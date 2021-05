Date de sortie de la série télévisée Netflix Charlie et la chocolaterie

Netflix travaille sur plusieurs adaptations d’histoires de Roald Dahl, dont deux prises sur l’un de ses récits les plus durables: Charlie et la chocolaterie.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la dernière sortie de Willy Wonka.

Quand est-ce que l’émission télévisée Charlie et la chocolaterie sortira?

Nous n’avons pas encore de date de sortie confirmée, mais Netflix a annoncé que la production commencerait en 2019. Bien sûr, la pandémie a probablement retardé les choses depuis lors, alors nous espérons juste que ce ne sera pas long avant. les billets d’or sont envoyés.

Quelle sera l’intrigue de Charlie et de la chocolaterie?

On s’attend à ce que le spectacle suive l’histoire bien-aimée de Charlie Bucket, Mike Teavee, Veruca Salt, Augustus Gloop et Violet Beauregarde apportant tous leurs billets en or à l’usine et explorant ses nombreuses salles avec le mercurial Willy Wonka.

Mais Netflix a confirmé qu’il y aurait en fait deux émissions: une suivant l’histoire classique et une autre mettant en vedette les Oompa-Loompas.

Voici la déclaration officielle de la société:

«La première est une série basée sur le monde et les personnages de Charlie et de la chocolaterie. La seconde est une version totalement originale des Oompa-Loompas, qui joueront dans leur propre série d’événements. Les spectacles conserveront l’esprit et le ton par excellence de l’histoire originale tout en construisant le monde et les personnages bien au-delà des pages du livre Dahl pour la toute première fois. «

Les deux émissions seront animées plutôt que de l’action en direct, et rejoindront The Twits, Matilda, The BFG et d’autres alors que Netflix fait équipe avec The Roald Dahl Story Company pour porter les œuvres de l’écrivain au petit écran.

Netflix a révélé une bande-annonce de la collection Roald Dahl, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Qui sont les acteurs et l’équipe de l’émission télévisée Charlie et la chocolaterie?

Il n’y a pas de détails sur le talent vocal ou les animateurs au moment de la rédaction de cet article, mais Netflix a confirmé que la star hollywoodienne Taika Waititi serait en charge des émissions.

C’est énorme, car Waititi était l’écrivain de l’excellent Thor: Ragnarok et Jojo Rabbit, lauréat du prix Acadamy. Il était également responsable de la version cinématographique et télévisée de What We Do In The Shadows, et a réalisé la finale de la première saison de The Mandalorian.

Taika Waititi écrira, réalisera et EP deux séries animées basées sur les œuvres de Roald Dahl. Le premier est basé sur le monde et les personnages de Charlie et de la chocolaterie. Le second est une version tout à fait originale des Oompa-Loompas, qui construit leur monde pic.twitter.com/TqIzxTlRSf – Netflix (@netflix)

5 mars 2020

L’excitation de l’implication de Waititi était évidente, avec Melissa Cobb, vice-présidente de Netflix de l’animation originale, disant: «J’ai grandi en lisant des histoires de Dahl et j’ai vécu une grande partie de ma jeune vie dans ces mondes magiques, donc trouver le bon partenaire créatif pour amener Willy Wonka, Charlie et les Oompa-Loompas à la vie dans l’animation était une tâche ardue … jusqu’à ce que Taika entre dans la pièce. Ensuite, c’était vraiment évident. Si Dahl avait créé un personnage de cinéaste pour adapter son travail, je suis à peu près sûr qu’il aurait créé Taika. «

Ces sentiments sont partagés par Gideon Simeloff, directeur commercial et divertissement, Roald Dahl Story Company, qui a déclaré: « Selon les mots de Willy Wonka lui-même – nous sommes » ravis! Charmed! Fou de joie! » avec la nomination de Taika sur ce projet. Il y a indéniablement quelque chose de Wonka-esque dans le flair créatif de Taika et son sens de l’humour inimitable et nous ne pouvons penser à personne de plus parfaitement apte à diriger la charge créative de ces premières émissions Netflix de qualité. «

Comment puis-je regarder l’émission télévisée Charlie et la chocolaterie?

Comme Charlie et la chocolaterie et le spectacle Oompa Loompa seront tous deux des productions Netflix Original, vous aurez besoin d’un abonnement au service pour regarder les émissions.

