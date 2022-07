Date de sortie de la série Resident Evil Netflix, distribution, intrigue et actualités

Les fans de la franchise de zombies Resident Evil s’amusent en ce moment. Non seulement le huitième volet majeur de la série de jeux, Resident Evil : Village, a été un énorme succès, mais il y a aussi eu un nouveau film sous la forme de Resident Evil : Welcome to Raccoon City, et deux nouvelles émissions de télévision.

Aux côtés de la production animée Resident Evil : Infinite Darkness, un live-action show vient de débarquer sur Netflix. Voici tout ce que l’on sait sur ce dernier, qui porte actuellement le simple nom de Resident Evil.

La première série de l’émission Resident Evil a atterri sur Netflix le 14 juillet 2022, chaque épisode atterrissant en même temps.

Nous ne savons pas encore si la série recevra une deuxième saison, Netflix n’ayant pas encore annoncé publiquement de décision.

Les autres séries de jeux légendaires bénéficiant du traitement Netflix sont Tomb Raider, Sonic the Hedgehog et Assassin’s Creed.

La première bande-annonce complète officielle a été révélée lors de la Netflix Geeked Week. Il montre plusieurs monstres du premier jeu, y compris ce que les fans croient être le Tyran. Il y a aussi des araignées géantes, des chiens zombies et plein d’autres ennemis farfelus. Regardez-le ci-dessous :

Le premier teaser officiel commence dans l’actuelle New Racoon City, avant d’avancer rapidement vers Londres en 2036, où les choses semblent beaucoup plus apocalyptiques.

Le deuxième teaser montre Umbrella Corp travaillant sur le médicament miracle «Joy», qui semble être imprégné du tristement célèbre virus T.

Il y avait aussi une autre bande-annonce qui nous a donné un aperçu du monstre emblématique de Resident Evil, le chien Cerberus. Il ressemble à un chien moyen au début, jusqu’à ce qu’il tourne la tête et révèle un crâne en décomposition.

Ce teaser était en fait une fuite – l’Instagram de l’émission officielle a brièvement mis en place une image, mais l’a ensuite retirée. Cependant, rien n’est jamais complètement parti d’Internet. Jetez un oeil ci-dessous:

Il y a aussi les affiches officielles, dont l’une montre un échantillon de sang testé positif pour le virus T.

Le nouveau spectacle suit les aventures des deux enfants Wesker, qui se déroulent sur deux périodes. Dans une annonce officielle, Netflix a confirmé les arcs narratifs suivants :

«Dans la première chronologie, les sœurs de quatorze ans, Jade et Billie Wesker, sont transférées à New Raccoon City. Une ville manufacturée et corporative, imposée alors que l’adolescence bat son plein. Mais plus ils y passent de temps, plus ils se rendent compte que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde.

« Coupons à la deuxième chronologie, bien plus d’une décennie dans le futur : il reste moins de quinze millions de personnes sur Terre. Et plus de six milliards de monstres – des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, aujourd’hui trentenaire, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde, tandis que les secrets de son passé – sur sa sœur, son père et elle-même – continuent de la hanter.