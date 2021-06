Date de sortie de la série télévisée Shogun, distribution, intrigue et rumeurs

Le conte épique de James Clavell sur le Japon féodal revient à la télévision dans une nouvelle adaptation de FX. Attendez-vous à des samouraïs, des ninjas, des dynamiques familiales complexes, une exploration de la religion, une politique meurtrière et un naufragé anglais hors de sa profondeur dans les années 1600.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Shogun.

Quelle est la date de sortie de Shogun ?

Bien que FX ait annoncé en août 2018 qu’il préparait une nouvelle version de Shogun (il s’agissait à l’origine d’une mini-série mettant en vedette Richard Chamberlain dans les années 1980), il semble que la série ne fasse que commencer sa production principale.

Toutes les nouvelles récentes ont tourné autour des rendez-vous de casting, vous devez donc vous attendre à ce que Shogun arrive en 2022 plutôt qu’avant la fin de cette année.

Enfin, FX développe une nouvelle version de la saga Shōgun de James Clavell. @Justin_Marks_ et Rachel Kondo adaptent l’épopée avec le producteur primé Tim Van Patten. pic.twitter.com/afFigszieg -Disney (@Disney)

10 décembre 2020

Quelle est l’intrigue de Shogun ?

Shogun est le troisième volet de la saga asiatique de Clavell, qui retrace tous l’impact et les relations des Européens/Américains et des Japonais. Précédé par King Rat (1962) et Tai Pan (1966), Shogun (1975) se déroule bien avant les autres livres.

Il raconte l’histoire du marin anglais John Blackthorne, qui fait naufrage près de la péninsule d’Izu, sur la côte sud-ouest du Japon, faisant de lui le premier Anglais à atteindre le pays.

Il entre dans un monde où les maisons familiales se disputent le pouvoir, le but ultime étant de devenir le Shogun – le leader du Japon. Blackthorne est emmené dans la maison de Toronaga, l’un des chefs de famille, et est alors témoin de l’assentiment de son nouveau «maître» et de l’intrigue de palais que cela implique. Ici, il rencontre l’énigmatique et mystérieuse Lady Mariko, une femme samouraï d’une maison déshonorée qui est tiraillée entre l’amour et le devoir.

Dans le contexte d’une guerre civile naissante, Shogun est une énorme histoire d’amour, d’honneur, de culture, de pouvoir et plus encore.

L’histoire est vaguement basée sur la montée au pouvoir réelle du shogun Tokugawa Ieyasu dans les années 1600, aidé par son conseiller naufragé William Adams, qui était non seulement le premier Anglais à atteindre le Japon, mais aussi à atteindre le statut de samouraï.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Shogun ?

Variety a récemment confirmé que deux des personnages principaux de la série, Toronaga et Blackthorne, seront interprétés respectivement par Hiroyuki Sanada (Army of the Dead, Avengers : Endgame, Westworld) et Cosmo Jarvis (Peaky Blinders, Raised by Wolves, Lady Macbeth) . On ne sait pas encore qui incarnera Lady Mariko.

Dans une annonce officielle lors du Disney Investors Day 2020, John Landgraf (président de FX), a déclaré : « Nous allons nous lancer dans l’une des séries les plus radicales, sophistiquées et pour adultes jamais créées par FX – un récit de la saga épique bien-aimée de James Clavell. , Shogun.

« Situé dans le fascinant et réel Game of Thrones qu’était le Japon féodal, il est adapté par Justin Marks et Rachel Kondo. Tim Van Patten, le producteur primé et hautement décoré des Sopranos et de Boardwalk Empire, et le réalisateur du pilote et les premiers épisodes de Game of Thrones, a signé pour donner vie à cette toile géante et viscérale. »

Donc, vous pouvez voir qu’il y a beaucoup de talent impliqué dans la production. Un point d’interrogation qui demeure est de savoir si le tournage sera à nouveau retardé. Covid a évidemment eu un impact énorme sur le tournage dans l’ensemble de l’industrie, mais les Jeux olympiques d’été doivent également avoir lieu au Japon en 2021, nous espérons donc que cela ne signifie pas que Shogun doit attendre encore plus longtemps pour raconter son histoire épique.

Où puis-je regarder Shogun ?

Comme FX est maintenant en partenariat avec Disney et Hulu, il est fort probable que vous ayez besoin d’un abonnement à la plate-forme de streaming Disney + pour regarder l’émission dans la plupart des régions du monde.

Aux États-Unis, ceux qui ont accès à Hulu devraient, espérons-le, également pouvoir y accéder via ce service.

Bien sûr, si vous avez hâte que le spectacle arrive, vous pouvez toujours acheter le livre sur Amazon et prenez une longueur d’avance.