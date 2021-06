Date de sortie de la série télévisée d’animation Splinter Cell et rumeurs de casting

Le jeu d’action furtif classique Splinter Cell a peut-être été absent des consoles de la génération précédente, mais Sam Fisher devrait faire un retour surprise sur nos écrans avec Netflix. Un nouveau spectacle animé a été annoncé, avec un écrivain de renom attaché.

Donc, il est peut-être temps de dépoussiérer une fois de plus les lunettes de vision nocturne alors que nous nous faufilons sur les nouvelles concernant Splinter Cell.

Quelle est la date de sortie de l’émission télévisée Splinter Cell ?

Netflix n’a pas encore confirmé la date de sortie de Splinter Cell, la production étant soupçonnée d’en être encore à un stade assez précoce.

Dans une interview de mars 2021 avec le showrunner de Collider, Derek Kolstad, a déclaré qu’il faudrait probablement environ 18 mois avant que Sam Fisher n’arrive pour sa nouvelle aventure, ce qui signifie que la série devrait débuter en septembre 2022 ou à peu près.

Quelle est l’intrigue de Splinter Cell ?

La franchise se déroule dans un monde créé par l’auteur à succès Tom Clancy (qui est également responsable des séries The Division et Rainbow Six) et Ubisoft Entertainment.

Le jeu initial sorti en 2002 et présentait Sam Fisher, un agent de la NSA dans leur division Black Ops « Troisième Echelon », alors qu’il tentait d’éviter une guerre déclenchée par l’assassinat du président géorgien et son remplacement par le milliardaire impitoyable Kombayn Nikoladze .

Fisher doit infiltrer le quartier général de l’armée géorgienne, recueillir des informations et tenter de sauver tous les alliés pris dans la toile d’intrigues et de violence. C’est un thriller d’espionnage qui présente de nombreux gadgets de style James Bond, une furtivité inspirée de Metal Gear Solid et sa juste part d’action.

Nous ne savons pas encore si l’émission télévisée suivra cette histoire d’origine de Third Echelon, mais dans l’interview avec Collider, Kolstad a déclaré que « Chaque saison sera autonome, en dehors de l’évolution du personnage principal.

« J’aime avoir un gros mal, une histoire globale et une histoire de fond, avec l’A/B de tout, et pourtant, je regarde tout ce que je fais – enfin, presque tout – surtout dans le cinéma et la télévision, comme le Il part au coucher du soleil parce qu’il va faire la même putain de chose la ville d’à côté jusqu’à ce qu’il meure en le faisant.

« Et avec ces personnages avec lesquels nous pouvons nous amuser, vous voulez voir quelle est leur prochaine étape. Je me souviens à l’époque, vous voyez une suite pour quelque chose, vous vous dites » Ugh, vraiment? » Et puis vous le voyez et vous vous dites: « Je pense que c’est mieux que le dernier. Ils ont fait un petit demi-tour. » Et je pense que ce genre de choses est amusant. »

Kolstad a confirmé que Netflix avait commandé une première série de huit épisodes d’une durée d’environ une demi-heure chacun, dans l’espoir qu’une deuxième série suivra peu de temps après.

Qui sont les acteurs et l’équipe de la série télévisée Splinter Cell ?

Les fans de longue date de la franchise de jeux auront une question principale sur les lèvres, « Michael Ironside reviendra-t-il pour exprimer Sam Fisher? ». Au moment de la rédaction, aucun des détails de la distribution n’a été publié, mais nous espérons que les tons graveleux d’Ironside seront entendus une fois la série arrivée.

Comme mentionné ci-dessus, le showrunner/scénariste de Splinter Cell sera Derek Kolstad, qui est le créateur de la franchise de films John Wick, a écrit des épisodes pour The Falcon and the Winter Soldier, et travaille également sur une autre adaptation de jeu à venir – Hitman.

Voici l’intégralité de l’interview de Collider avec Derek Kolstad :

Où puis-je regarder l’émission télévisée Splinter Cell ?

Comme Splinter Cell est une série Netflix Original, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming pour regarder l’émission à son arrivée.

