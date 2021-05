Date de sortie de la série télévisée Halo, distribution, intrigue et rumeurs

Les fans de Master Chief seront ravis de savoir que l’adaptation télévisée de Halo à la longue rumeur semble enfin être en vue, avec la série officiellement en production et devant faire ses débuts dans un an.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’intrigue, le casting et la date de sortie de la série Halo.

Quand la série télévisée Halo sortira-t-elle?

Halo arrivera sur nos écrans en 2022, et l’émission devrait plus spécifiquement arriver au premier trimestre, c’est-à-dire janvier-mars.

Il avait été prévu de lancer plus tôt que cela, avec Deadline rapportant que plus de la moitié du tournage avait été terminé avant le début de la pandémie, mais la perturbation causée par Covid a retardé le projet.

Ce n’est pas la première fois cependant, car Amblin Television (la société de production de Steven Spielberg) a annoncé pour la première fois qu’elle travaillait sur l’adaptation en 2013 dans le cadre des Xbox Entertainment Studios de Microsoft, qui souhaitaient fournir un contenu multimédia original pour la plate-forme de jeu.

Lorsque cela ne va nulle part, la série est passée à Showtime, mais elle a ensuite subi une longue période de gestation, ne commençant pour de bon il y a quelques années. Enfin, Halo est passé de Showtime à Paramount +, avec une date de sortie fixée au début de 2022.

Quelle est l’intrigue de la série Halo?

Il n’y a pas de détails officiels concernant l’intrigue au moment de la rédaction. Nous savons que Master Chief est le personnage central, rejoint bien sûr par son compagnon IA Cortana.

Il y a aussi le Dr Catherine Halsey, qui est responsable de la création des Spartans (les super-soldats de Halo, pas les gars à peine vêtus de 300). Son inclusion peut signifier que la série aura une histoire d’origine pour les Spartiates, ce qui pourrait être fascinant.

Parmi les autres personnages de l’univers Halo, citons le légendaire capitaine de la marine de l’UNSC, Jacob Keyes, sa fille (et celle de Halsey), le commandant Miranda Keyes, et des personnages originaux tels que Quan Ah (une adolescente des colonies extérieures), ainsi que de nouveaux guerriers spartiates. À en juger par la programmation, nous pouvons nous attendre à beaucoup d’action et à des moments tragiques de la guerre entre l’homme et l’alliance.

Dans une interview en 2018 avec le responsable de la programmation d’IGN Showtime – Gary Levine – a déclaré: « C’est une nouvelle histoire, mais nous sommes incroyablement respectueux du canon et travaillons avec les personnes de Microsoft / 343 pour être sûrs de ne pas violer rien de tout cela. «

Il a également poursuivi en disant: «Nous avons pris la décision consciente d’embaucher un écrivain non connu pour la science-fiction et non connu pour les grands films de combat, car cela est déjà intégré à la franchise Halo et nous allons en assurer le service, mais nous voulions aussi le faire. assurez-vous que nous passions sous la formidable armure des Spartiates et que nous pénétrions vraiment dans le drame humain. «

Ces sentiments ont été repris par Kiki Wolfkill, responsable du transmédia chez 343 Industries (domicile de la franchise de jeux vidéo Halo), dans un communiqué:

«Alors que nous réfléchissons à ce que signifie amener des franchises de jeux vidéo au cinéma ou à la télévision, le plus grand défi peut souvent être de trouver le bon équilibre entre les moments que les fans ont déjà vécus et les moments qui n’ont pas encore été vécus à travers un support, une perspective ou une création différents. Nous sommes ravis de naviguer dans ces eaux créatives pour vous apporter quelque chose qui soit à la fois respectueux de ce que vous connaissez et aimez déjà, mais aussi nouveau, surprenant et passionnant. «

Discutant du passage à Paramount +, David Nevins, directeur de la création de CBS et président-directeur général de Showtime Networks, a ajouté:

« Il offre l’excitation viscérale de jouer au jeu, ainsi qu’une expérience émotionnelle beaucoup plus profonde autour des Spartiates, des êtres humains qui ont changé leur humanité chimiquement et génétiquement … L’histoire consiste à récupérer ce qui les rend humains, et donc c’est une histoire très puissante . «

Qui sont les acteurs et l’équipe de Halo?

Pablo Schreiber – Master Chief

Jen Taylor – Cortana

Natascha McElhone – Dr Catherine Halsey

Yerin Ha – Quan Ah

Bokeem Woodbine – Soren-666

Shabana Azmi – Amiral Margaret Parangosky

Danny Sapani – Capitaine Jacob Keyes

Gris olive – Miranda Keyes

Charlie Murphy – Makee

Kate Kennedy – Kai-125

Bentley Kalu – Vannek-134

Il y a neuf épisodes dans la première saison, les tâches de réalisation étant partagées par Jonathan Liebesman (4 épisodes), Otto Bathurst (2 épisodes), Roel Reine (2 épisodes) et Jessica Lowrey (1 épisode).

L’émission sera principalement écrite par Steven Kane (The Last Ship, The Closer) avec Kyle Killen (Mind Games, Awake, Lone Star) apportant également une contribution substantielle.

Comment puis-je regarder l’émission Halo?

Halo fera ses débuts sur le service de streaming Paramount + au premier trimestre 2022. Comme il n’y a aucun moyen pour les téléspectateurs européens ou ceux d’autres régions du monde d’accéder facilement à Paramount + (bien que cela soit possible, comme vous pouvez le voir Regardez Paramount + au Royaume-Uni), il semble probable que l’émission soit concédée sous licence à un autre service de streaming.

Star Trek: Lower Decks et Picard sont tous deux des titres Paramount + (ou CBS All Access comme on l’appelait auparavant) et ont tous deux fait leur apparition sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni. Donc, il se pourrait que cela devienne la nouvelle maison de Halo en dehors des États-Unis. Évidemment, au fur et à mesure que plus de détails seront disponibles, nous mettrons à jour cet article afin que vous puissiez être sûr que vous ne manquerez aucune action lorsque les bottes Spartan toucheront le sol.

En attendant, vous pouvez vous préparer au combat en jouant au dernier opus de la franchise de jeux vidéo, car Halo: Infinite est également à l’horizon.

