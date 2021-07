Date de sortie de la série télévisée Constantine HBO, distribution et actualités

Le héros de bande dessinée John Constantine a déjà été adapté dans un film mettant en vedette Keanu Reeves et une émission de télévision NBC de courte durée qui a duré une saison en 2014.

Maintenant, HBO redémarre la franchise pour son service de streaming HBO Max, avec une nouvelle série qui pourrait enfin capturer la sombre majesté de la star de DC Comics. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Constantine.

Quelle est la date de sortie de la nouvelle émission télévisée de Constantine ?

L’annonce de la nouvelle adaptation de HBO n’est intervenue qu’en avril 2021, il semble donc que ce sera au moins la premier semestre 2022 avant de voir le personnage revenir sur nos écrans.

Quelle est l’intrigue de la nouvelle émission télévisée de Constantine ?

Comme le projet est si tôt dans son développement, il n’y a pas encore de nouvelles sur les scénarios que le spectacle suivra. Il y a une longue histoire à partir de laquelle le personnage est apparu pour la première fois dans le numéro 37 de La saga de Swamp Thing en 1985.

Après cela, Constantine a joué dans sa propre série, intitulée Hellblazer, qui a duré plus de 300 numéros, s’étalant sur 25 ans. Depuis lors, il a été redémarré sous le nom de Constantine, Constantine: The Hellblazer, The Hellblazer et s’appelle actuellement John Constantine : Hellblazer.

Dans toutes ces séries, le personnage principal est un détective britannique spécialisé dans l’occultisme. Il est issu d’une longue lignée de puissants sorciers, mais choisit souvent d’utiliser sa ruse pour vaincre les différents ennemis auxquels il est confronté. Ceux-ci incluent le diable, le roi des vampires et un puissant démon appelé Nergal que Constantine a invoqué pour essayer de sauver la vie d’une jeune fille, mais qui a eu à la place des conséquences terribles.

Toujours connu pour sa côte de tranchée emblématique et son tabagisme continuel, Constantine est une figure cynique et désabusée qui trouve toujours dans son cœur d’essayer d’aider les gens. Peut-être que son histoire la plus célèbre, comme cela a été évoqué dans le film de Keane Reeves, est celle où il trompe le Premier des Déchus (essentiellement Satan) pour qu’il réclame l’âme de son ami mourant.

Cela conduit au démon furieux promettant à Constantin une torture insupportable lorsqu’il ira en enfer. Cela est exacerbé lorsque le détective est diagnostiqué avec un cancer du poumon, le poussant à chercher désespérément non seulement un moyen de conjurer sa menace existentielle, mais aussi de se tenir à l’écart des griffes du Premier des Déchus.

Constantine est également l’un des membres clés de la Justice League Dark, un groupe alternatif à la plus célèbre Justice League, qui traite principalement des cas occultes et surnaturels. Il existe déjà une adaptation télévisée de Justice League Dark en cours de développement, il semble donc très probable que la nouvelle série Hellblazer y soit étroitement liée.

Si vous aimez les aventures sombres, rocailleuses et moralement ambiguës avec un côté surnaturel, alors Constantine devrait être en tête de votre liste de choses à surveiller.

Qui sont les acteurs et l’équipe de la nouvelle émission télévisée de Constantine ?

Les détails de la distribution restent un mystère au moment de la rédaction, mais il est intéressant de noter que la production a l’intention de choisir une personne de couleur dans le rôle principal. Cela est susceptible de provoquer le chagrin parmi les puristes de la bande dessinée qui souligneront le fait que le visage des personnages était basé sur le musicien Sting. Mais j’espère que l’émission sera à la hauteur de son matériel source et que ces gémissements s’estomperont rapidement.

JJAbrams produira le spectacle. Cela amène un poids lourd d’Hollywood sur la scène, après qu’il a supervisé le récent redémarrage des franchises de films Star Trek et Star Wars, sans parler de la production des derniers épisodes de Mission: Impossible. Cela devrait bien fonctionner, car Abrams est également à la tête du spectacle Justice League Dark.

L’écrivain britannique Guy Bolton s’est engagé pour écrire l’épisode pilote. Ses romans audacieux Detective Craine, qui se déroulent dans le Hollywood des années 1930, ont été nominés pour des prix, et le premier livre The Pictures est actuellement adapté en un film à part entière.

Où puis-je regarder la nouvelle émission télévisée de Constantine ?

Les téléspectateurs américains pourront regarder John Constantine sur le service de streaming HBO Max, à condition d’avoir un abonnement.

Pour ceux d’Europe et d’autres territoires, l’avenue la plus probable est Sky ou Now TV, car ils hébergent de nombreuses émissions existantes du géant du réseau.

Découvrez comment regarder HBO Max en dehors des États-Unis pour plus de détails.