Date de sortie de la série télévisée Ringworld, distribution, actualités et rumeurs

Le classique de science-fiction de Larry Niven, Ringworld, est en cours d’adaptation par Amazon pour faire partie de la gamme Prime Video.

Il est encore tôt, mais j’espère que la série ne tardera pas à rejoindre les rangs actuels des thrillers futuristes comme The Expanse, Star Trek: Picard et d’autres disponibles sur le service de streaming. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Ringworld.

Quelle est la date de sortie de Ringworld?

Il y a peu de détails confirmés sur le moment où Ringworld pourrait faire ses débuts, mais des informations sur le projet circulent depuis quelques années maintenant.

La chaîne SyFy avait l’intention d’adapter le roman en 2004, puis à nouveau dix ans plus tard, mais le projet a échoué. Cela a conduit Amazon à récupérer les droits en 2017 et à annoncer que l’émission se poursuivrait, rejointe par d’autres projets de science-fiction Snow Crash et Lazarus.

Ringworld n’est pas la seule adaptation de science-fiction classique à bientôt sur les écrans, avec l’émission télévisée Foundation d’Isaac Asimov et la version cinématographique de Frank Herbert’s Dune bien en cours. Le manque de nouvelles, ainsi que les retards inévitables causés par Covid, suggèrent cependant que cela pourrait être au moins 2022 avant que Ringworld n’arrive enfin.

Quelle est l’intrigue de Ringworld?

Le roman Ringworld, écrit dans les années 1970, fait partie de la série « Known Space » de Niven et suit l’histoire de Louis Wu, qui fête ses 200 anse date d’anniversaire.

Grâce aux évolutions des soins de santé et à un médicament appelé Boosterspice, Louis est toujours à son apogée et décide d’accepter une offre d’emploi pour voyager dans le mystérieux Ringworld qui a été découvert dans une zone inexplorée de l’espace. Il s’agit d’une construction extraterrestre, construite comme une énorme station circulaire, qui semble soutenir la vie humaine – pouvez-vous dire qu’elle a influencé Halo?

Que trouvera-t-il quand il y arrivera? Et qui sont les constructeurs de cet objet qui mesure 180 millions de kilomètres de diamètre, avec un soleil en son centre?

Alors que nous nous attendons à ce que l’émission de télévision suive de près l’intrigue du roman original, il convient de noter que Larry Niven a également écrit trois suites – The Ringworld Engineers, The Ringworld Throne et Ringworld’s Children – sans parler de la co-écriture de quatre préquelles. Donc, si la série est un succès, alors il y a beaucoup de matériel pour la maintenir pendant plusieurs saisons.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Ringworld?

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a aucun détail sur le casting de Ringworld. Cela suggère en outre que le spectacle pourrait encore être un moyen de se terminer.

Ce que nous savons, c’est que les tâches d’écriture ont été assumées par Akiva Goldsman, qui a un solide CV de science-fiction à son actif. En plus de produire des émissions comme Star Trek: Picard, Titans, Star Trek: Discovery, Childhood’s End et Fringe, sans oublier le prochain Star Trek: Strange New Worlds, il a également écrit plusieurs épisodes pour tous, ainsi que des scénarios de films, notamment Je suis une légende, moi, robot et perdu dans l’espace.

Le fauteuil du réalisateur sera occupé par Alan Taylor, qui a déjà dirigé des épisodes d’émissions de télévision, notamment Game of Thrones, The Sopranos, Mad Men et autres, ainsi que les longs métrages Terminator: Genisys et Thor: The Dark World.

Comment puis-je regarder Ringworld?

Comme Ringworld est une production Amazon Original, vous devez être inscrit à Amazon Prime pour accéder au service de streaming Prime Video sur lequel l’émission apparaîtra.

Avec Amazon Prime Day prévu pour juin de cette année, il pourrait valoir la peine de souscrire à l’abonnement de 7,99 £ / 12,99 $ US par mois, car il vous permettra non seulement de regarder les émissions de télévision et les films actuellement disponibles, mais vous donnera également accès aux contenus attendus. offres qui apparaîtront dans la vente.

Bien sûr, si vous souhaitez vous préparer à la prochaine adaptation de Ringworld, vous pouvez commencer par lire le livre, qui est également disponible sur Amazon.

