Jerome Newton, un extraterrestre de la planète Anthea, qui atterrit tranquillement sur Terre déguisé en humain et commence à amasser de grosses sommes d’argent en brevetant des inventions scientifiques avancées. Il utilise les revenus pour financer la construction d’un vaisseau spatial, avec lequel il espère ramener les 300 derniers Anthéens sur Terre, après que leur monde natal ait été pratiquement détruit par la guerre nucléaire.

Mais les inventions de Newton attirent l’attention d’un professeur de sciences qui soupçonne qu’elles sont trop avancées pour qu’un humain puisse les imaginer. Le gouvernement américain est d’accord et envoie le FBI capturer Newton et découvrir la vérité sur son identité et ses motivations.

Dans le film de 1975 mettant en vedette David Bowie dans le rôle principal, nous voyons à nouveau Newton arriver sur Terre et faire fortune grâce aux brevets scientifiques. Comme le film a été tourné dans les années 70, qui ont marqué une ère de science-fiction éco-dystopique (Silent Running, No Blade of Grass, Soylent Green et de nombreux autres films et romans), la raison de l’arrivée de Newton est d’acquérir de l’eau , construit son vaisseau spatial, puis rentre chez lui auprès de sa famille dans leur monde ravagé par la sécheresse. Encore une fois, les soupçons surgissent et les personnes avec des badges se présentent à nouveau.

Avec le changement climatique, les pandémies mondiales et les problèmes raciaux qui ont tous fait la une des journaux ces dernières années, il sera intéressant de voir quelle perspective une créature extraterrestre hyper-intelligente a lorsqu’elle examine l’état de notre monde. Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.

Existe-t-il une bande-annonce pour L’homme qui tomba sur Terre ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour la nouvelle émission télévisée, mais si vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi elle peut ressembler, voici celle du film original de 1975 qui mettait en vedette la légende elle-même, David Bowie.

Qui sont les acteurs et l’équipe de The Man Who Fell to Earth ?

Il y a déjà des noms impressionnants attachés à la nouvelle série, le rôle de Newton devant être joué par le candidat aux Oscars Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave, The Martian, Dirty Pretty Things).

Il est rejoint par Naomie Harris (Skyfall, 28 Days Later, Moonlight) qui incarne le scientifique et ingénieur Justin Falls, ainsi que Rob Delaney (Catastrophe, The Power, Deadpool 2) dans le rôle de Hatch Flood, un technophile en difficulté. Un ajout récent à la distribution est Jimmi Simpson (Westworld, Perpetual Grace LTD, House of Cards), qui joue le rôle de l’agent de la CIA Spencer Clay, qui est obsédé par la découverte de la vérité sur Newton.

Les showrunners sont Alex Kurtzman et Jenny Lumet. Kurtzman, fraîchement sorti de la supervision des nouvelles émissions de Star Trek qui incluent Star Trek : Discovery, Star Trek : Picard, Star Trek : Strange New Worlds et Star Trek : Lower Decks, serait en train d’écrire plusieurs épisodes, mais partagera tâches de production globales avec Lumet, qui a également dirigé bon nombre des mêmes émissions de Star Trek ainsi que la série inspirée du Silence des agneaux Clarice.

Où puis-je regarder L’Homme qui tomba sur Terre ?

La série est déjà passée de Hulu à CBS All Access/Paramount +, mais en mars 2021, il a été annoncé que la nouvelle maison serait Showtime. Cela signifie que les téléspectateurs américains pourront le regarder via le réseau câblé s’ils ont un abonnement ou sur le service de streaming Showtime Anytime.