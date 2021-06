Date de sortie de la série télévisée Foundation, distribution, bande-annonce et actualités

Le classique de science-fiction Foundation d’Isaac Asimov devrait arriver sur nos écrans plus tard cette année. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la date de sortie, les acteurs et l’histoire de l’épopée multigénérationnelle de la tentative de l’humanité de suivre le plan d’un homme pour éviter la destruction.

Selon un e-mail envoyé aux abonnés d’Apple TV+, Foundation sera diffusé en avant-première sur le service dans le courant de Septembre 2021 – bien qu’aucune date précise n’ait encore été fixée.

Dans une récente interview avec LoveInMalta (la série utilise Malte pour bon nombre de ses tournages), le showrunner David S Goyer a également déclaré qu’il espérait que la série durerait environ 80 épisodes et serait capable de raconter l’énorme histoire de Foundation sur plusieurs saisons. L’attente pour le moment semble être que la première saison comportera des épisodes de dix heures pour faire avancer l’histoire.

Quelle est l’intrigue de la Fondation ?

Situés dans un futur lointain où l’humanité s’est répandue à travers la galaxie et a établi le grand Empire Galactique, les romans de la Fondation suivent l’histoire du plan Seldon. Ceci est créé par Hari Seldon, un sociologue avancé (appelé psychohistorien) qui utilise des modèles scientifiques pour prédire et calculer le comportement de la société et de ses descendants.

À travers cela, il prévoit l’effondrement de l’Empire et une descente dans le chaos qui durera des milliers d’années. Bien que désormais inévitable, son plan verra la création de deux « Fondations » qui contribueront à réduire la période de troubles. Situés sur des mondes différents et gardés secrets l’un de l’autre, ils évoluent tous les deux au fil des générations pour éviter que l’humanité ne se perde pour de bon dans la nature sauvage de l’espace et du temps.

Mais, le plan fonctionnera-t-il? Et ceux qui lui ont été confiés au cours des siècles qu’il lui faudra pour se concrétiser pourront-ils adhérer à ses valeurs et ses préceptes ? C’est l’histoire de la Fondation.

Pour une série télévisée, il est difficile de se lancer dans une histoire épique comme Foundation, car la nature de l’histoire signifie que l’ensemble de la distribution devra être remplacé périodiquement lorsque le récit passera aux paramètres suivants.

Dans les livres, les écarts vont d’un an ou deux à des siècles, de sorte que le public aura peu de continuité en termes de personnages au fur et à mesure que le récit progresse. Cela mis à part, l’échelle ambitieuse de la vision d’Asimov devrait faire de Foundation un récit incroyable différent de tout ce que nous avons vu à la télévision auparavant.

Regardez la bande-annonce de la Fondation

Voici la bande-annonce officielle pour vous mettre en appétit :

Qui sont les acteurs et l’équipe ?

Nous connaissons la plupart des personnages principaux et les acteurs qui les jouent maintenant, ainsi que plusieurs membres de l’équipe qui aideront à donner vie à l’histoire d’Asimov. Voici comment ils s’alignent tous :

Hari Seldon : Jared Harris

Frère Dawn : Cassian Bilton

Demerzel : Laura Birn

Sauveur : Leah Harvey

Gaal Dornick : Lou Llobell

Hugo : Daniel MacPherson

Frère Dusk : Terrance Mann

Halima : T’Nia Miller

Brother Day: Lee Pace

Rowan : Pravessh Rana

Phara : Kubbra Sait

Pierre de taille : Nikhil Parmar

Shadow Master Obrecht : Mido Hamada

Keir : copain Skelton

Réalisateurs : Roxann Dawson, Jennifer Phang, Rupert Sanders

Scénaristes : Lauren Bello, Marcus Gardley, Leigh Dana Jackson, Victoria Morrow et autres.

Showrunner : David S Goyer

Comment puis-je regarder Foundation?

Foundation est l’une des séries exclusives qui apparaîtra sur Apple TV+. Pour le regarder, vous devez vous inscrire à la plateforme de streaming. Apple mène diverses initiatives pour tenter de nouveaux téléspectateurs, notamment des émissions gratuites et des abonnements gratuits lors de l’achat de nouveaux appareils Apple. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet et comment vous inscrire au service en lisant comment obtenir gratuitement Apple TV+.

Si vous ne pouvez pas attendre septembre ou si vous voulez vous préparer pour le spectacle, vous pouvez toujours lire les romans. Bien qu’il existe des préquelles qui ont été écrites après coup, nous vous recommandons de commencer par Foundation, que vous pouvez obtenir pour 4,65 £ sur Amazon Royaume-Uni ou alors 6,78 $ sur Amazon US.

