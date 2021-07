Date de sortie de la série télévisée Peacemaker, distribution, intrigue et actualités

L’univers DC continue de grandir avec une autre adaptation à venir de l’un de ses (anti)héros. Nous rassemblons toutes les dernières nouvelles sur l’émission télévisée Peacemaker qui se dirigera bientôt sur vos écrans.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de première spécifique, le chef de HBO Max, Casey Bloys, a déclaré au Hollywood Reporter que Peacemaker devrait faire ses débuts dans Janvier 2022.

Le créateur de l’émission, James Gunn, a confirmé via son fil Twitter le 13 juillet 2021 que le tournage était terminé pour la saison 1, avec « 8 épisodes étonnants dans la boîte », donc cela ne peut pas être trop long maintenant.

Et c’est la fin du jour 131 et de la première saison de #Pacificateur. Il y a moins d’un an, j’ai lancé un vague pitch à @HBOMax – nous voici 11 mois plus tard avec 8 épisodes époustouflants en boîte. Cast & crew : Je vous aime tous. Merci d’avoir mis tout votre cœur et votre âme dans ce projet. – James Gunn (@JamesGunn)

13 juillet 2021

Bien sûr, toutes les émissions de super-héros ont un peu de post-traitement pour les effets spéciaux, donc janvier semble une date très plausible pour la sortie.

Quelle est l’intrigue de l’émission télévisée Peacemaker ?

Les détails sur l’histoire de Peacemaker sont sous clé au moment de la rédaction, au moins jusqu’à la sortie du redémarrage de James Gunn de The Suicide Squad qui fait ses débuts le 30 juillet 2021 au Royaume-Uni, avant de se lancer aux États-Unis une semaine plus tard. La raison en est que Peacemaker fait partie de l’équipe, et donc Gunn ne veut pas de spoilers sur ce qui pourrait se passer dans le film.

Le scénariste / réalisateur a récemment révélé quelques conseils dans une interview avec Empire Magazine.

Parlant du personnage, il a déclaré: « Ce n’est pas un bon gars. Et il porte le costume le plus loufoque que vous ayez jamais vu de votre vie. »

En ce qui concerne ce qui plaisait à ce genre de « héros », Gunn a déclaré à Empire : « Peacemaker a un ensemble clair d’idéaux que je trouve vraiment intéressants… Vous savez : « Je veux la paix, peu importe le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants dont j’ai besoin tuez pour l’obtenir. Cela semble absurde, mais cela a aussi beaucoup de sens. Et vous voyez dans la performance de John à quel point il ne se sent pas bien – quelque chose que je pensais être la graine d’un spectacle entier de huit épisodes. «

Conformément à une série qui a un méchant comme protagoniste, il semble que le spectacle sera sombre et peut-être même inconfortable à regarder car il explore le côté de la société qui a été présenté au public ces dernières années.

« Il représente une partie de la population mondiale qui est pour le moins problématique », a déclaré Gunn à Empire, « et le met dans une situation où il doit faire face aux choix qu’il a faits tout au long de sa vie et à l’extrémité de ses opinions. »

Les Gardiens de la Galaxie, ce n’est pas le cas.

Dans le même article, la star de l’émission, John Cena, a partagé ses réflexions sur l’homme qu’il dépeint : « Ce type est un connard bruyant, odieux, bro-ey… Ça craint. Mais pourquoi ? À quel moment est-il devenu si un connard et qu’est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup à faire là-dedans. «

Cena a donné aux téléspectateurs un aperçu de son costume dans une interview avec Jimmy Fallon sur The Tonight Show où il a également discuté du personnage. Voici le clip :

Le personnage existe depuis 1966 dans DC Comics, il y a donc beaucoup de matériel à tirer, mais si Gunn raconte une histoire d’origine ou continue à partir de la fin de The Suicide Squad restera un mystère un peu plus longtemps.

Existe-t-il une bande-annonce pour Peacemaker ?

Au moment de la rédaction de cet article, aucune bande-annonce n’était disponible, car WarnerMedia souhaite garder secrets les détails du film The Suicide Squad jusqu’à la sortie du film. Dans cet esprit, voici une bande-annonce pour The Suicide Squad qui montre Peacemaker lui-même en action :

Qui sont les acteurs et l’équipe de Peacemaker ?

Voici la liste de la prochaine émission de télévision:

Pacificateur – John Cena

John Economos – Steve Agee

Leota Adebayo – Danielle Brookes

Capitaine Locke – Christopher Heyerdahl

Emilia Harcourt – Jennifer Holland

Clemson Murn – Chukwudi Iwuji

Judomaster – Nhut Le

Auggie Smith – Robert Patrick

Adrian Chase/Vigilante – Freddie Stroma

Larry Fitzgibbon – Lochlyn Munro

Sophie Long – Annie Chang

Ambre – Alison Araya

James Gunn est l’écrivain et réalise cinq des huit épisodes, tandis que les autres sont dirigés par Jody Hill (The Righteous Gemstones, Vice Principals), Rosemary Rodriguez (Jessica Jones, The Walking Dead) et Brad Anderson (Titans, Treadstone).

Où puis-je regarder Peacemaker ?

HBO Max sera la maison de Peacemaker, donc si vous êtes aux États-Unis, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming. Comme il n’est pas disponible en dehors de l’Amérique du Nord, il est fort probable que le Royaume-Uni et d’autres territoires se tournent vers des services tels que Sky ou NowTV, qui hébergent de nombreuses émissions de HBO. Vous pouvez également lire notre comment regarder HBO Max au Royaume-Uni pour découvrir d’autres façons de voir l’émission.

En attendant, vous voudrez vous mettre au courant en voyant le personnage dans ses débuts au cinéma. Alors, jetez un œil à notre guide sur la façon de regarder Suicide Squad au Royaume-Uni, car il devrait également s’appliquer à la plupart des régions du monde.